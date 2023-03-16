РосСенат озаботился информ-войной. Проснулись... мадам Нарусова и К

07:16 17.03.2023

Информвойна и мир: в Совете Федерации строят планы наступления

"Главная задача - усиление нашего информационного присутствия и влияния в незападном мире"



"Пресса превратилась в фактор обслуживания либеральной верхушки", - констатировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, открывая заседание на тему "Год спустя: общественные настроения и информационная обстановка вокруг конфликта на Украине".



"Главная задача - усиление нашего информационного присутствия и влияния в незападном мире"



В нашем Отечестве, заверил сенатор, с этой стороны как раз все очень хорошо: "Внутри России, по моему глубокому убеждению, мы в информационной войне выиграли. Выиграли по той причине, что западные средства массовой информации и Запад в целом себя очень серьезно дискредитировали в XXI веке с информационной точки зрения... Украина, я считаю, добила в глазах российского потребителя информации те остатки доверия, которые были к западной информационной машине".



Но впереди простирается куда более обширное поле деятельности - формирование новой информационной политики за пределами России, где, признает Пушков, "ситуация, конечно, гораздо более сложная". Не вполне потеряна для России, по его словам, и западная аудитория, но "главная наша задача - это усиление нашего информационного присутствия и влияния в незападном мире", который "приобретает наибольшее значение с точки зрения миропорядка, который сейчас формируется".



Задача, впрочем, облегчается тем, что Россия располагает целым рядом козырей - "хорошими возможностями для усиления ее позиций". Во-первых, "это тот факт, что мы всегда были противниками колониализма, мы помогали этим странам в освобождении, - указал сенатор. - И эта историческая память осталась, она продолжает иметь значение. Мы продолжаем выступать за суверенитет этих государств, за их новую, более высокую роль в условиях многополярного мира, за их большее присутствие в международных организациях... Это очень мощный фактор".



Второй важный момент, по его словам, связан с отстаиваемыми Россией ценностями: "Мы фактически являемся флагманом борьбы за сохранение традиционных ценностей, за сохранение традиционной семьи, за сохранение традиционной системы воспитания детей, отношений между детьми и родителями. Думаю, что тут вряд ли кто-то может с нами конкурировать".



Третий фактор - запрос на достоверную информацию. "То, что произошло за последние 20–25 лет, - это не только дискредитация западной информации у нас в России, но это достаточно высокая степень ее дискредитации в странах незападного мира, - пояснил Пушков. - Информация, которая поступает от нас, воспринимается очень серьезно, воспринимается как альтернативная информация. И вот здесь наша задача - дать ей ход".



С "ходовой частью", правда, есть проблемы. "У нас была система некого информационного присутствия в странах незападного мира, - напомнил сенатор. - Я помню время, когда "Радио Москва" вещало на всех основных языках мира... Мы многое потеряли на переходе от Советского Союза к России - с точки зрения нашего влияния в этих государствах. И сейчас нам нужно думать, как восстановить наше влияние".



Обсуждению деталей этого амбициозного плана была посвящена закрытая часть заседания комиссии. В дискуссии приняли участие руководители ряда российских СМИ, в том числе главный редактор "МК" Павел Гусев.



Первый же открытый для прессы раунд помимо программной речи главы сенатской комиссии состоял из выступления президента исследовательского холдинга "РОМИР" Андрея Милехина. Основной "фишкой" его доклада была презентация международного социологического исследования, посвященного главным образом отношению в мире к военному конфликту между Россией и Украиной.



"Наши партнеры по Gallup International и, соответственно, мы делали часть, которая касается территории вне Европы, поэтому он (релиз с основными результатами исследования. - "МК") к нам и попал", - объяснил Милехин свою осведомленность. Результаты работы международной команды социологов действительно стоили того, чтобы их озвучить. Результаты крайне интересные, а местами просто сенсационные.



Название представленного главой "РОМИР" релиза можно считать и главным выводом исследования: "Объединенный Запад, отделенный от остальных". Ну, то есть глобальный опрос в целом подтверждает тезисы выступления Алексея Пушкова: Запад и не-Запад относятся к России и, соответственно, российско-украинскому конфликту по-разному.



Обнаружились, однако, и некоторые противоречия с мыслями председателя сенатской комиссии. В частности, данные, касающиеся России, не подтверждают слова Пушкова о полном и безоговорочном выигрыше властями информационной войны внутри страны.



Так, например, на вопрос "Какая страна является демократией?" свою собственную державу назвали лишь 20 процентов опрошенных россиян. Почти стольким же, 18 процентам, "эталонной" демократией видятся США. Для сравнения: вариант ответа "наша страна" выбрали 77 процентов китайцев, 57 процентов индийцев, 36 процентов турок.



Другой показательный вопрос: "Стала ли Россия сильнее после начала военного конфликта?" И здесь по результатам лидируют тоже не россияне. На первом месте в представленной диаграмме - Индия: с тем, что Россия стала "намного сильнее", согласны более 60 процентов респондентов. Далее следуют Турция и Китай. Россия только четвертая: около 30 процентов.



При этом около 25 процентов людей, опрошенных в России, выбрали ответ: "стала намного слабее". Что, конечно, существенно меньше, чем в Великобритании (более 50 процентов), США, Евросоюзе. Но гораздо больше, чем в Турции, Китае, Индии (порядка 10 процентов).



"Зачастую и у нас эта точка зрения присутствует, что Россия стала намного слабей, - прокомментировал эти удивительные результаты президент "РОМИР", объяснив их, в частности, тем, что "мы сами находимся под влиянием, так сказать, "мировых оценок", сформулированных доминирующими пока англоязычными медиа".



Словом, родные просторы, похоже, тоже пока рановато причислять к тылам информационной войны. Похоже, еще повоюем.



Авторы: КИРИЛЛ ИВАНОВ