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Париж - в разнос. Власти Франции проходят испытания пенсионной реформой
22:14 16.03.2023

Команда Макрона готова утвердить изменения даже ценой роспуска парламента
Данила Моисеев

Грабителем века называют президента страны противники реформы.
В парламенте Франции идут решающие обсуждения по проекту реформы, направленной на повышение с 2030 года пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Верхняя палата, Сенат, где доминируют правые, одобрила проект. Теперь предстоит голосование в нижней палате, Национальной ассамблее. Там позиции противников реформы сильнее. В любом случае глава государства хочет провести реформу, отменяющую один из самых низких в Европе порогов выхода на пенсию, и даже допускает вариант, при котором ему придется добиваться роспуска парламента и новых выборов.

Сенат в четверг одобрил законопроект о пенсионной реформе не абсолютным большинством голосов. 193 высказались "за", "против" были 114.

Этот результат обеспечили правые фракции, которые годами выступали за повышение пенсионного возраста. В Национальной ассамблее ситуация сложнее. Там нет устойчивой поддержки пенсионной реформы даже среди правых. Правая партия "Республиканцы", например, по данному вопросу расколота. Так что президенту придется вести трудные переговоры.

"Моментом истины" для Макрона назвало агентство AFP голосование по пенсионной реформе. Президент Пятой республики обещал провести реформу еще тогда, когда он переизбрался на второй срок. Впрочем, у Макрона есть альтернативный вариант: в случае если Национальная ассамблея его не поддержит, использовать статью 49.3 Конституции Франции, которая позволяет премьер-министру Элизабет Борн провести законопроект, минуя голосование в парламенте. Правда, в этом случае тот может вынести вотум недоверия Совету министров большинством голосов. Но есть сомнения в том, что это произойдет.

Дело в том, что вышеуказанную опцию Борн уже использовала минувшей осенью, когда провела первую часть бюджета. Она это сделала, чтобы избежать лишних дискуссий с оппозицией, которая изначально заявила, что будет голосовать против проекта. Вотумом недоверия правительству тогда тоже пригрозили. Но ничем это не закончилось, в том числе в силу того, что оппозиция умеренному Макрону есть как слева, так и справа. Вотум инициировала левая коалиция Nupes (Новый народный экологический и социальный союз), имеющая вторую по численности фракцию. Однако правые фракции ("республиканцы" и "Национальное объединение") ее не поддержали.

На депутатов будет большое влияние оказывать давление улицы. Протесты против пенсионной реформы длятся месяцами. Сейчас они интенсифицировались: 7 марта на улицы вышли почти 1,3 млн человек. Были задержки отправления поездов, отмены школьных занятий, а после забастовки сборщиков мусора в одном Париже скопилось более 7 тыс. т отходов. Впрочем, определенная толерантность к протестам у французов уже в крови.

Но и необходимость реформ осознается многими. Уровень жизни во Франции высокий, люди живут долго, а значит, долго получают пенсии. А пенсионный возраст в 62 года ниже, чем у соседей страны. В Германии выходят на пенсию в 65 лет, в Нидерландах и Великобритании – в 66, в Италии – в 67. А ранний выход на пенсию неизбежно служит грузом для экономики и для молодого поколения.

"Франция имеет один из самых высоких госдолгов в Европе и одновременно обладает мощной системой социальных гарантий. Французы гордятся своими социальными достижениями: выплатой 85% зарплаты в течение двух лет после увольнения, короткой рабочей неделей – 35 часов вместо тех же 40 часов у немцев. Людей пенсионного возраста становится все больше, налогов вносится не так много, и в итоге реформа становится неизбежной. Не случайно эта тема поднималась еще с правления Франсуа Миттерана", – сказала заместитель руководителя департамента прикладной политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Вера Агеева.

В разговоре с "НГ" эксперт напомнила, что реформа могла быть принята еще в 2020 году, но ее принятию помешала пандемия. "Сейчас Макрон, пребывая на посту последний, второй срок, может принимать необходимые, хотя и болезненные для общества изменения. Настроен президент серьезно и, хотя и дает возможность парламенту самому утвердить проект, готов использовать статью 49.3. Однако и протесты в последние недели стали менее масштабными. Многие понимают, что пенсионная реформа необходима для того, чтобы пенсии выплачивались в должном размере и чтобы государство не попало в долговую кабалу", – считает Агеева. Она добавила, что критика реформы зачастую носит популистский характер. "Оппозиция, к сожалению, конкретных мер не предлагает, а ультралевые хотят сыграть на чувствах избирателей за счет простых лозунгов. При этом многие французы сами не прочь протестовать, поскольку такова их политическая традиция", – резюмирует эксперт.

В конце дня Борн все-таки заявила в парламенте, что правительство воспользуется статьей 49.3. "Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима", – сказала она. Ее речь криками и пением "Марсельезы" пытались прервать депутаты от левых фракций. Но Борн с трибуны не ушла, заверив оппозицию, что правительство готово к голосованию по вотуму о доверии.

Источник - НГ
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