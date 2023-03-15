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Жест "доброй неволи". Зерновая сделка сводит на нет песко-захаровские пиар-усилия Кремля, - СП
22:48 16.03.2023

Жест "доброй неволи"
Благодаря "зерновой сделке" Украина получила $6,8 млрд
Михаил Синельников-Оришак
Жест "доброй неволи"

Песков, комментируя 60-дневное продление: "Очевидно, что в целом то, что мы называем зерновой сделкой, ее вторая часть, которая касается России, до сих пор не выполнена. Поэтому условия для продления, они такие - относительные. Но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны РФ в надежде…"

Контекст, происходящего с 22 июля 2022 года, с официальным названием "Черноморская зерновая инициатива" между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций лучше обозначить не эмоциональными буквами, а сухими цифрами, которые не особо закрыты, однако разбросаны по многочисленным источникам. Свести их воедино, чтобы выйти на возможно неприятные, зато логические выводы - задача сложная, но тем не менее решаемая. Вот, например, работа специалистов одного из наиболее уважаемых исследовательских отечественных ТГ-каналов "Равенство.Медиа". Итак:

Начиная с августа прошлого года (1 августа из Одессы отправился первый сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне с кукурузой) из разблокированных Россией портов Украины вышло 814 судов с 24,4 млн. тонн злаков. Согласно данным ООН и UN Comtrade, Киев на этом потенциально заработал более $6,8 млрд.

По "зерновой сделке" Российская Федерация обеспечила коридор для провоза урожая, а взамен ей должны были снять барьеры для экспорта пшеницы и аммиака. Гаранты "пакетного соглашения" - Турция и ООН. Но если у Киева дела в порядке, то требования Москвы, по словам наших чиновников, не выполняются (правда, чиновники Брюсселя, к примеру, полагают иначе, у них другие "счеты"). Как бы то ни было, "жестом доброй воли" сделку продлили еще на 60 дней.

И напрасно президент РФ жаловался на обман с адресатами поставок, когда в итоге максимальная доля оказалась в пользу "развитых", а отнюдь не "бедных". А ведь какая была громкая медийная кампанию, утверждавшая, что Россия блокировкой портов обрекает африканцев на голод.

Тем не менее, 68% вывезенной из Украины продукции (на $4 млрд) отправилось на корм скоту, 59% из оной пошло в государства ОЭСР ("Организация экономического сотрудничества и развития", которая состоит в основном из "развитых"). На пшеницу и подсолнечное масло приходится 1/3 грузов, и половина тоже ушла на Запад. Голодающим странам, где от недоедания страдает более 10% населения планеты, досталось лишь около 2 миллионов тонн (8%). Подробно распределение 24,4 миллионов тонн из Украины выглядит так:

Китай - 5,3 (или 22% веса)

Испания - 4,3 (17%)

Турция - 2,7 (11%)

Италия - 1,8 (7%)

Нидерланды - 1,5 (6%)

Египет - 0,8 (3%)

Израиль - 0,7 (3%)

Прочие страны - 7,3 (31%)

Если скалькулировать по так называемым сытым и голодным странам, то у первых оказалось - 13,8 млн. т (56%), у вторых - 1,95 млн. т (8%). Ну и бонусные подсчеты: за прошедший "отчетный период" ежемесячно "Черноморская инициатива" приносила Украине более четверти от всех экспортных доходов. А вот совсем уж "побочная мелочь", видимо, случайно проговоренная изданием The Washington Post: "С разблокировкой портов США стали активнее снабжать Киев оружием по морю". Не иначе, оживление "оружейного трафика" сразу после "зерновой сделки" - простое совпадение.

Тогда с чего бы, выражаясь Песковым, очередной "жест доброй воли" вопреки всему и несмотря ни на что? О, для оного причин хватает: все уже заметили, как накануне "продления", турецкие партнеры ненароком заблокировали параллельный импорт санкционных товаров в Россию, а сразу после - разблокировали. Хотя, из-за недавнего землетрясения, официальному Стамбулу, денежки очень нужны, однако упускать стратегическую инициативу, сулящую не только денежки, но и политическое влияние на перспективу, там упускать не собираются.

Помимо локальных интересов, имеются и глобальные. Поступающая на мировые рынки украинская продукция позволяет "держать низкие цены", а за это выгодоприобретатели, они же - "ограничители" смотрят пока сквозь пальцы на "параллельный импорт", ведь он обогащает прежде всего "перевалочные страны", а не Россию, которая, наоборот, теряет доходы. В долгую подобная разорительная игра в "одни ворота" - выгодна, а на коротком промежутке можно пообещать, например, сдержать Украину от "необдуманных действий" в Приднестровье.

"Зерновая сделка" для России, конечно, "неравноправна", но такова, в том числе, оценка ее внешней деятельности за все предыдущие годы. Реальную политику вести - не пустыми бумажками трясти, выдавая желаемое за действительное. Кстати, в ноябре 2022 года (а уже тогда многое стало понятным) "Черноморскую инициативу" пролонгировали на 120 дней автоматически, без особого медийного нагнетания и привлечения внимания. Сейчас вот - "привлекли", но с ничтожным результатом. Захарова от 9 марта 2023 года: "если вторая часть сделки будет не выполняться, прогноз по ее продлению - пессимистичный". У Марии Владимировны с прогнозированием - как обычно.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678996080


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