Тайвань вызывает огонь на себя, - Елена Пустовойтова

13:57 17.03.2023 Что России до происходящего вокруг острова?

Елена Пустовойтова

16.03.2023



В начале недели официальный орган Пекина "Жэньминь жибао", не углубляясь в детали, сообщила о том, что, по последним данным Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), в 2022 году количество международных патентных заявок Китая впервые превысило 70 тысяч, и по этому показателю Китай снова занял первое место в мире.



Из 278 100 заявок на патенты, поданных во всем мире, Китаю принадлежит 71 500 заявок (на 0,3% больше прошлогоднего). Причем китайская компания Huawei заняла первое место с 7 689 патентными заявками. США на втором месте после Китая – 59 100 заявок, что на 0,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Япония третья в этом списке лидеров технологического прогресса – 50 300 заявок. Россия за прошедший год подала в Роспатент почти 27 000 заявок на изобретения.



Красноречивее этих цифр трудно найти что-либо, более точно отражающее возможности роста экономического потенциала страны. И даже если в пересчете на народонаселение США и России количество заявок отличается не очень, то по воздействию на экономику нашим изобретателям двукратно далеко.



А именно этот факт – способность страны к динамичному развитию экономики – сегодня делит на друзей и врагов мир с точки зрения Штатов. По этой логике развиваются события на Украине. По ней же – строится американская западня для Поднебесной и вокруг острова Тайвань.



Уже первые дни после вступления Си Цзиньпина в третий председательский срок, Китай активизировал усилия в производстве чипов в стране, начиная с автомобильной промышленности. Пекин прямо заявил, что стимулирование экономики и превращение Китая в технологическую державу, соперничающую с США, является главной заботой правительства. Вызывая на себя ревнивый гнев Вашингтона, Си Цзиньпин хорошо понимает, откуда ему "прилетит ответка".



Как пишет Bloomberg, едва не в один день с выступлением Си Цзиньпина на 1-й сессии ВСНП 14-го созыва, на котором он "зубилом вырубил" необходимость "решительно бороться против вмешательства внешних сил и сепаратистской деятельности, связанной с так называемой независимостью Тайваня, лидеры США, Великобритании и Австралии обнародовали амбициозный многомиллиардный план создания в Австралии нового флота атомных подводных лодок, которые будут курсировать у китайских берегов в попытке ослабить "растущую самоуверенность Китая в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня".



Стрелки сошлись на острове, по несчастью или наоборот ставшем главной фабрикой по производству полупроводников для всего мира. И если для Си Цзиньпина вернуть Тайвань Китаю – одна из главных целей построения сильной державы и возрождения китайской нации, возможность "сохранить ее стратегическую решимость, развивать боевой дух, смело преодолевать трудности и преграды", то для президента США Джо Байдена, державшего речь перед атомной подводной лодкой USS Missouri на военно-морской базе Пойнт Лома в Сан-Диего, что на противоположном берегу Тихого океана, на расстоянии в 11 076 километров от Байдена, "налаживание этого партнерства (трехстороннего альянса АUKUS) означает, что мы снова показываем, как демократии могут обеспечить нашу собственную безопасность и процветание, и не только для нас, но и для всего мира". С ним можно было бы смело согласиться, если бы он поставил точку после "собственной безопасности и процветания", поскольку указать счастливый уголок на карте мира, который "обеспечили" США, не представляется возможным.



Сделка, о которой Байден объявил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, предусматривает, что США продадут Австралии до пяти своих атомных подводных лодок класса "Вирджиния", а затем еще и подводную лодку следующего поколения, получившую название SSN Aukus.



"АUKUS один из самых значительных военных пактов в современной истории, – считает британский еженедельник The Spectator – Это знаменует собой смелую новую эру в том, как мы думаем о наших союзах и нашей национальной устойчивости. Британцы поддерживают пакт: 64% уверены в его способности сделать нас безопаснее; аналогичное число (65%) считают, что это сделает Великобританию более конкурентоспособной по отношению к Китаю". США и Великобритания развернут ротационные силы подводных лодок в Австралии уже в 2027 году.



Но драматизм ситуации даже не в том, что англосаксы ринулись в штыковую на Китай. Он в том, что вместе с атомными подлодками США передадут Австралии и ядерные технологии, которыми Канберра не вправе обладать уже потому, что не является обладателем ядерного оружия.



То есть в два щелчка пальцев Вашингтон обрушил Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанный при содействии Комитета по разоружению ООН еще в 1968 году и вступивший в силу в 1970-м. По нему ядерными державами были признаны Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, обязавшиеся не передавать ядерные технологии другим сторонам.



"Похороны" ДНЯО означают начало новой гонки вооружений, теперь уже ядерных. Причем фаворитами в ней быстро станут подконтрольные Вашингтону "демократии" – в том числе и Тайбэй. Предназначенные для Австралии британские ударные подводные лодки SSNR будут оснащены системой вертикального пуска крылатых ракет. Это повысит их оперативную совместимость с американскими, они будут оснащены новейшими технологиями скрытности и сбора разведданных и системами вооружения, способными запускать крылатые ракеты Tomahawk.



Объявленное в минувший понедельник решение "тройки" представляет собой кульминацию партнерства АUKUS и раскрывает его смысл, который 18 месяцев назад, в момент создания "альянса трех" АUKUS, казался не очень ясным. США увеличивают свои военные активы в Тихом океане, чтобы отбить охоту у Китая вернуть себе Тайвань, строить военные объекты на спорных островах и атоллах по всему Южно-Китайскому морю. Понятно, что этот шаг еще выше поднимет градус напряженности в отношениях между США и Китаем. Что Штаты не будут сидеть без дела, пока британцы будут строить подводные лодки для Австралии – первая сойдет со стапелей в 2032 году. И что схватка за мирового лидера инноваций, занимающуюся производством полупроводников, тайваньскую компанию TSMC, делает развязку все ближе. Тут главное в том, что важнейшим компонентом АUKUS будет совместная разработка передовых технологий и сотрудничество "тройки" в ключевых инновационных областях, в которых Великобритания находится на переднем крае мировой экономики. Таких, как гиперзвук, искусственный интеллект и кибернетика. Поэтому тайваньский чип будет все более востребован.



Что до того России? То, что у нас на Тихом океане только пять ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, предназначенных для нанесения ракетных ударов по стратегически важным объектам противника.



Что уже в 2032 году "защитники демократии" завершат строительство подводного флота из восьми судов.



Что строительство современного подводного ракетоносца в России продолжается 7 лет. Что от Тайбэя до Владивостока 2 200 километров. И что американская трехступенчатая баллистическая ракета четвертого поколения, предназначенная для запуска с атомных подводных ракетоносцев, Трайдент II (D5) имеет максимальную дальность 11 300 километров в час. Источник - Столетие

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