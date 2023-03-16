Шеф Пентагона прощупал Израиль на предмет удара по Ирану?

14:18 17.03.2023 Вашингтон напрягают российско-иранские контакты и он хотел бы прервать их чужими руками



Евгений Берсенев

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Кирилл Семенов



Москва пошла на "беспрецедентное сотрудничество в военной сфере с Тегераном, в частности, по ракетному и противовоздушному вооружению, с таким утверждением выступил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским министром обороны Йоавом Галантом.



"В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО", - сказал Остин. Он добавил, что в течение последнего года "военное сотрудничество России с Ираном углубилось".



Начальник военного ведомства США также заявил, что Иран "получает важный боевой опыт" на Украине, который позднее передаст подконтрольным ему силам на Ближнем Востоке.



Ранее Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что иранская сторона передает России беспилотники, используемые в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Причем обе стороны настойчиво опровергают эти обвинения. Так, в конце декабря 2022 года глава российского МИДа Сергей Лавров охарактеризовал заявления Запада и наличии у России беспилотников иранского производства бездоказательными.



5 февраля американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждалось, что Москва и Тегеран собираются построить в России предприятие для производства БПЛА иранской разработки. Якобы для этого в начале января в РФ побывала делегация высокопоставленных иранских представителей для посещения предполагаемой площадки для строительства предприятия и обсуждения связанных с этим вопросов.



В этом году министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что БПЛА поставлялись российской стороне еще за несколько месяцев до начала СВО. Он также отмечал, что Киев до сих пор не представил никаких материалов, доказывающих, что ВС РФ используют беспилотники, поставленные Тегераном.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в боевых действиях на Украине используется отечественная военная техника с наименованиями на русском языке. Он также сообщил, что у Москвы есть собственная программа производства боевых дронов.



Политолог, исламовед, эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что визит главы Пентагона в Израиль и его заявления о российско-иранских связях являются далеко не случайными.



- Все-таки Вашингтон беспокоит происходящее в данном регионе в свете растущего там напряжения. Но взаимодействие Москвы и Тегерана в военной сфере волнует не только Израиль, но и Объединенные Арабские Эмираты, а также Саудовскую Аравию, у которой с Ираном довольно напряженные отношения. По сути, Россия является единственной страной, способной поставить иранской стороне наступательное вооружение. Скажем, парк боевых самолетов исламской республики довольно старый и нуждается в обновлении.



"СП": Что можно сказать об иранских беспилотниках, о которых часто пишет американская пресса и постоянно твердит Украина?



- Не думаю все же, что это является серьезным поводом. Даже если взять беспилотники "Шахед", которые, как утверждают, Тегеран передает российской стороне, все-таки это не является стратегическим вооружением, способным кардинально изменить ход сражений. Конечно, они могут использоваться для ударов по каким-то украинским объектам, но на поле боя возможности этого вооружения довольно ограничены. Поэтому здесь, скорее, беспокоит сам факт военного сотрудничества, а не вид вооружения. Тем более, что поднимаемый вокруг беспилотников шум вряд адекватен их значимости.



"СП": Насколько этот визит Остина в Израиль связан с неким обострением обстановки в регионе, возможно, даже началом боевых действий Израиля в отношении Ирана, о чем в последнее время пишут СМИ?



- Израильская сторона может пойти на эскалацию, поскольку убеждена, что Иран близок к созданию ядерного оружия и считает, что нужно предпринять какие-то действия. Вероятность обострения обстановки достаточно велика. Пока сложно сказать об ее формах - это могут быть удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, или же массированная атака на объекты в самом Иране. Конечно, при втором варианте Израилю будет крайне затруднительно без поддержки США, которая по результатам визита Остина ему может быть обещана. Но все-таки американцы настроены по отношению к Ирану не так агрессивно - возможно, они считают, что лучше ударить по проиранским группировкам в других странах, но не затрагивать объекты в самой республике.



Как считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов, вряд ли Ллойд Остин в ходе своего визита пытался подвигнуть Израиль на радикальные действия в отношении Ирана.



- Конечно, в ходе переговоров обсуждались возможные действия израильской стороны в отношении Ирана. Но слишком жесткие меры, предусматривающие крупномасштабные боевые действия с привлечением Соединенных Штатов - все-таки не тот сценарий, что может быть осуществлен в настоящий момент.



"СП": Вы думаете?



- Это слишком опасный сценарий, в том числе и для Израиля. У Ирана есть военные средства для нанесения удара по Израилю - ракеты, авиация, а также диверсионные группы, в том числе в Палестине, Секторе Газа. Хотя Израиль, безусловно, обладает военным превосходством над Ираном, но радикальный сценарий для него нежелателен. Возможно, последует нанесение ударов по каким-то иранским объектам, но это будут действия локального характера.



"СП": Но Остин все-таки не зря акцентировал внимание на российско-иранском военном сотрудничестве?



- Он не первый раз делает такого рода заявления. Израиль, конечно, предпринимает политические шаги для приостановки такого взаимодействия. И не исключено, что эти высказывания могут стать подготовкой каких-то шагов в отношении Ирана, но это не будут крупномасштабные боевые действия.



Эксперт по Ближнему Востоку Никита Смагин указывает, что Израиль и США беспокоит прежде всего предоставление российской стороной Ирану оружия и технологий, которые бы позволили бы республике лучше защитить свою территорию.



- Россия наверняка поставит Ирану Су-35, возможно, системы ПВО. Также их напрягает взаимодействие по линии беспилотников. В более долгосрочной перспективе они могут выражать опасения по поводу сотрудничества в ядерной сфере. Вообще российско-иранское сотрудничество носит явно двусторонний характер - обеим сторонам есть что предложить друг другу. Это может касаться и видов оружия, которых у Ирана никогда не было. И беспилотников, в том числе локализацию их производства в России. Но при этом характер и масштаб взаимодействия будут в значительной степени скрыты, поскольку стороны по понятным причинам не станут их афишировать.



"СП": После визита Остина могут последовать какие-то новые действия Израиля в отношении Ирана?



- Израильская сторона и сегодня регулярно наносит удары по Ирану - это и кибератаки, и налеты с помощью беспилотников по каким-то целям. Другое дело, что эти удары не очень сильно тормозят иранскую ядерную программу. Они могут замедлить, как, скажем, убийство физика-ядерщика пару лет назад, но остановить - нет. Ядерная сделка сегодня практически прекратила свое существование, поэтому Израиль и США обсуждают полномасштабную военную операцию, но ее проведение в ближайшее время представить сложно. Но к вопросу ее проведения они будут возвращаться в будущем. Источник - СвободнаяПресса

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