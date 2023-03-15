НАТО ближе: Турция приготовилась принять Финляндию в альянс

01:56 17.03.2023 Эрдоган решил смягчить позицию в отношении Хельсинки



Ксения Логинова



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается в пятницу, 17 марта, объявить об одобрении заявки Хельсинки на вступление в Североатлантический блок. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте перед поездкой в Стамбул на встречу с турецким коллегой. Вначале Анкара выступала категорически против принятия Финляндии и Швеции в альянс, однако потом смягчила позицию. Что за этим стоит и насколько это угрожает интересам России - разбирались "Известия".



Сдержать обещание



"Мы будем идти согласно принятому процессу. Мы выполним возложенную на нас задачу. Сдержим данное слово. В пятницу мы встретимся с господином президентом [Финляндии] и выполним свое обещание", - прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вопрос о вероятном одобрении Анкарой присоединения Хельсинки к Североатлантическому альянсу.



17 марта в Стамбул на переговоры с турецким лидером прилетает президент Финляндии Саули Ниинисте. "Для Финляндии очень важно, чтобы как Финляндия, так и Швеция вступили в НАТО как можно скорее", - отметил он, пообещав "продолжить свою работу по поддержке членства Швеции в альянс".



Две североевропейские страны подали заявки на вступление в альянс в мае 2022 года. Одна за другой страны – члены Североатлантического блока ратифицировали документ о присоединении. Хельсинки и Стокгольм надеялись к концу года войти в НАТО, но процесс забуксовал. Венгрия и Турция, в отличие от другие 28 стран, эту идею не поддержали.



Давить на Будапешт принялась Варшава. После переговоров с польским премьером Матеушем Моравецким венгерский премьер Виктор Орбан пообещал в итоге поддержать вступление Швеции и Финляндии, после того как это сделают правительство и парламент.



Турецкий транзит: как идет процесс одобрения Анкарой заявок в НАТО

У республики есть мотивы для того, чтобы тормозить членство скандинавов в альянсе



Голосование в Государственном собрании намечено на 20 марта, однако венгерский вице-премьер Жолт Шемьен запросил перенести его еще на неделю. До этого Будапешт уже откладывал голосование. В Венгрии опасаются последствий вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО. По словам лидера фракции "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиша, некоторые депутаты боятся, что это может обострить отношения между Россией и Западом. Однако эксперты полагают, что в итоге Будапешт уступит.



Проблемы принятия



С Анкарой дела обстоят сложнее. Вначале Турция вообще заблокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии из-за курдского вопроса. Республика упрекнула эти страны в "пособничестве терроризму". Стокгольм и Хельсинки отказались выдать Анкаре членов РПК, которую в Турции считают террористической организацией.



Через некоторое время сторонам, казалось, удалось договориться. В конце июня 2022-го они подписали меморандум в области безопасности. В соответствии с документом, Хельсинки и Стокгольм обязались выдать Турции членов РПК и закрыть на своих территориях все организации, связанные с ее структурами. К концу ноября в турецком МИДе дали понять: претензии сохраняются, ожидания не оправданы, поскольку "конкретные шаги предприняты не были". При этом подчеркнули, что претензии касаются не Хельсинки, а Стокгольма.



В отличие от Финляндии, Швеция активно критиковала Турцию за подход к решению курдского вопроса, а также укрывала представителей РПК. Спустя время Стокгольм все же попытался наладить отношения с Анкарой. В середине ноября парламент страны принял поправки в Конституцию для ужесточения антитеррористического закона, расширяющие уголовную ответственность за участие в террористических организациях и облегчающие судебное преследование членов РПК.



Мартовские тезисы: Орбан выступил против американского вмешательства в политику ЕС

Премьер-министр Венгрии вновь упрекнул Брюссель в бессилии



Однако потом в отношениях между странами вновь разгорелся скандал. В конце января один из крайне правых политиков Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал жестко. "Вы позволяете террористическим организациям бесчинствовать повсюду и при этом ждете от нас поддержки в вопросе вступления в НАТО? Нет, этого не будет", - подытожил турецкий лидер.



Процесс вступления североевропейских стран в альянс застопорился. Все изменилось в конце февраля, после того как в Анкару друг за другом прилетели госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Они активно давили на Турцию. После их визита республика решила возобновить переговоры по членству Стокгольма и Хельсинки в НАТО.



Одновременно с этим Швеция захотела умаслить несговорчивую Анкару и созвать конференцию для сбора пожертвований от международного сообщества на нужды Турции и Сирии, пострадавших от разрушительных землетрясений. Изначально мероприятие было запланировано на 16 марта, потом его передвинули на 20-е.



Блок в помощь: в НАТО рассчитывают на вступление Швеции и Финляндии к осени

Столтенберг отправляется в Турцию, чтобы обсудить этот вопрос



Не вместе, а врозь



Швеция и Финляндия планировали одновременно вступить в альянс. Однако в Турции захотели разделить эти процессы. Вначале Хельсинки отказывался от этого, но потом заявил о готовности присоединиться к Североатлантическому блоку, не дожидаясь Стокгольма.



