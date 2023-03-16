Что не так с расширением городов Узбекистана. Обзор отчета Всемирного банка

14:22 17.03.2023 Почему города Узбекистана растут неправильно: Плановая экономика



Экономика городов Узбекистана остается неэффективной, потому что они растут вширь, а не вверх. Так происходит из-за устаревших генпланов и инфраструктуры, а также плановой экономики в землепользовании. Что мешает обновить генпланы и использовать землю эффективнее - в обзоре отчета Всемирного банка.



На протяжении 30 лет строительство частных домов на окраинах городов Узбекистана было единственным средством удовлетворения растущего спроса на жилье. Такая модель их роста увеличивала затраты на инфраструктуру и потери энергоресурсов: расползающееся пятно застройки требовало больших вложений в инженерные сети и дороги, говорится в отчете Всемирного банка "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию в качестве двигателя устойчивого развития".



В предыдущем обзоре этого труда "Газета.uz" рассказывала, как растут города Узбекистана и почему их рост неэффективный. В этом материале мы попробуем рассмотреть энергетический кризис, с которым страна столкнулась зимой 2022−2023 года, как одно из последствий неэффективной урбанизации.



Что не так с расширением городов



Города являются центрами экономического развития. Они предоставляют больше услуг и лучшую обеспеченность инфраструктурой, чем сельские районы. Относительно высокий уровень жизни городов связан с высокой плотностью населения: здесь больше трудовых ресурсов и рабочих мест, а стоимость транспорта, инфраструктуры и услуг снижается благодаря распределению этих ресурсов среди большого количества пользователей.



Однако города Узбекистана предоставляют своим жителям более низкий уровень жизни, чем страны с аналогичным уровнем развития. Это объясняется разрастанием их территории. Это дорого, так как увеличивает расходы на инфраструктуру, которую нужно тянуть все дальше к новым домам. Кроме того, города разрастаются за счет сельскохозяйственных земель, что несет угрозу продовольственной безопасности.



Уплотнение городов, или их рост вверх, в отличие от разрастания, снижает стоимость обеспечения населения инфраструктурой: не нужно тянуть трубы и электрокабеля до окраин, не нужно тратить время и топливо на дальние поездки в город, чтобы добраться до работы и отвезти детей в школу.



Тот факт, что граждане строят жилье на окраине города, с одной стороны, связан с миграционными ограничениями, действовавшими многие годы. Особенно строгими эти ограничения были для граждан Узбекистана, желающих переехать в Ташкент и Ташкентскую область - самые богатые регионы страны. Но почему города не столь привлекательные для мигрантов, как столица, росли по той же модели разрастания, а не уплотнения?



Политика неэффективного роста городов



Разрастание городов, по крайней мере частично, - результат неэффективного государственного управления. Для уплотнения им необходима благоприятная экономическая и нормативно-правовая среда, однако в Узбекистане ряд условий ей не соответствуют, отмечается в отчете ВБ.



Основными барьерами для уплотнения застройки являются:



Неадекватные строительные нормы и правила. Они основаны на подходах, предполагающих использование устаревших технологий.



Не обновляющиеся генеральные планы городов.



Устаревшая инфраструктура и неэффективная тарификация коммунальных услуг.



Специалисты Всемирного банка предлагают детально рассмотреть эти системные недостатки на примере трех городов Узбекистана: крупный Наманган, областной центр среднего размера Карши и малый город Касансай. В отчете подчеркивается, что эти проблемы наблюдаются во всех городах Узбекистана, однако в выбранных они наиболее ощутимы.



Энергетический кризис: Карши



В СССР Карши являлся центром строительства и обслуживания ирригационной инфраструктуры, созданной в регионе для увеличения производства хлопка. Градостроительные требования соблюдались слабо, поэтому город вышел за свои административные границы. По прогнозам последнего советского генплана, к 2005 году численность населения Карши должна была составить 300 тысяч человек, а площадь - 7551 га. Однако в 2013 году первый показатель все еще не достиг прогнозных для 2005 года, при том что второй показатель значительно превысил их в 2013-м.



