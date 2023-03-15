Санкции против России подрывают европейский образ жизни

01:01 17.03.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ



Европейцы с опасливым любопытством смотрят на ценники в магазинах, с тревогой вглядываются в цифры на квитанциях по оплате жилья, электричества и других коммунальных услуг. Война на Украине далеко, но она отражается на жизни жителей Старого Света. На падение их уровня жизни повлиял отказ Запада от российских энергоносителей.



Европейцы задаются вопросом: почему их лидеров больше интересует Украина, чем собственная страна? Страсти в обществе постепенно накаляются. Ширится география уличных протестов – от Греции до Великобритании, Чехии, Франции, Испании.



В начале 2023 года статистическая служба Eurobarometer констатировала, что почти половина жителей Европейского союза столкнулась со снижением уровня жизни, а более половины считает, что дела в ЕС идут в "неверном направлении".



По данным опроса, в котором участвовали 26 тысяч граждан стран ЕС, проведенного Eurobarometer, 46% респондентов признавали, что их финансовое положение уже ухудшилось и еще 39% ожидают ухудшения в текущем году. Сложнее всего жителям Греции и Болгарии: здесь оплата счетов стала проблемой для большинства населения (86 и 64% соответственно).



Сегодня даже в сытой Финляндии зафиксировано снижение потребления продуктов питания, в частности говядины, свинины, молока и яиц: люди стали больше экономить. Об этом пишет газета Aamulehti, ссылаясь на данные финского Центра природных ресурсов. По оценке исследователя Чабы Яншика, причиной явился рост производственных затрат: "Выросла стоимость электричества, а также содержащих белок концентратов и кормов. Фермы были вынуждены закупать корма по такой высокой цене, что начали терпеть убытки".



Типично для сегодняшней Европы является положение некоторых жителей Чехии, и многие из них считают, что виной тому – украинский кризис. Об этом пишет интернет-портал Seznam zprávy. Если в Праге и других больших городах снижение уровня жизни не очень заметно, то у работающих в глубинке это бросается в глаза. На деньги, которые они получают, можно жить, лишь "питаясь дешевой колбасой с истекшим сроком годности и хлебом".



В Чехии источником всех бед считают политиков. На Вацлавской площади председатель партии "Право. Уважение. Стойкость" Йиндржих Райхл призвал привести к власти правительство, "которое будет ставить на первое место интересы граждан Чешской Республики". Несколько сотен демонстрантов отправились к зданию Национального музея, где сорвали украинский флаг.



Больше всех кризис затронул беднейшие страны Европы. К примеру, в Молдавии в 2022 году тарифы на газ выросли почти в 7 (семь!) раз, а на электроэнергию почти в четыре раза. Заработная же плата осталась прежней.



Даже старательная экономия не спасает от роста долгов. На недавний митинг "Движения для народа" в Кишиневе люди принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор!", "Остановите рост цен!", "Хотим достойной жизни!", "Президента Майю Санду в отставку!". Акция завершилась принятием резолюции с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три месяца. Раньше подобных требований никогда не было!



В заключение красноречивые цифры. По данным ACLED – открытой базы публичных акций и конфликтов – акции против роста цен и падения уровня жизни на Западе собрали в 2022 году в три раза больше участников, чем в предыдущем году. Больше всего в Испании, Молдавии, Венгрии, Чехии.



Тенденция к расширению протестов сохраняется. В январе число демонстрантов в разных странах превысило четыре миллиона человек, что в 12 раз больше, чем за январь прошлого года, и превышает число протестовавших за всю первую половину 2022 года.