2 апреля в стране пройдут парламентские выборы, и власти стремятся ускорить процесс вступления в альянс. Перспективы Швеции пока все еще туманны. По словам Чавушоглу, хотя скандинавское государство и изменило законодательство и основной закон, не было предпринято никаких конкретных шагов по противодействию финансированию и пропаганде терроризма, а также вербовке террористов.



Тем не менее Стокгольм надеется, что его заявку ратифицируют к саммиту НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.



Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в разговоре с "Известиями" отметил, что Финляндия отчаянно хочет вступить в Североатлантический блок и даже согласна сделать это без Швеции.



НАТО бы принять: как Швеция добивается пропуска в альянс

Стокгольм инициирует сбор денег для пострадавших от землетрясений в Турции



- Реджеп Тайип Эрдоган, судя по всему, настроен решительно. Он дает весьма жесткие комментарии журналистам. Например, заявил, что Анкара выполнит обещанное, но при этом, отвечая на вопрос о том, даст ли Турция согласие на членство Финляндии, отметил, что, "каким бы ни был процесс, мы будем управлять этим процессом". Таковы амбиции современной Турецкой Республики. Она хочет управлять Североатлантическим альянсом, а не быть ведомой, - пояснил тюрколог.



Он полагает, что со шведами ситуация сложнее.



- Не надо было сжигать Коран, теперь ответ получат только после турецких выборов. И требований может стать больше. Это и торг, и традиционное для Турции сидение на двух стульях. В общем, ничего нового, - подытожил политолог.



Новые угрозы для России



В беседе с "Известиями" доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отметила, что турецкие власти и лично президент Эрдоган пошли на компромисс, решив разделить вступление Финляндии и Швеции в НАТО.



В Турцию - ни ногой: переговоры Блинкена в Анкаре закончились ничем

Эрдоган не уступил ни по одному из пунктов двусторонней повестки



- Был достаточно большой список требований к обеим североевропейским странам, и Финляндия, по словам турецкого лидера, в большей степени продвинулась к решению данных вопросов. Швеция же в меньшей степени проявила готовность выполнять требования. Кроме того, шведская сторона и вовсе заявила, что она не может выполнять все эти требования. В частности, это касается выдачи лиц, на которой настаивала Турция, обвиняя их в терроризме. Швеция не спешит объявлять курдские организации террористическими и, в общем, с непониманием относится к требованиям, которые предъявила Турция, - пояснила эксперт.



По словам политолога, в Анкаре и вовсе заявили, что считают ситуацию внутри НАТО несправедливой, непрозрачной. Это касается и закупок вооружений, и возможности торговли с третьими сторонами. По сути, Турция объявила о стремлении пересмотреть свои позиции в альянсе.



- Турецкая лира рухнула, экономическая ситуация в Турецкой Республике очень сложная, нужны инвестиции, нужно восстанавливать производство, строить дома. В общем, нужно как-то восстанавливаться после страшнейших землетрясений, которые страна пережила, поэтому, скорее всего, в этом направлении и шли переговоры. Не исключено, что были обговорены и гарантии турецких интересов на Ближнем Востоке, - полагает специалист.



Еремина подчеркивает, что Швеция и Финляндия и до этого активно взаимодействовали с Североатлантическим альянсом.



- Можно сказать, что они уже были обручены, но пока не были женаты. Они проводят свои военные маневры, участвуют в разных учениях. Сейчас в основном речь о том, приблизится ли военная инфраструктура альянса непосредственно к российским границам. Полагаю, что приблизится. А это означает повышение рисков и, соответственно, угрозу непосредственно Северо-Западному региону в большей степени, потому что здесь мы говорим о возможной блокировке Балтийского моря, - считает профессор СПбГУ.



По мнению эксперта, к этой проблеме стоит относиться довольно серьезно.



- Кроме того, мы говорим о выходе в Арктику через Балтийское море. Здесь, конечно, придется обратить больше внимания именно на Северный морской путь. В общем, вся эта зона находится в зоне риска. Это потребует больших ресурсов на поддержание обороноспособности. Так что для РФ это повышение трат прежде всего и повышение рисков, - резюмировала политолог. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679007360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: "Законы призваны обеспечить доступ граждан к справедливому суду"

- Кадровые перестановки

- Из двух зол выбираем привычное?

- Крупнейший в СНГ фулфилмент-центр OZON открылся в Астане

- AMANAT В ЗКО: будет создано 60 тысяч качественных рабочих мест

- Казахстан планирует выкупить часть доли России в Евразийском банке развития

- АЗРК: в деятельности подведомственных организаций холдинга "Байтерек" выявлены признаки нарушений

- Информация по паводковой ситуации в Западно-Казахстанской области

- МВД провело спецоперацию по задержанию преступной группы из 10 человек