Источник: Всемирный банк: "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"Источник: Всемирный банк: "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"



Население агломерации частично выросло за счет поглощения небольших городских поселений и сельских махаллей вокруг города. В основном они располагались на западе и северо-западе Карши. Домохозяйства подключились к инженерным сетям города. Агломерация приобрела неэффективную для города форму осьминога - форма, при которой расстояние между различными точками города, куда нужно людям, очень большое, из-за чего они тратят больше времени и денег на логистику. Эффективной считается круглая форма.



Карта приведена для примера: Каршинский район нельзя считать Каршинской агломерацией, однако форма "осьминога" этого района иллюстрирует оторванность территорий друг от друга.



Рост площади города частично объясняется недостаточностью инфраструктуры. Канализация охватывает лишь 46,5% населения, но уже достигла максимальной пропускной способности. Система водоснабжения обветшала и не выдерживает давления, необходимого для подачи воды на верхние этажи. Это ограничивает строительство жилья высокой этажности. Но спрос на жилую недвижимость растет, поэтому администрация разрешает строить малоэтажные дома.



В регионе также не хватает воды. Она подается в город из водозаборов в районе Китаба по трубопроводу протяженностью 198 км. Он нуждается в капитальном ремонте и модернизации. Домохозяйства и предприятия, расположенные выше второго этажа, используют специальные емкости для накопления воды и насосы для ее подачи. Такое решение лежит даже в основе проекта "Карши сити" - комплекса из более 10 жилых домов высотой 14−16 этажей. Недостаточность инфраструктуры увеличивает стоимость строительства многоэтажек. Строить становится просто невыгодно.



Дальнейшее заселение засушливого региона увеличит нагрузку на экосистему. Растущий спрос на жилье можно удовлетворить лишь разрастающейся малоэтажной застройкой. Это будет стоить дорого и, кроме того, строительство будет вестись на сельскохозяйственных землях, что ставит под угрозу продовольственную безопасность.



Генплан Карши до 2030 года предполагает, что город поглотит пригороды и его население увеличится до 430 тысяч человек. Жителей обеспечат инфраструктурой за счет расширения сети коммуникаций. При этом не рассматривается модернизация инженерной сети для уплотнения центра, а значит, генплан не рассматривает более устойчивый путь развития.



У коммунальных предприятий также нет возможности инвестировать в инфраструктуру. Правительство устанавливает тарифы на коммунальные услуги ниже себестоимости. Недостаточный доход коммунальных предприятий усугубляется тем, что не все потребители услуг платят вовремя.



Официальные субсидии коммунальным предприятиям не предоставляются. Систематически они работают в условиях дефицита бюджета, экономят на эксплуатационных расходах и не вкладывают в модернизацию. Ветхая инфраструктура приносит дополнительные убытки из-за утечек и поломок, что в конечном счете создает порочный круг.



Как частное жилье заменило национальную жилищную политику государства



С конца 1980-х годов спрос на жилье для быстрорастущего населения Узбекистана удовлетворялся в основном за счет предоставления земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С 1988 года местные органы власти выделяли для этого участки площадью 300−600 кв. м в городах и 700−1500 кв. м на селе. Территории зачастую включали сельхозземли.



В 1994 году такая политика была принята правительством Узбекистана. Государство почти полностью ушло из сектора жилищного строительства. Рынок земли был развит слабо, а в земельном кадастре имелись недостатки. Это ограничило возможность государства в изменении типов собственности и использования земли в городах. Поэтому зачастую единственным способом, которым хокимияты могли удовлетворить спрос на жилье, было частное строительство на окраинах.



Это было не совсем законно, но допускалось из-за того, что на практике не было технической возможности контролировать застройку в нужных ведомствах, а также из-за слабого исполнения генпланов. Земля часто выделялась с помощью неофициальных платежей, но не в виде рыночных операций, говорится в отчете Всемирного банка. Это обеспечивало дополнительный доход хокимиятам, и решения о выделении земли стали стимулом выделять еще больше.



Такая политика заменила национальную жилищную политику. Качество построенного дома часто зависело от финансовых возможностей семей, которые эти дома строили для себя. Возможно, в то время такая политика была неизбежной, но в результате сформировались неэффективные модели землепользования в агломерациях.



