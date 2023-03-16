В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая

10:53 17.03.2023

Бородай предрек "большую войну" после текущих боевых действий

АЛЕКСАНДР БОРОДАЙ. ФОТО: WIKIPEDIA.ORG.

Депутат Государственной думы России, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что российские бойцы, которые участвуют в специальной военной операции, чувствуют снарядный голод у ВСУ и сообщают об усталости противника. Но нужно понимать, что "основные события развернутся не сейчас".



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"Они произойдут, я думаю, где-то ко второй половине весны, в начале лета", - сказал Бородай в интервью порталу "Украина.ру".



По его словам, сейчас ВСУ копят в глубоком тылу ударные кулаки, которые будут укомплектованы примерно 150 импортными танками, в том числе "Леопардами", "Челленджерами" и "Абрамсами" и плюс около 500 единиц различного рода импортных БМП.



"В общем, они пойдут в свое последнее серьезное наступление", - предупредил Бородай, допустив, что удар будет достаточно серьезным, поэтому стоит задача этот удар выдержать. После этого, предположил депутат, Запад будет думать о том, как минимизировать свой ущерб.



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При этом Бородай не исключил, что это решающее сражение со стороны ВСУ по сути является "прологом, видимо, большой крупной войны, которая нам еще предстоит".



По словам политика, схватка "между нами и коллективным Западом" уже фактически началась, но мы находимся в прологе.



Эмма Грибова

Авторы: ЭММА ГРИБОВА