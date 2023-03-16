 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Пальцами показывают что-то"... Двух замминистресс труда Киргизии Полотову и Алыбаеву уличили в проф-непригодности
13:10 17.03.2023

Депутат Марат Мураталиев 17 марта на заседании фракции "Ишеним" сделал замечание заместителю министра труда, соцобеспечения и миграции Жылдыз Полотовой.

На заседании обсуждался вопрос миграционной политики в Кыргызстане. Депутат Чолпон Султанбекова спросила про этнических кыргызов в Афганистане, но не была удовлетворена ответом.

Марат Мураталиев отметил гендерную политику.

"Говорите про гендерную политику, Чолпон Аалыевна, но уже второй замминистра не знает. Я уже вторую женщину заместителя вижу. Выходите на трибуну и пальцем показываете. Вы должны знать все про кыргызов в Таджикистане. На нас народ смотрит, вы извините, конечно, а вы пальцем туда показываете, чтобы за вас ответили. На МИД смотрите, один за другим отвечают, потому что знают. Владеть надо информацией. Вы же замминистра, подготовьтесь", - сказал Мураталиев Полотовой.

Тогда поставьте женщину министром в социальной сфере, предложила депутат Чолпон Султанбекова.

"Поставили и где? Сами видите. Готовьтесь в следующий раз, четко надо знать. И в Афганистане кыргызов много, надо наизусть знать", - сказал Мураталиев замминистра Полотовой.
Подробнее: kg.akipress.org/news:1884644?f=cp

Источник - kg.akipress.org
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