Разрастание городов также поддерживают существующие градостроительные правила. Согласно им, в малых и средних городах рекомендуется строить индивидуальное жилье, а в крупных - 4−5-этажные многоквартирные дома. С расчетом на это в 1960-1980-е годы и формировалась базовая инфраструктура.



Свободные земли в пределах города рекомендуется использовать для строительства нового жилья, чтобы избежать снос старого. Это мешает постепенно заменять малоэтажную застройку многоэтажной, стимулирует точечную застройку и позволяет расширять территорию населенных пунктов пропорционально росту населения.



Однако снос старого фонда для строительства многоквартирных домов также не сдерживает разрастание застройки. Согласно действующему законодательству, домовладельцы, чьи дома сносятся для общественных нужд, могут выбрать один из нескольких видов компенсации. Соглашением между сторонами может быть предусмотрена и частичная денежная компенсация с земельным участком для строительства ИЖС.



Такая процедура применяется в том числе для компенсации изъятия жилья с целью строительства многоквартирных домов. Законодательство также гарантирует минимальную социальную норму, которая особенно выгодна домохозяйствам, где проживает несколько поколений семей. Это позволяет каждой семье запросить отдельный земельный участок. В результате площадь земли, которую домовладельцы получат на окраинах в качестве компенсации за изъятую недвижимость, может превысить общую площадь участка, который освободили для нового строительства. Однако это невыгодно как с точки зрения развития города, так и для бизнеса. Если девелопер планирует строить комплекс средней этажности, то доходов от продажи недвижимости будет недостаточно для возмещения затрат на переселение.



При чем тут ипотека



Трудности с получением ипотеки и высокие процентные ставки делают полуформальное строительство единственным решением жилищного вопроса для многих граждан. Ставки по ипотеке составляют от 14 до 28%. Даже при 14% ипотеке месячная выплата за среднюю квартиру в новостройке составит немногим меньше средней зарплаты по стране - 250 долларов США.



У жителей небольших городов есть и другая проблема. Работники неформального сектора и семьи, получающие денежные переводы от близких, уехавших в трудовую миграцию, не могут претендовать на ипотеку. Кроме того, банки скептически относятся к трудоустройству в малом бизнесе. Шанс получить ипотеку выше у сотрудников госпредприятий, однако найти такую работу в небольших городах трудно. В итоге у застройщиков нет стимула инвестировать в новые проекты.



Правительство старается решить эту проблему, говорится в отчете ВБ. В 2020 году на поддержку более 23 тысяч семей было выделено 24 млн долларов на субсидирование уплаты первого платежа по ипотеке. Президент также поручил разработать меры по ограничению роста затрат на жилищное строительство.



Но пока цены на жилье и ипотека остаются недоступными, строительство индивидуального дома на окраине города будет наиболее перспективным вариантом для многих семей. Однако и этот путь к обретению своего дома перекрывается ограничением: в 2021 году президент ограничил выделение сельхозземель под застройку, чтобы предотвратить ее разрастание.



Неэффективное использование земли: Наманган



Наманган - быстрорастущий город с низкоэтажным центром. Город быстро разрастается из-за отсутствия эффективных инструментов планирования землепользования. Части генплана по реструктуризации Намангана и транспортной сети не были реализованы в том числе из-за высоких затрат на переселение.



Рост экономики города способствует росту цен на недвижимость. В 2000-2020 годы население Намангана официально выросло на 62%, а территория - на 94%, хотя по старому генплану к 2035 году площадь города должна была быть на 30% меньше, чем она была в 2020 году. Новый генплан предполагает дальнейшее расширение. Несмотря на разрастание, Намангану сложно справиться с растущим трафиком и недостатком инфраструктуры.



Источник: Всемирный банк: "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"Источник: Всемирный банк: "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"



Порядка 85% жилья в городе - индивидуальное. Во многих домохозяйствах проживают несколько семей, что увеличивает расходы на переселение, ведь каждая семья хочет жить отдельно, а значит запросит в качестве компенсации либо отдельное жилье, либо отдельный земельный участок.



Несмотря на то, что правительство сократило выделение земли под ИЖС, спрос на жилье, в том числе индивидуальное, остается высоким. Возможности для точечной застройки исчерпаны. Из-за высокой стоимости расселения застройщики предпочитают реализовывать проекты на окраинах.



