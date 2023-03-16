Камчы Ташиев - теневой хан Киргизии, - "Intelligence"

14:21 17.03.2023

17 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Увеличивает свое влияние. СМИ Франции опубликовало статью о Камчыбеке Ташиеве



"Как глава спецслужбы Кыргызстана Камчыбек Ташиев увеличивает свое влияние в политических кругах и среди правоохранительных органов" - статью с таким заголовком опубликовало французское издание Intelligence о председателе ГКНБ Кыргызстана Камчыбеке Ташиеве. Материал для 24.kg перевел журналист Улугбек Бабакулов.



Активно делающий карьеру политик и глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев придает большое значение укреплению своей популярности и получению поддержки у населения. В частности, путем поддержки строительства инфраструктуры и финансирования, на приобретение необходимого оборудования.



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Фото - скриншот. Статья в СМИ Франции

Прошедшая 18 февраля в Дубае встреча бывших глав Кыргызстана под эгидой нынешнего президента Садыра Жапарова еще больше укрепила авторитет и влияние его союзника, главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Он негласно руководил организацией этой встречи, на которую собрались действующий президент Жапаров и пять его бывших коллег: Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков.



Камчыбек Ташиев, главный соратник Садыра Жапарова с момента его прихода к власти в октябре 2020 года, оказывает влияние на ряд стратегических решений. Но также он увеличивает собственную популярность в главных силовых структурах страны и среди гражданского населения.



Из статьи Intelligence online

Увеличение поддержки

Чтобы обеспечить лояльность среди сотрудников органов безопасности, главный чекист в основном полагается на обширные строительные программы: он поддерживает возведение новых помещений ГКНБ в нескольких городах страны, а также жилых комплексов для сотрудников службы, военнослужащих вооруженных сил и милиционеров.



Камчыбек Ташиев также заручился поддержкой части мирного населения, широко разрекламировав в региональных СМИ финансирование объектов инфраструктуры - от школ и гимназий до парков и зон отдыха - за счет собственных средств. И это, в частности, в Джалал-Абадской области, на юге страны, откуда он родом.



Это не только принесло ему рост популярности в обществе, но и гарантировало влияние его собственного клана в самом ГКНБ. Ведь большинство его помощников, как и он сам, из Джалал-Абада.



Точно так же глава спецслужб сохраняет тесные связи с бизнес-сообществом на юге страны, в частности через свой семейный круг: его племянник Байгазы Матисаков с января 2021 года является директором нефтеперерабатывающего комплекса "Кыргыз Петролеум Компани", интегрированного в нефтедобывающее предприятие ОАО "Кыргызнефтегаз".



Камчыбек Ташиев также имеет сеть политических сторонников в Жогорку Кенеше - однопалатном парламенте Кыргызстана, где он сам был депутатом с 2005 по 2007 год, затем с 2010 по 2013 год. Возглавляет этих сторонников его родной брат Шаирбек Ташиев, член парламентского комитета по транспорту, архитектуре и строительству, который до этого работал в областной администрации Джалал-Абада.



Устранение неугодных

Рост влияния Камчыбека Ташиева сопровождается снижением влияния криминального авторитета Камчыбека Кольбаева, известного как Камчи.



Кольбаев, который, как и Садыр Жапаров, родом из Иссык-Кульской области Кыргызстана, - страны, не имеющей выхода к морю между Казахстаном и Китаем, в свое время оказал значительную финансовую поддержку президенту Жапарову и его другу Ташиеву после их прихода к власти в 2020 году. И если у Кольбаева все еще есть важные связи в Центральной Азии, то его влияние в криминальных и деловых кругах и на торговых путях страны по-прежнему сдерживается командой Камчыбека Ташиева.