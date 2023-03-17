Как США союзников надули, - Андрей Соколов

13:56 17.03.2023 Наплевав на "зеленую повестку" и экологов, Вашингтон решил бурить на Аляске

Андрей Соколов

17.03.2023



В США на президента Джо Байдена подали в суд, а в Великобритании влиятельные СМИ назвали его предателем и даже террористом. Причем ополчилась на американского президента не оппозиция справа, а те, кто еще вчера были в числе его самых горячих сторонников.



Причиной бурного скандала стало возмущение зеленых и движений экологов решением Байдена разрешить компании ConocoPhillips начать добычу нефти и газа на новом месторождении Willow на Аляске.



В США судебный иск против этого решения президента подала, как сообщает газета Politico, Коалиция экологических групп, обвинив администрацию Байдена в нарушении законов об охране окружающей среды. Экоактивисты считают, что реализация проекта Willow в уязвимых арктических средах обитания окажет негативное влияние на дикую природу, воздух, воду, землю и людей, проживающих в регионе. Они потребовали в своем иске, чтобы суд немедленно отменил одобрение проекта.



"Это решение администрации США позволит ConocoPhillips выбрасывать огромное количество парниковых газов, которые вызывают продолжающееся разрушение климата в Арктике и во всем мире", - заявила Бриджит Псарианос, ведущий юрист попечительского совета на Аляске, который представляет экологические группы. Она обвинила администрацию Байдена в том, что та "демонстрирует пренебрежение к тем, кто пострадает от промышленного загрязнения, и игнорирует климатическую реальность Аляски и всего мира".



Лига дикой природы Аляски, которая занимается защитой природных территорий Аляски от промышленности и бурения, в свою очередь заявила, что "глубоко разочарована" одобрением проекта. "Это неправильное решение для нашего климатического будущего, для защиты биоразнообразия", - считает исполнительный директор Лиги Кристен Миллер.



"Западная Арктика - один из последних диких ландшафтов на планете. Промышленные работы в этом нетронутом ландшафте ничем хорошим в итоге не закончатся", - поддержала ее сенатор Мартин Хайнрих, демократ из штата Нью-Мексико.



По оценкам экспертов, на проекте Willow планируют добычу около 600 миллионов баррелей нефти, а на пике производства прогнозируется добыча более 180 000 баррелей нефти в день. Ожидается при этом, что добыча углеводородов в регионе будет генерировать около 280 миллионов тонн парниковых газов в год в течение ожидаемого 30-летнего срока эксплуатации месторождения, что, по оценкам самих властей, эквивалентно выбросам двух угольных электростанций в год.



Еще более резко выступили против этого проекта на Аляске в Британии. Газета Guardian - одно из ведущих изданий страны - напечатала статью своего обозревателя Ребекки Солнит под заголовком "Байден только что предал планету - и его собственные предвыборные клятвы".



Ее автор считает, что одобрив проект Willow, Байден нарушил свое прежнее обещание не производить бурение на федеральных землях, и назвала проект Willow "террористическим актом против климата".



"Этот масштабный проект бурения нефтяных скважин в глуши на севере Аляски, - возмущается Ребекка Солнит, - идет вразрез с наукой и многочисленными заверениями администрации США, что она будто бы заботится о климате, и соглашается с тем, что мы должны быстро отказаться от ископаемого топлива".



Защитники природы в США и других западных странах уже давно яростно критиковали проект разработки этого нового месторождения на Аляске. Экоактивисты считают, что сжигание добытой в нем нефти приведет к выбросу в атмосферу 280 млн т углекислого газа, что подтолкнет мир к "климатической катастрофе".



Ранее была запущена в соцсетях кампания #StopWillow. В числе прочего они напоминают, что Байден прежде обещал не давать разрешение на новые проекты добычи нефти и газа на землях, находящихся в федеральной собственности. В Белый дом отправлено шесть миллионов писем протеста и 2,3 миллиона комментариев против проекта, многие из которых были от молодых людей, возбужденных социальными сетями.



