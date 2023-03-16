В Казахстане ужесточили наказание за призыв к массовым беспорядкам

09:46 17.03.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов республики, согласно которому срок лишения свободы за призыв к массовым беспорядкам повысили с трех до пяти лет, сообщает издание "Власть".



Согласно поправкам, ужесточается наказание еще за несколько видов преступлений. Так, за призыв к массовым беспорядкам с использованием телекоммуникационной сети виновным будут давать от трех до семи лет колонии. Срок заключения за хулиганство, совершенное в составе группы увеличен с пяти до семи лет.



Более того, для таких преступлений исключена возможность досрочного освобождения.

В статью 146 Уголовного кодекса Казахстана "Пытки" ввели новый состав правонарушения - "за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение". При этом менее тяжкие преступления и жестокое обращение, не связанное с пытками, будут расследовать органы внутренних дел, а деяния, совершенные группой лиц, повторно, с причинением вреда здоровью и прочее - прокуратура.



К лицам, совершившим пытки, запретили применять условное осуждение.

"При этом пыткой не признаются физические и психические страдания, причиненные в результате законных действий должностных лиц, а также такие страдания, причиненные в результате законных действий лиц, выступающих в официальном качестве, либо других лиц", - говорится в дополнении к статье УК.



Некоторые поправки касаются правонарушений в семейно-бытовой сфере:



✅ введены квалифицирующие признаки - "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного";



✅ наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 107 УК) увеличено с двух до трех лет колонии;



✅ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 106 УК) будут назначать от шести до десяти лет лишения свободы вместо от трех до восьми лет заключения.



Законом расширяются права осужденных:



👉 при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;



👉 решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);



👉 для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с трех до четырех лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей.



Кроме того, разграничены условия отбывания наказания для рецидивистов и впервые осужденных к лишению свободы граждан. Последние будут содержаться в учреждениях средней безопасности, ранее судимые - в колониях максимальной безопасности, получившие пожизненный срок - в отдельных учреждениях. В МВД Казахстана заверили, что колонии двух основных типов будут представлены во всех регионах республики.