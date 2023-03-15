|Задержан за драку популярный узбекский вайнер Дильшод Уразбаев
21:58 16.03.2023
Задержан популярный вайнер Дильшод Уразбаев
Популярный вайнер Дильшод Уразбаев, известный под псевдонимом Dili.me, задержан по делу об избиении зятя. Он не являлся на следствие, из-за чего был объявлен в розыск. Правоохранительные органы задержали его 10 марта.
В отношении 23-летнего вайнера Dili.me и его товарищей возбуждено уголовное дело по подозрению в избиении мужчины, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
По данным ведомства, 23 января Дильшод Уразбаев (1999 года рождения), известный как Dili.me (3,2 млн подписчиков в Instagram), и его товарищи подозреваются в "умышленном нарушении правил поведения в обществе", избиении и нанесении телесных повреждений гражданину П. А.
В связи с этим прокуратура Яшнабадского района Ташкента возбудила уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана.
"Несмотря на неоднократные вызовы, подозреваемый по уголовному делу уклоняется от явки на следствие. В связи с этим в отношении него объявлен розыск", - говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан 10 марта и привлечен к следствию.
Как уточнили "Газете.uz" в пресс-службе Генпрокуратуры, пострадавшим оказался зять Уразбаева (муж младшей сестры).