"Это решение вредно для климата, вредно для окружающей среды и наносит ущерб коренным обитателям Аляски, которые выступали против и, чьи голоса так и не были услышаны",- заявила директор по политике неправительственной организации "Совет по охране природных ресурсов" Кристи Гольдфус. Кроме того, в Международном энергетическом агентстве ранее уже призывали все страны прекратить утверждение новых проектов по добыче нефти, газа и угля для того чтобы попытаться избежать наиболее катастрофических последствий изменения климата.



Однако запуска проекта и начала бурения на Аляске усиленно добивались представители нефтяной промышленности США и парламентарии Аляски, пишет New York Times. Сторонники у него есть и среди некоторых экспертов и местных жителей, которые надеются, что проект позволит создать около 2 500 рабочих мест и принесет федеральному правительству доход в размере $17 млрд.



"Утверждение проекта Willow знаменует собой поворотный момент в подходе администрации к разработке ископаемого топлива, - констатирует это, самое влиятельное в США издание. - Суды и Конгресс вынудили г-на Байдена отказаться от своего предвыборного обещания "больше не бурить на федеральных землях, и точка".



Но дело тут, конечно, не в судах и не в Конгрессе, а в лицемерии и цинизме властей Вашингтона, которые прежде, чтобы нанести удар по России, всячески раздували призывы об отказе от ископаемых видов топлива, усиленно продвигая так называемую зеленую повестку.



Однако теперь оказывается, что на самом деле отказываться будут от нефти и газа из нашей страны. Поэтому когда этого им удалось добиться, то в США тут же забыли о своих прежних обещаниях "не бурить на Аляске" и заявлениях о всемерной защите окружающей среды и климата на планете. Наплевали в Вашингтоне, как видно, вообще и на "зеленую повестку", поспешная реализация которой уже обернулась для Запада серьезным кризисом в энергетике.



Да и в Европе уже поняли, что без ископаемого топлива пока никак не обойтись. В результате и в самом ЕС постепенно начали забывать про зеленую энергетику, возвращаясь к добыче угля - самого грязного вида ископаемого топлива. Так, Нидерланды вернули в строй законсервированную угольную электростанцию, Австрия, Чехия, Польша и Греция продлили сроки службы имеющихся электростанций, работающих на угле. В Германии угольная электростанция Мехрум в Нижней Саксонии также возобновила работу.



В общей сложности в Европе на сегодняшний день на 11% выросло производство электроэнергии электростанциями на угле - том самом виде топлива, который считается главным "виновником" глобального потепления - именно на этот вид топлива, по данным экологов, приходится более 30% вклада в повышение температуры на планете с доиндустриальных времен. Но дело уже сделано, за все теперь после отказа от поставок из России платить приходится намного дороже, из-за чего производство в Европе становится нерентабельным и многие компании уже начинают переводить его в США. Так Вашингтон своих союзников попросту надул.



Как отметил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, решение начать бурение на Аляске свидетельствует об отказе США от "зеленой повестки".



"Потребности экономики, - отметил Фененко, - никто не убирал. Американцам необходим запуск нефтегазовой добычи, во-первых, для экспорта, покрытия дефицита собственного бюджета и внутреннего долга, во-вторых им необходимо это для завоевания определенных рынков, и в-третьих, для того, чтобы усилить собственную независимость от Ближнего Востока".



Ну, а как быть в такой ситуации теперь Европе, где отказ от ископаемого топлива и реализация "зеленой повестки" недавно были объявлены чуть ли не самой главной задачей? Ведь именно это было одной из причин для ее отказа от нефти, угля и дешевого трубопроводного газа из России. А на нее США тоже наплевать. Ведь вынудив европейцев отказаться от поставок энергоносителей из России, Вашингтону уже удалось навязать странам ЕС свой дорогой СПГ. Источник - Столетие

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