Источник: Всемирный банк: "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"



В Намангане на 1 кв. км приходится всего 1 км дорог. Эта плотность в два раза меньше национальных рекомендаций и в 10−15 раз меньше, чем в регионе Европы и Центральной Азии.



Наманган упустил возможность реструктурировать центр и подготовиться к дальнейшему росту. Старый генплан предполагал уплотнение, но документ не подкреплялся инвестициями и необходимыми политическими мерами. Теперь перестройка города будет стоить Намангану очень дорого. Другие города могут столкнуться с аналогичными проблемами, если не будут перестраивать центры и "умно" уплотнять их.



Плановая экономика в землепользовании мешает развитию городов



В условиях рыночной экономики малоэтажные дома превращаются в высотные, склады - в офисные здания, а стоящие заводы - в общественные пространства. Это происходит потому, что арендная плата за участок может приносить больший доход, чем приносит при своем нынешнем использовании.



В плановой экономике ценовые сигналы отсутствуют. Например, на базе завода предпочтительно построить торговый или бизнес-центр, ведь завод обеспечен хорошей транспортной доступностью. Однако государственное предприятие, которое пользуется землей, не может перенести производство в другое место, потому что у земли под заводом нет стоимости.



Лишь небольшая доля городской земли находится в частной собственности, и это мешает использовать ее эффективно. Большинство же территорий принадлежат государству. Для приватизации выставляются лишь несельскохозяйственные территории, занятые индивидуальными домами или промышленной и коммерческой недвижимостью.



Правовая и институциональная структура земельного сектора, землепользования и администрирования земли еще не сформирована. Это сдерживает развитие официальных рынков городской земли.



Закон о приватизации земель несельскохозяйственного назначения должен упростить операции с землей в городах и повысить эффективность ее использования. Он ввел основополагающий принцип целостности зданий и земли под ними и установил три формы землевладения: собственность, аренда и постоянное пользование.



Однако исполнение закона остается слабым, говорится в отчете Всемирного банка. Приватизация усложняется тем, что нет генпланов, а также интеграции между градостроительным и земельным кадастрами и реестром собственности. Кроме того, нет данных о рыночной стоимости земли, отсутствует положение о приватизации участков в пределах малых промышленных зон, а хокимияты не заинтересованы в выставлении свободных земель на приватизацию.



Централизованная система сдерживает развитие городов: Касансай (Наманганская область)



Недостаток комплексного подхода к пространственному планированию и развитию в Касансае привел к отсутствию городского ядра. Сегодня это центр небольшой агломерации, физически объединенный с четырьмя поселками и двумя махаллями.



Генплан 1990 года предусматривал расширение территории города до 2430 га к 2010 году. Однако в 2019 году площадь Касансая составила 1350 га. Новый генплан предполагает сокращение доли индивидуального жилья с 94% до 65%.



Спрос на квартиры в центре города есть, но, как и в случае с Наманганом, переселение жителей центра слишком дорого для застройщиков, поэтому они строят на окраинах. При этом большинство населения не может получить ипотеку, поэтому не в состоянии приобрести жилье. Около 70% жителей города работают в небольших фирмах, самозанятые или находятся на иждивении трудовых мигрантов, поэтому не могут подтвердить свои доходы.



В Узбекистане система городского планирования, как и в целом управления, остается очень централизованной, что способствует неэффективному росту и разрастанию. Бюджет городов не позволяет инвестировать в развитие города и рост его экономики. Хокимияты могут лишь выделить землю и дать доступ к существующей инфраструктуре.



Подобная модель роста в целом возникла из-за централизованной разработки градостроительной документации. Во-первых, генпланы городов утверждаются правительством и Олий Мажлисом.



Во-вторых, генпланы разрабатывают не сами города, а проектные институты "УзшахарсозликЛИТИ" и "ТошкентбошпланЛИТИ". При этом документы должны обновляться раз в 10 лет за счет бюджета этих городов, что делает разработку генпланов очень дорогим удовольствием для муниципалитетов.



Старые генпланы разрабатывались на долгосрочный период, что противоречит быстро меняющимся потребностям городов. В результате старые генпланы теряли актуальность, а новые не разрабатывались, потому что это дорого.



