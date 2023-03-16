 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.03.2023
14:22  Что не так с расширением городов Узбекистана. Обзор отчета Всемирного банка
14:21  Камчы Ташиев - теневой хан Киргизии, - "Intelligence"
14:18  Шеф Пентагона прощупал Израиль на предмет удара по Ирану?
14:17  В Kz без афер и подстав не могут избрать даже главу федерации допинг-штангистов
14:11  Выборы, выборы... кандидаты - пи... ЭлектоОральная весна в Kz, - Д.Ашимбаев, Н.Кузьмин
13:57  Тайвань вызывает огонь на себя, - Елена Пустовойтова
13:56  Как США союзников надули, - Андрей Соколов

13:32  Об имитации борьбы с трайбализмом в Казахстане, - Вл.Прохватилов
13:10  "Пальцами показывают что-то"... Двух замминистресс труда Киргизии Полотову и Алыбаеву уличили в проф-непригодности
11:54  Тайна яхты "Андромеда". Зачем США связали Украину и теракт на "Потоках"
11:42  Продолжаются перманентные аресты кыргызских коррупционеров. Задержан экс-глава "Кыргызнефтегаза" Бостонов
10:53  В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая
10:48  Где вы, комиссары Путина? России необходима ротация элит, - Валерий Коровин
10:05  Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции", - Айнур Курманов
09:46  В Казахстане ужесточили наказание за призыв к массовым беспорядкам
07:30  Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн
07:16  РосСенат озаботился информ-войной. Проснулись... мадам Нарусова и К
01:58  Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
01:57  Борьба за Имрана Хана: Пакистан между военным переворотом и союзом с Китаем
01:56  НАТО ближе: Турция приготовилась принять Финляндию в альянс
01:55  Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию, - И.Кармазин
01:01  Санкции против России подрывают европейский образ жизни
00:35  Кадыров пообещал наказать украинских военных, разжигавших костер Кораном
Четверг, 16.03.2023
22:48  Жест "доброй неволи". Зерновая сделка сводит на нет песко-захаровские пиар-усилия Кремля, - СП
22:14  Париж - в разнос. Власти Франции проходят испытания пенсионной реформой
21:58  Задержан за драку популярный узбекский вайнер Дильшод Уразбаев
21:56  Арабо-иранская нормализация расширяет границы, - И.Субботин
21:51  Кризис в отношениях Еревана с ОДКБ: кто из кого выходит, - Г.Мирзаян
15:06  Выступая в Анкаре. Президент Токаев предложил Тюркским странам создать совместные силы органов ЧС
13:17  Ошский губер Жамалдинов в который раз обвинен (кырдепутатами) в аферах с землей
12:52  Возможно ли восстание на Украине? - Павел Шипилин
11:18  Артемовск - это стратегический тупик, - Игорь Стрелков
11:12  У Булата Назарбаева (братишка) по суду отбирают пакет акций Алма-Атинского тяжмаша (разворованного в хлам)
11:08  КазПравительство пытается распутать схемы крим-управления КазЭнергетикой от олигарха Машкевича и К
10:47  В Москве учредили "Международное движение русофилов". Дугин+Сигал+Малинов+Малофеев...
10:43  После 2-х лет согласований и трепа РосДума выходит на 2 чтение законопроекта О гражданстве соотечественникам
09:58  Казнить нельзя помиловать... В Бишкеке в который раз арестован за коррупцию известный политик (экс-вице-премьер) Зилалиев
08:59  А мы тогда на кой? КырПарламент дебатирует законопроект "О Народном Курултае"
08:56  Вице-президент Турции Актай награжден узбекским орденом "Дружбы"
08:54  Украина тянет Казахстан на войну, - И.Логинов
08:18  Пекин может оставить Тайвань без интернета, - Владимир Скосырев
08:15  "Бахмутская мясорубка": развязка близка, - СП
08:06  В Бишкеке задержан главный врач Национального госпиталя. Обирал сестер
02:48  На что Запад потратит средства российских олигархов? Зловещий план глобальных элит, - А.Фурсов
01:59  Туркменистан направит гуманитарную помощь детям украинского народа
00:50  В УзбКабмине опровергли назначение одиозного экс-ташкент-мэра Артыкходжаева советником премьер-министра
00:46  Срединный коридор как поле для сотрудничества России и Центральной Азии, - А.Караваев
00:42  Аркадаг II-й приказал составить график сдачи строительных объектов и строго его придерживаться
00:41  Талибы роют огромный канал для забора воды из Амударьи. Это может привести к дефициту воды в Туркменистане и Узбекистане
00:39  Россияне приобрели контрольный пакет акций крупного узбекского строителя электросетей
00:37  Критическая потеря доходов от нефти России пока не грозит, - О.Соловьева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая
10:53 17.03.2023

Бородай предрек "большую войну" после текущих боевых действий
АЛЕКСАНДР БОРОДАЙ. ФОТО: WIKIPEDIA.ORG.
Депутат Государственной думы России, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что российские бойцы, которые участвуют в специальной военной операции, чувствуют снарядный голод у ВСУ и сообщают об усталости противника. Но нужно понимать, что "основные события развернутся не сейчас".

Выставочный центр/галерея картин современных художников
"Они произойдут, я думаю, где-то ко второй половине весны, в начале лета", - сказал Бородай в интервью порталу "Украина.ру".

По его словам, сейчас ВСУ копят в глубоком тылу ударные кулаки, которые будут укомплектованы примерно 150 импортными танками, в том числе "Леопардами", "Челленджерами" и "Абрамсами" и плюс около 500 единиц различного рода импортных БМП.

"В общем, они пойдут в свое последнее серьезное наступление", - предупредил Бородай, допустив, что удар будет достаточно серьезным, поэтому стоит задача этот удар выдержать. После этого, предположил депутат, Запад будет думать о том, как минимизировать свой ущерб.

Российские войска уничтожили до 275 бойцов ВСУ на Донецком направлении

При этом Бородай не исключил, что это решающее сражение со стороны ВСУ по сути является "прологом, видимо, большой крупной войны, которая нам еще предстоит".

По словам политика, схватка "между нами и коллективным Западом" уже фактически началась, но мы находимся в прологе.

Эмма Грибова
Авторы: ЭММА ГРИБОВА

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679039580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон о новых механизмах социальной поддержки граждан
- Меры по развитию АО "Казпочта" рассмотрены в Правительстве
- Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ
- О текущем моменте и стратегии президента
- Ерлан Кошанов призвал зарубежных коллег укреплять межпартийный диалог
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Новым школам не хватит учителей
- Автопробег "С "Ак жолом" - по светлому пути!" прошел во всех городах страны
- AMANAT в Актюбинской области: строительство 40 школ и 42 медобъектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  