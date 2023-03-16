 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.03.2023
14:22  Что не так с расширением городов Узбекистана. Обзор отчета Всемирного банка
14:21  Камчы Ташиев - теневой хан Киргизии, - "Intelligence"
14:18  Шеф Пентагона прощупал Израиль на предмет удара по Ирану?
14:17  В Kz без афер и подстав не могут избрать даже главу федерации допинг-штангистов
14:11  Выборы, выборы... кандидаты - пи... ЭлектоОральная весна в Kz, - Д.Ашимбаев, Н.Кузьмин
13:57  Тайвань вызывает огонь на себя, - Елена Пустовойтова
13:56  Как США союзников надули, - Андрей Соколов

13:32  Об имитации борьбы с трайбализмом в Казахстане, - Вл.Прохватилов
13:10  "Пальцами показывают что-то"... Двух замминистресс труда Киргизии Полотову и Алыбаеву уличили в проф-непригодности
11:54  Тайна яхты "Андромеда". Зачем США связали Украину и теракт на "Потоках"
11:42  Продолжаются перманентные аресты кыргызских коррупционеров. Задержан экс-глава "Кыргызнефтегаза" Бостонов
10:53  В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая
10:48  Где вы, комиссары Путина? России необходима ротация элит, - Валерий Коровин
10:05  Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции", - Айнур Курманов
09:46  В Казахстане ужесточили наказание за призыв к массовым беспорядкам
07:30  Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн
07:16  РосСенат озаботился информ-войной. Проснулись... мадам Нарусова и К
01:58  Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
01:57  Борьба за Имрана Хана: Пакистан между военным переворотом и союзом с Китаем
01:56  НАТО ближе: Турция приготовилась принять Финляндию в альянс
01:55  Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию, - И.Кармазин
01:01  Санкции против России подрывают европейский образ жизни
00:35  Кадыров пообещал наказать украинских военных, разжигавших костер Кораном
Четверг, 16.03.2023
22:48  Жест "доброй неволи". Зерновая сделка сводит на нет песко-захаровские пиар-усилия Кремля, - СП
22:14  Париж - в разнос. Власти Франции проходят испытания пенсионной реформой
21:58  Задержан за драку популярный узбекский вайнер Дильшод Уразбаев
21:56  Арабо-иранская нормализация расширяет границы, - И.Субботин
21:51  Кризис в отношениях Еревана с ОДКБ: кто из кого выходит, - Г.Мирзаян
15:06  Выступая в Анкаре. Президент Токаев предложил Тюркским странам создать совместные силы органов ЧС
13:17  Ошский губер Жамалдинов в который раз обвинен (кырдепутатами) в аферах с землей
12:52  Возможно ли восстание на Украине? - Павел Шипилин
11:18  Артемовск - это стратегический тупик, - Игорь Стрелков
11:12  У Булата Назарбаева (братишка) по суду отбирают пакет акций Алма-Атинского тяжмаша (разворованного в хлам)
11:08  КазПравительство пытается распутать схемы крим-управления КазЭнергетикой от олигарха Машкевича и К
10:47  В Москве учредили "Международное движение русофилов". Дугин+Сигал+Малинов+Малофеев...
10:43  После 2-х лет согласований и трепа РосДума выходит на 2 чтение законопроекта О гражданстве соотечественникам
09:58  Казнить нельзя помиловать... В Бишкеке в который раз арестован за коррупцию известный политик (экс-вице-премьер) Зилалиев
08:59  А мы тогда на кой? КырПарламент дебатирует законопроект "О Народном Курултае"
08:56  Вице-президент Турции Актай награжден узбекским орденом "Дружбы"
08:54  Украина тянет Казахстан на войну, - И.Логинов
08:18  Пекин может оставить Тайвань без интернета, - Владимир Скосырев
08:15  "Бахмутская мясорубка": развязка близка, - СП
08:06  В Бишкеке задержан главный врач Национального госпиталя. Обирал сестер
02:48  На что Запад потратит средства российских олигархов? Зловещий план глобальных элит, - А.Фурсов
01:59  Туркменистан направит гуманитарную помощь детям украинского народа
00:50  В УзбКабмине опровергли назначение одиозного экс-ташкент-мэра Артыкходжаева советником премьер-министра
00:46  Срединный коридор как поле для сотрудничества России и Центральной Азии, - А.Караваев
00:42  Аркадаг II-й приказал составить график сдачи строительных объектов и строго его придерживаться
00:41  Талибы роют огромный канал для забора воды из Амударьи. Это может привести к дефициту воды в Туркменистане и Узбекистане
00:39  Россияне приобрели контрольный пакет акций крупного узбекского строителя электросетей
00:37  Критическая потеря доходов от нефти России пока не грозит, - О.Соловьева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн
07:30 17.03.2023