В целом генпланы носят общий характер и не имеют аналитической основы, которая позволила бы им соответствовать контексту города. Они не обсуждаются с населением, поэтому оторваны от местных условий и потребностей людей и бизнеса. Это дает городам возможность расти не по плану.



Вместо того, чтобы прогнозировать рост и предлагать концепцию будущего пространственного развития города, генпланы в большинстве случаев документируют текущую реальность, а в их основу закладывается разрастание городов.



Разработке генпланов, соответствующих потребностям и возможностям города, препятствует недостаток информации о землях, обеспеченных инфраструктурой, о рисках, которым земли подвержены, о транспортной связности. Первая за более чем 30 лет перепись населения определит потребность граждан в земле, жилье и инфраструктуре и поможет прогнозировать эту потребность с учетом внутренней миграции.



Сегодня потенциальный застройщик не может узнать, какова дозволенная площадь застройки на интересующем участке. Поэтому рентабельность проекта нельзя определить до получения архитектурно-планировочного задания (АПЗ), где указываются границы участка, максимальная площадь застройки, тип использования здания и его максимальная высота.



Если бы эти параметры можно было получать без АПЗ, застройщики могли бы создать более точную бизнес-модель проекта. Кроме того, процесс получения АПЗ в других странах постсоветского пространства был связан с высоким уровнем коррупции, пока не был заменен на более прозрачную систему правового зонирования.



Проблема финансирования местных органов власти



Централизованное управление финансами также мешает развитию городов. Их хокимияты, а также руководство районов подчиняются области, на уровне которых принимаются решения. У местных же органов власти недостаточно бюджета и потенциала для развития собственных инициатив.



При этом государственные программы по инвестициям в развитие инфраструктуры не соответствуют потребностям городов. Это объясняется тем, что, во-первых, недостаточно данных как таковых (например, об инфраструктуре), а во-вторых, лица, принимающие решения на уровне областей, не обладают достаточной информацией о потребностях городов. В результате в документах указываются предполагаемые инфраструктурные сети, не отражающие действительность, а обновленные генпланы не гарантируют выделения средств на развитие инфраструктуры.



С 2018 года правительство пытается децентрализовать систему государственных финансов, но результаты реформы пока не достигнуты. Их цель - предоставить хокимиятам возможность составлять планы на период более года, дать им больше свободы в планировании и расходовании средств, привлечь граждан в принятие решений о распределении бюджета.



Однако сегодня доходы местных органов власти зависят от усмотрения вышестоящих уровней управления, а местные хокимияты не могут прогнозировать и планировать свои доходы и расходы, отмечается в отчете ВБ.



Поступления в местные бюджеты выросли, но обязательства по расходам не соответствуют доступным финансовым средствам. Республиканское правительство сохраняет за собой основные налоги.



Источник: Всемирный банк: "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"Источник: Всемирный банк: "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"



Межбюджетные трансферты (средства, который один бюджет предоставляет другому. Например, Минфин распределяет республиканские деньги по областям, а области - по районам) несколько помогают местным органам власти, однако значительная доля этих денег направляется на финансирование социальных пособий и зарплаты работников бюджетных организаций.



Источник: Всемирный банк: "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"Источник: Всемирный банк: "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"



Основная часть республиканских инвестиций поступает в районы и города через различные программы развития отраслевых министерств. Программы планируются на основе запросов, которые формируются на местном уровне, и оценке потребностей, которую составляют центральные ведомства. Тем не менее, запросы зачастую удовлетворяются частично без гарантий, что остальная часть денег будет выделена в последующие годы.



Поступлений недостаточно даже на уровне областей, а трансферты и общие налоги распределяются на усмотрение вышестоящего руководства и непрозрачно, отмечается в отчете Всемирного банка. Поэтому местные органы власти не имеют четкого представления о доходах в среднесрочной перспективе и могут планировать финансы лишь на год. При этом инвестиции в развитие местной экономики остаются ограниченными.



Недавно местные органы власти получили возможность самостоятельно расходовать профицит бюджета. Однако этого крайне недостаточно для инвестиций в крупные объекты инфраструктуры и их эксплуатацию. Об этом исследователям Всемирного банка сообщили представители хокимиятов Ахангарана и Пскентского района.



