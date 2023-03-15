 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кадыров пообещал наказать украинских военных, разжигавших костер Кораном
00:35 17.03.2023

Политик заявил, что не позволит безнаказанно глумиться над священной книгой мусульман

Абдулла ШАКИРОВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые разжигали костер Кораном. Политик показал видео, на котором военный отрывает несколько страниц священной книги мусульман, кладет между веток и разжигает огонь.

"Клянусь всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над священным Кораном, и кара господа миров дойдет до вас, где бы вы ни находились! Я искренне молюсь, чтобы эта кара была доведена до вас через наших воинов, которые жаждут уничтожить вас больше, чем вы хотите жить", – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также обратился к мусульманам, принимающим участие в боевых действиях в составе ВСУ. Глава Чечни заявил, что им нет оправдания, и они будут прокляты.

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров резко осудил датского ультраправого политика Расмуса Палудана за акции с сожжением Корана в Швеции и Дании, назвав его религиозным террористом.

Источник - KP.RU
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