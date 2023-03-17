Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции", - Айнур Курманов

10:05 17.03.2023 Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции"

Айнур Курманов. 17.03.2023 , Москва



В четверг 16 марта в Анкаре состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ), куда поехал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, чтобы выразить свою союзническую солидарность и подтвердить намерение на дальнейшую интеграцию под эгидой Турции.



Лидеры бывших среднеазиатских государств и Азербайджана приехали в турецкую столицу, чтобы выступить по теме обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях как раз после разрушительного землетрясения в Анатолии. Но на самом деле это была своеобразная демонстрация лояльности и почитания верховного лидера ОТГ и признания ведущей роли самой Турции.



В четверг 16 марта в Анкаре состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ), куда...



Для Реджепа Эрдогана данная встреча была нужна в первую очередь для пропагандистских целей, чтобы показать единение "тюркского мира" под своей эгидой. Ведь создание ОТГ представляется окружением турецкого президента как его величайший геополитический успех, ставшим шагом на пути возрождения величия Османской империи.



Не случайно все лидеры, помимо традиционных слов солидарности с турецким народом, еще и пожелали ему успехов на предстоящих выборах 14 мая. Поэтому это был во многом предвыборный саммит со всеми вытекающими последствиями и декларацией амбиций Турции как "защитницы всех тюрков".



Именно в связи с этим в итоговой декларации имеется пункт, осуждающий террористический акт в азербайджанском посольстве в Тегеране, чем было показано, что Анкара и остальные члены ОТГ всецело поддерживают Баку в его противостоянии с Ираном.



Плюс к ОТГ скорее всего присоединится новый участник – Туркмения.



Так, по информации турецкого агентства Анадолу "председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду на то, что Туркменистан в скором будущем станет полноправным членом Организации тюркских государств и предложил объявить культурной столицей тюркского мира в 2024 году город Мерв (Мары)".



Следующий же саммит ОТГ должен пройти в казахстанском городе Туркестане, что показывает особую роль Казахстана в общей конструкции данной организации. И Токаев на этот раз взял на себя инициативу разработки общего списка сил и технического оборудования спасательных служб, которые действуют в странах организации тюркских государств. А сама структура будет создана на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алма-Ате.



Но все это конечно прикрытие, так как одна из главных задач ОТГ остается прежней – это перенаправление всех энергетических и логистических маршрутов по транспортировке ресурсов из Центральной Азии в обход России через Каспий и Азербайджан в Турцию и далее в Европу. Для этой цели и было подписано на саммите соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.



А уже в мае в Астане на II Экономическом форуме Центральная Азия – ЕС пройдет презентация итогов исследования Европейского банка реконструкции и развития по технической осуществимости и оценке Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). На этом мероприятии как раз будут турецкие и азербайджанские чиновники и предприниматели.



Это еще раз показывает, что развитие тюркской интеграции в рамках ОТГ идет ускоренными темпами при полном одобрении Великобритании, как автора самого проекта, Евросоюза и США, так как сама концепция организации соответствует их интересам. Ведь ОТГ сейчас используется Западом как таран для выдавливания России из Центральной Азии и Южного Кавказа, а также для сдерживания Китая.



Чтобы отпали сомнения в том, что это не какое-то безобидное объединение культурно-гуманитарного и просветительского характера, а альтернативный проект в противовес ЕАЭС по консолидации тюркских народов в целях подрыва позиций Москвы, можно обратиться к заявлению МИДа Турции на очередную годовщину референдума о присоединении Крыма к РФ.



"В годовщину аннексии, подтверждаем неизменность позиции Анкары по вопросу непризнания ситуации. Подчеркиваем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Положение крымских татар, являющихся коренным населением полуострова, остается приоритетом для Турции.



Анкара выступает за сохранение исторической идентичности соотечественников из числа крымских татар на исторической родине. Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности и спокойного проживания крымских татар", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства турецкой республики.



Как видим, турецкая сторона сознательно делает упор на крымских татарах, как на свою потенциальную базу поддержки, называя их своими "соотечественниками" и говоря об "исторической идентичности" с ними. Таким образом они сами претендуют на Крым, но на основании таких же доводов могут теперь, опираясь на концепцию ОТГ и строительство "Великого Турана", называть своими "соотечественниками" не только казахов, узбеков и киргизов с туркменами, но и казанских татар, башкир, якутов, алтайцев и других тюрков России.



Тревожная тенденция дополняется тем, что власти "союзного" Казахстана сразу же после визита Энтони Блинкена пошли на арест имущества "Роскосмоса" на космодроме Байконур якобы за долги по штрафам за нанесенный вред экологии, которые составили 13,5 миллиардов тенге (2,3 миллиарда рублей).



При этом данную сумму россияне должны выплатить не в бюджет РК, а компании "Байтерек", связанной с отдельными элитными группами в правящем классе, и по решению не казахстанской Фемиды, а суда Международного финансового центра "Астана", действующего по английскому законодательству и с британскими судьями.



Данный случай ярко и воочию показывает всю неоколониальную сущность казахстанского государства, исполняющего решения даже не своего суда, а волю Лондона и Вашингтона. По сути, это еще одна такая демонстрация лояльности к Западу и недружественный шаг в отношении России. На самом деле это и есть первые шаги по исполнению поручений американского госсекретаря.



И уже сейчас 17-18 марта в РК приедет руководитель внешнеполитического ведомства Англии Джеймс Клеверли, который встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым, премьером Алиханом Смаиловым и сторонником активного сближения с Западом министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.



Встреча помимо открытия сквера имени Елизаветы II будет посвящена развитию той повестки, которую озвучил во время своего визита Блинкен.



То есть следует ожидать в ближайшей перспективе дальнейшего роста русофобских и антироссийских настроений в стране, особенно после парламентских выборов 19 марта. Ведь уже очевидно, что новый Мажилис окажется насквозь национал-популистским и мононациональным, так как на сегодняшний момент не казахи составляют всего 7% от общего состава кандидатов всех партий.



По сути готовится серьезный геополитический разворот Астаны от Москвы. И ОТГ сейчас для правящей казахстанской элиты такой хороший способ ускользнуть от российских объединительных и индустриальных проектов, так как является синонимом "евроинтеграции" и возможностью опереться на Анкару якобы для защиты своего "суверенитета".



Правда для нынешней победившей команде в правящем классе Казахстана во главе с Токаевым это очень опасная игра, ведь сейчас за данными процессами очень внимательно наблюдают не только в Москве, но и в Пекине и Тегеране, оценивая степень риска такого активного сближения с Западом. Ведь на резком повороте можно и опрокинуться и уже никакой ОДКБ не поможет. Источник - Политнавигатор

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