Экс-генпрокурор Луценко поведал о "бомбе" для военнослужащих

На фоне ожесточенных боев на фронте за Бахмут не менее жестокие сражения идут в Киеве "под ковром". Офис президента усиленно "бодается" с Генштабом, пытаясь перехватить влияние в войсках. Вернее, для соратников президента Зеленского это уже вопрос выживания. Уже многие эксперты дали понять, что потеря Бахмута обернется для президента Украины потерей власти и влияния. Слишком много неоправданных жертв несут ВСУ ради "идеологической упертости" Зеленского.

На этот раз очередной уголек в топку противостояния подбросил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, которого недавно отозвали из-под Бахмута в Киев. В Донбассе Луценко, как сообщают украинские СМИ, командовал соединением аэроразведки в звании старшего лейтенанта. А до того все лето находился под Николаевом. После того, как экс-генпрокурор рассказал об ужасах Бахмута, где ВСУ окопались на городской свалке и плавают в окопах в грязи и отходах, 4 марта его отозвали в Киев.

Едва вернувшись в столицу, экс-генпрокурор поднял бучу. В соцсетях он поведал, что некие силы пытаются протащить через Раду поправки в законопроект 4210 "об усилении демократичного гражданского контроля над ВСУ". "Вчера на комитете ВР взорвалась "бомба". Причем бомба, хорошо замаскированная" - написал он. И раскрыл суть внесенных поправок. Во-первых, всем военнослужащим хотят запретить говорить о внутренней политике. Во-вторых, запретить всем военнослужащим быть депутатами любого уровня. В-третьих, передать от главкома министру обороны функции подачи на назначение начальника Генштаба и командных видов Вооруженных сил.

По сути, тех, кто сейчас находится на фронте, хотят лишить не только права голоса, но и каких-либо политических перспектив. Прежде бойцы, прошедшие через АТО, были желанными кандидатами в списке любой партии. Теперь дорогу в депутаты им хотят перекрыть - чтобы не могли влиять на политическую повестку. И это в стране, где сейчас через мобилизацию не прошли только родственники олигархов и верхушки, приближенной к Зеленскому.

РЕКЛАМА

SOLTA
Получается, что этот "батальон "Монако", как его называют в народе, пытается застолбить за собой право решать будущее страны, не оглядываясь на тех, кто сидел в окопах. Ну и противостояние Залужного с министром обороны Резниковым, которого от коррупционных скандалов всеми силами спасает глава офиса президента Андрей Ермак, нашло свое отражение в поправках. Именно Минобороны хотят передать право кадровых решений в войсках. Проверенный Резников должен будет спасать чиновников офиса президента, если военные после Бахмута задумают переворот.

По словам Луценко, на комитете эти беспрецедентные поправки были отклонены. Но это вовсе не означает, что их не вытащат на рассмотрение на заседании Верховной рады. А там уже станет понятно, насколько сама фракция "Слуги народа" сейчас подконтрольна офису президента. Ведь недавний скандал с отставкой министра обороны был инициирован как раз руководством фракции "Слуги народа". То есть и там единства нет, и можно ждать сюрпризов.

Елена Гамаюн

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679027400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон о новых механизмах социальной поддержки граждан
- Меры по развитию АО "Казпочта" рассмотрены в Правительстве
- Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ
- О текущем моменте и стратегии президента
- Ерлан Кошанов призвал зарубежных коллег укреплять межпартийный диалог
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Новым школам не хватит учителей
- Автопробег "С "Ак жолом" - по светлому пути!" прошел во всех городах страны
- AMANAT в Актюбинской области: строительство 40 школ и 42 медобъектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  