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В Kz без афер и подстав не могут избрать даже главу федерации допинг-штангистов
14:17 17.03.2023

Почему Федерацию тяжелой атлетики возглавил не Илья Ильин, а сын экс-генпрокурора Жанат Тусупбеков

Ситуация с выбором главы Федерации тяжелой атлетики Казахстана произвела немало шума. Главой Федерации тяжелой атлетики 17 марта снова стал Жанат Тусупбеков, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Но еще более странной на этом фоне выглядела фигура его оппонента – ведь Гаджи Гаджиев не является тяжелоатлетом, он в целом из мира единоборств.

Но так или иначе в федерации готовились к избранию нового руководителя. Но буквально накануне процедуры голосования ситуация приняла неожиданный для всех поворот: выяснилось, что ночью атлеты подумали и решили попросить экс-главу Федерации тяжелой атлетики Жаната Тусупбекова вернуться на свой пост, но уже не на четыре года, а до завершения Олимпийских игр во Франции в 2024 году.

В итоге 17 марта в Астане состоялись выборы президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана. Оба претендента на должность главы федерации – Илья Ильин и Гаджи Гаджиев – сняли свои кандидатуры в пользу экс-руководителя Жаната Тусупбекова.

"Вчера допоздна, долго обсуждали и пришли к мнению, что на таком коротком этапе – остался год до Игр во Франции – не делать никаких революций, сильно не менять, потому что нет времени на эксперименты. Решили обратиться к Жанату Рашидовичу (Тусупбекову. – Прим. ред.), чтобы он довел этот цикл до конца", – сообщил Zakon.kz Гаджи Гаджиев.
По его словам, задача на сегодня – объединиться, для того чтобы "объединить коллектив федерации и прийти к той основной цели, которая стоит перед ней, – это спорт высших достижений, это Олимпиада".

"Такое решение глубокой ночью было принято. Минкультуры и спорта поддержало наше решение, и утром мы уже с регионами проговорили, в последний момент такое решение приняли – человеческое взяло верх для того, чтобы объединиться и быть примером. И с точки зрения, что до старта Олимпийских игр осталось мало времени, принять правильное решение – не ломать, а помочь тому, что есть, потому что все-таки казахстанская Федерация тяжелой атлетики одна из высших школ в мире – ее надо просто поддержать и помочь ей всем, чем можно".
Гаджи Гаджиев

В свою очередь в некоторых СМИ появилась информация, что Илья Ильин проиграл в голосовании. Ясность внес сам спортсмен. Он прокомментировал Zakon.kz принятое атлетами решение.

"Мы победили! Почему? Потому что вот этот исход положения – он идеальный. Когда я вынужден был уже выдвинуть свою кандидатуру, когда я высказал свою обеспокоенность ситуацией в тяжелой атлетике, я видел, что она разваливается на части, и руководство на уровне генсекретаря федерации немного не справляется. Жанат Рашидович (Тусупбеков. – Прим. ред.) уже отошел тогда от дел. Я собрал ребят и сказал им, что могу вместо него возглавить федерацию. То есть у меня задача была не выиграть, а чтобы в тяжелой атлетике были спокойствие и порядок, которых я не видел".
Илья Ильин
Он добавил, что вчера было принято взвешенное решение в пользу Жаната Тусупбекова.

"Вчера мы встретились и переговорили с руководством, все сели за стол переговоров. Жанату Рашидовичу (Тусупбекову. – Прим. ред.) предложили вернуться. И он нам не отказал. Это идеальный вариант – он – глава федерации, я – вице-президентом, думаю, я найду место в тяжелой атлетике, и мы вместе – опыт, знания, профессионализм, команда, тренеры, и подключается Гаджи Шапиевич (Гаджиев. – Прим. ред.). Это я понимаю так, что мы укрепляемся, что очень радует, что у нас еще один хороший управленец – с таким хорошим коллективом, составом, у нас есть все шансы выполнить миссию – две золотые медали на предстоящих Играх".
Илья Ильин

Он отметил, что договоренность есть о том, что Жанат Тусупбеков будет возглавлять федерацию до завершения Олимпийских игр в Париже, и дальше если они "сработаются и будут проекты, сделают пролонгацию до 2028 года".

Однако Илья Ильин не намерен возвращаться в большой спорт: "золото" в копилку Казахстана он намерен принести в качестве руководителя.

"Я свои килограммы уже поднял. "Золото" теперь через атлетов: создавать условия, говорить, показывать. Я ведь могу и подсказать, как штангу поднимать, а могу пойти и создать условия для тренеров и спортсменов".
Илья Ильин
Внесем ясность и в ситуацию с Гаджи Гаджиевым. У многих был вопрос, почему он выдвинул свою кандидатуру и какое он имеет отношение к тяжелой атлетике.

samolet.ru
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"Меня попросили возглавить (Федерацию тяжелой атлетики. – Прим. ред.). Они обратились ко мне: "Пожалуйста, возглавьте нас". Попросила группа тренеров, был секретарь (Федерации тяжелой атлетики. – Прим. ред.), представляли они фактически основной состав нашей региональной федерации, тренерский состав. Они обратились ко мне и попросили все возглавить федерацию. Я был, конечно, удивлен. Как вы правильно заметили, у меня сфера единоборств. Но потом была встреча в Астане, мы поговорили, они рассказали о своих проблемах, планах, что им нужно, я услышал их обращение, услышал их боль, пожелания, и я не смог им отказать. До Олимпиады осталось мало времени, и на этот период я согласился их поддержать, а после Игр заново сесть и поговорить, насколько я им нужен или не нужен".
Гаджи Гаджиев
25 января Илья Ильин заявил о желании возглавить Федерацию тяжелой атлетики и 9 марта выдвинул себя на пост главы Федерации тяжелой атлетики.

Мадина Мамырханова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679051820


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