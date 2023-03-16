Продолжаются перманентные аресты кыргызских коррупционеров. Задержан экс-глава "Кыргызнефтегаза" Бостонов

11:42 17.03.2023

17 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывший председатель ОАО "Кыргызнефтегаз" Рашит Бостонов задержан за коррупцию



Бывший председатель ОАО "Кыргызнефтегаз" Рашит Бостонов задержан за незаконный вывод денег в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



По его данным, Главным управлением по Джалал-Абадской области расследуется уголовное дело по статье 336 "Коррупция" УК КР.



С 2017 по 2020 год под руководством бывшего председателя правления "Кыргызнефтегаза" Б.Р.А. (Бостонов Рашит Абдумаликович. - Прим. 24.kg) организована коррупционная схема по созданию сети аффилированных фирм, с которыми заключались договоры по реализации ГСМ по заниженной стоимости.



При этом разница рыночной цены и отпуска составляла 5 сом за литр нефтепродуктов, которые в последующем присваивались руководством ОАО "Кыргызнефтегаз", а также их покровителями из числа высших эшелонов власти.



По завершении операций компании ликвидировали, а неоплаченные налоги превысили 400 миллионов сомов.



Во время правления Рашита Бостонова за четыре года прибыль "Кыргызнефтегаза" составила 2 миллиарда 977 миллионов сомов. После смены руководства за последние два года (2021-2022) за счет устранения указанной коррупционной схемы чистая прибыль предприятия превысила 5 миллиардов 800 миллионов сомов.



Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

В ходе расследования установлены факты приобретения бывшим руководством ОАО "Кыргызнефтегаз" движимого и недвижимого имущества на сумму более 300 миллионов сомов, на которые на данный момент наложены аресты.



Вместе с бывшим руководством компании задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ по Джалал-Абадской области четыре человека, являющиеся пособниками в организации коррупционной схемы.



Продолжаются мероприятия по выявлению и возмещению причиненного государству ущерба. Ведется следствие.



Отметим, в ноябре 2020 года пресс-центр ГКНБ сообщил о задержании члена организованной преступной группировки по прозвищу Чач. В ведомстве рассказали, что бывший руководитель "Кыргызнефтегаза" Рашит Бостонов использовал ОПГ для противоправных действий в отношении предпринимателей.