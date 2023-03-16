Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн

07:30 17.03.2023

Экс-генпрокурор Луценко поведал о "бомбе" для военнослужащих



На фоне ожесточенных боев на фронте за Бахмут не менее жестокие сражения идут в Киеве "под ковром". Офис президента усиленно "бодается" с Генштабом, пытаясь перехватить влияние в войсках. Вернее, для соратников президента Зеленского это уже вопрос выживания. Уже многие эксперты дали понять, что потеря Бахмута обернется для президента Украины потерей власти и влияния. Слишком много неоправданных жертв несут ВСУ ради "идеологической упертости" Зеленского.



На этот раз очередной уголек в топку противостояния подбросил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, которого недавно отозвали из-под Бахмута в Киев. В Донбассе Луценко, как сообщают украинские СМИ, командовал соединением аэроразведки в звании старшего лейтенанта. А до того все лето находился под Николаевом. После того, как экс-генпрокурор рассказал об ужасах Бахмута, где ВСУ окопались на городской свалке и плавают в окопах в грязи и отходах, 4 марта его отозвали в Киев.



Едва вернувшись в столицу, экс-генпрокурор поднял бучу. В соцсетях он поведал, что некие силы пытаются протащить через Раду поправки в законопроект 4210 "об усилении демократичного гражданского контроля над ВСУ". "Вчера на комитете ВР взорвалась "бомба". Причем бомба, хорошо замаскированная" - написал он. И раскрыл суть внесенных поправок. Во-первых, всем военнослужащим хотят запретить говорить о внутренней политике. Во-вторых, запретить всем военнослужащим быть депутатами любого уровня. В-третьих, передать от главкома министру обороны функции подачи на назначение начальника Генштаба и командных видов Вооруженных сил.



По сути, тех, кто сейчас находится на фронте, хотят лишить не только права голоса, но и каких-либо политических перспектив. Прежде бойцы, прошедшие через АТО, были желанными кандидатами в списке любой партии. Теперь дорогу в депутаты им хотят перекрыть - чтобы не могли влиять на политическую повестку. И это в стране, где сейчас через мобилизацию не прошли только родственники олигархов и верхушки, приближенной к Зеленскому.



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Получается, что этот "батальон "Монако", как его называют в народе, пытается застолбить за собой право решать будущее страны, не оглядываясь на тех, кто сидел в окопах. Ну и противостояние Залужного с министром обороны Резниковым, которого от коррупционных скандалов всеми силами спасает глава офиса президента Андрей Ермак, нашло свое отражение в поправках. Именно Минобороны хотят передать право кадровых решений в войсках. Проверенный Резников должен будет спасать чиновников офиса президента, если военные после Бахмута задумают переворот.



По словам Луценко, на комитете эти беспрецедентные поправки были отклонены. Но это вовсе не означает, что их не вытащат на рассмотрение на заседании Верховной рады. А там уже станет понятно, насколько сама фракция "Слуги народа" сейчас подконтрольна офису президента. Ведь недавний скандал с отставкой министра обороны был инициирован как раз руководством фракции "Слуги народа". То есть и там единства нет, и можно ждать сюрпризов.



Елена Гамаюн