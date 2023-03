Тайна яхты "Андромеда". Зачем США связали Украину и теракт на "Потоках"

Экс-советник президента США Джон Болтон не без недоумения отметил: в американской прессе идет волна публикаций об украинском следе в теракте на "Северных потоках". Но даже Германия, пострадавшая от диверсии, до последнего момента верила в "операцию Кремля". Упоминание Украины подрывает доверие европейских союзников к Киеву, тревожится Болтон и приходит к неожиданным, но вряд ли верным выводам.



Версия о том, что к взрывам газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" причастны некие проукраинские силы, может поставить под угрозу ту иностранную помощь, которую Киев получает от европейских союзников. С таким предостережением выступил в статье, написанной для The Wall Street Journal, американский политик Джон Болтон, который занимал посты постпреда США в ООН при Джордже Буше - младшем и советника президента по нацбезопасности при Дональде Трампе.



"Новые разведывательные данные, предполагающие, что "проукраинская группа" организовала диверсию на газопроводах "Северный поток" в сентябре, вызвали неожиданную политическую реакцию в Европе", - отмечает Болтон в статье под заголовком "Почему Запад не позволит Украине победить Россию?" Эпитет "неожиданная" применительно к реакции европейцев употреблен, вероятно, в ироническом ключе.



На фоне "потенциальных экономических потрясений" от подрыва газопроводов, по которым топливо шло в Европу, "спекуляции о прямом или косвенном вовлечении Украины" в теракт подрывают поддержку, которую Запад может оказывать Киеву, указывает Болтон.



В той же статье экс-советник Трампа озвучил тезис: Джо Байден "хочет, чтобы Россия проиграла, но боится победы Украины".



Теракты на "Северных потоках", случившиеся в сентябре прошлого года, как известно, вновь оказались в центре внимания месяц назад, после публикаций расследования американского журналиста Сеймура Херша. Там речь шла о причастности к подрыву руководства ЦРУ и конкретных лиц в администрации Байдена.



Версия об украинском следе в теракте, оставившем европейцев без газа, начала разгоняться в СМИ около недели назад с подачи The New York Times. Авторитетное американское издание со ссылкой на разведку США сообщило: разведданные, переданные руководству США, свидетельствуют о причастности "проукраинской группировки". Правда, при этом делалась оговорка: информацией о связи группировки с президентом Украины Владимиром Зеленским или его "главными помощниками" власти США не располагают.



"Украина отрицала какую-либо ответственность. Немецкие власти предположили, что это может быть операция Кремля под чужим флагом, подготовленная для того, чтобы вызвать подозрения в адрес Киева", - отмечает Джон Болтон.



При этом версию украинского следа подхватили германские СМИ. Die Zeit пишет о том, что следы группы "ведут на Украину", а Der Spiegel утверждает: его источники обнаружили яхту "Андромеда", которую, по версии NY Times, использовала "проукраинская группа".



Отношение Москвы к этим построениям известно - "полная чушь", призванная отвлечь от расследования причастности к теракту специалистов из США и Британии.



С другой стороны, на исходящую из США версию резко отреагировали и в Киеве. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал серию статей о "проукраинской группировке" в разных изданиях скоординированной акцией.



Публикации, что очевидно, вызваны попытками Вашингтона отвести от себя обвинения, вызванные разоблачениями Херша, сказал ИА REGNUM эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.



Но остается вопрос: если надо отвести от себя подозрения, а версия "причастности России" отпадает за явной нелогичностью, то почему на роль "злодеев", организовавших теракт, назначены преданные Западу украинцы (а не, например, условные международные террористы)? Ведь - на что указывает и Болтон - это явно не улучшит репутацию Киева в глазах европейских союзников, в первую очередь немцев.



Версию, которая проскальзывает в статье Болтона - "Байден боится победы Украины", эксперты не считают убедительной. Скорее, это следствие хаоса во внутриамериканской политике, когда "важнее всего свалить аппаратного врага", считает Дробницкий.



По мнению, которое он озвучивал и ранее, появление разоблачений Херша связано с борьбой с людьми клана Клинтонов в окружении Байдена. Конкретно - с помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и директором ЦРУ Уильямом Бернсом.



"Представьте: вы хотите отвести подозрения от Клинтонов, вывести их из-под удара. Кто тогда взорвал "Северные потоки"? Исламисты? Но как они это сделали и зачем им "Северные потоки"? Более того, если это исламисты, то их поступок, стало быть, надо осудить. А если вы их осудили, то это значит, что "Северные потоки" несли благо Европе?" - реконструирует Дробницкий логику заказчиков публикаций об "украинской версии".



"Значит, это будто бы сделали украинцы в отместку России. Если версия "заходит", то у США появляется возможность сказать: "Осуждаем любые террористические акты на инженерной инфраструктуре. Однако отчаявшихся украинцев, которые подверглись брутальной атаке России, можно понять", - рассуждает собеседник.



Но, отмечает он, при этом Зеленский и другие фигуры, с которыми США "работают" на Украине, явно выводятся из-под удара - "они не знали".



Джон Болтон, бьющий тревогу о том, не повредит ли это поддержке Украины, - "человек, который к упомянутым внутренним вашингтонским разборкам и медийным имеет малое отношение и ничего в них не понимает", отмечает Дробницкий. Болтон, будучи "упертым неоконсерватором, очень прямым и примитивным человеком", делает яркие и агрессивные, "ястребиные" заявления. И за счет этого получает трибуну в прессе.



"Наивно предполагать, что раскрутка версии об украинской причастности к диверсиям означает "слив" Киева или даже отказ Запада от поддержки конкретно Владимира Зеленского", - соглашается Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Но, по его мнению, за появлением "киевского следа" стоит не хаос, а выверенная стратегия.



"Для США сейчас главное - не осложнять отношения со странами Европы на фоне того, как в этих странах растет усталость от антироссийской повестки. Главное - не допустить раскола в евроатлантическом единстве", - отмечает эксперт-американист Малек Дудаков. "На отношение Европы к Украине это не повлияет, тем более что идет вброс об абстрактной "проукраинской группе", - добавил эксперт. Союзники США не в том положении, чтобы менять отношение к киевскому режиму и тем более отказывать ему в поддержке.



Для того чтобы отвести от себя подозрения в терроризме, чреватые имиджевым ущербом, самое примитивное, что можно сделать, - перевести ответственность на Украину, сказал Блохин ИА REGNUM. "Для Киева это как с гуся вода, ведь он "борется с Россией", а на войне все средства хороши", - подчеркнул он. Сейчас глава киевской дипломатии Кулеба позволяет себе возмущаться, но если Вашингтон даст команду, то Киев без особых возражений возьмет на себя и ответственность за "акцию", полагает эксперт.