Их системы финансирования были рассмотрены для того, чтобы понять, как эти территории могут обслуживать и развивать критически важную инфраструктуру. Кроме того, эти субъекты были выбраны потому, что они показывают очень разную экономическую динамику, несмотря на то, что находятся в часе езды от Ташкента.



Развитие с опорой на "дано": Ахангаран и Пскентский район



В связи с тем, что Ахангаран - городской муниципалитет, а Пскент - небольшой город в сельском районе, у субъектов разная структура доходов. Бюджет Ахангарана в основном пополняется за счет налога на землю и имущество юрлиц. В экономике Пскентского района преобладает сельское хозяйство, в частности, 77% бюджета формируется за счет налога за пользование водными ресурсами. Это местный налог, который остается в распоряжении Пскента. В то же время Ахангаран делит налоги с областью. При развитии несельскохозяйственных секторов Пскент будет делить налоги с областью так же, как и Ахангаран.



Опыт этих городов говорит о том, что траекторию экономического развития главным образом определяют природно-исторические характеристики городов, а госполитика практически не влияет на результаты.



Согласно анализу, который Всемирный банк провел для этого отчета, успешное экономическое развитие большинства малых и средних городов определяет следующие факторы:



есть ли в городе производственные мощности и промышленная инфраструктура, унаследованная от СССР;



обеспечен ли город природными ресурсами;



как близко он расположен от основных дорог, которые обеспечивают розничную торговлю и предприятия сферы услуг.



Наличие промышленного объекта советской эпохи часто дает городам платформу для успешного развития. В них развита инфраструктура, а промпредприятия и их рабочая сила стабильно обеспечиваются необходимыми услугами.



Многим таким моногородам не удалось перепрофилировать свои промышленные активы в соответствии с реалиями рынка. Но те, кому это удалось (например, Ахангарану), только выиграли от этого.



Наличие цементного завода и относительно развитая инфраструктура позволили городу наладить производство стройматериалов и привлечь других производителей. Его расположение вдоль транспортного коридора "Ферганская долина - остальной Узбекистан" способствовало развитию розничной торговли, ресторанов и отелей.



В то же время Пскенту, расположенному в 4 км от этой дороги, не удается привлечь транзитный трафик и развивать торговлю и услуги.



Власти Ахангарана не сыграли большую роль в экономическом росте города. Это один из немногих средних городов страны, которые демонстрируют высокие экономические результаты. Тем не менее, у Ахангарана нет возможности в дальнейшем развивать инфраструктуру, и это сдерживает его будущее развитие. Хокимият Ахангарана несет общую ответственность за развитие города, но его возможности для таких основных функций, как предоставление земли с инфраструктурой ограничены. Экономика финансируется за счет государственной программы по развитию промышленных зон, но ее реализация сталкивается с проблемами, что сдерживает развитие Ахангарана.



Источник: Всемирный банк "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"Источник: Всемирный банк "Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию как двигатель устойчивого развития?"



В 2012 году в Ахангаране была создана свободная экономическая зона (СЭЗ) с более 90 участками под инвестпроекты. Отчасти благодаря СЭЗ у города один из самых высоких показателей промышленного производства на душу населения в стране. Доступ к земле и инфраструктуре и налоговые льготы стали основными факторами для ведения бизнеса в Ахангаране.



Предпринимателям из Ташкента было выгодно переехать из столицы ради получения земли с инфраструктурой. При этом они сохраняли доступ к основным рынкам республики. Это значит, что национальные схемы поддержки экономики работают. Однако администрация СЭЗ не выполнила ряд обещаний, которые дала инвесторам, поэтому СЭЗ вносит меньший вклад в экономику, чем могла бы.



Одни инвестиции отменились, другие были отложены или перемещены в другие места, а инвестиции в инфраструктуру не были завершены. Например, в СЭЗ должны были открыться три кожевенных предприятия. Администрация обещала подключить их к центральной канализации, если предприятия построят локальное очистное сооружение за свой счет.



В строительство вложилась лишь одна компания, так как две другие отказались от инвестиционных обязательств. Однако к центральной канализации его все еще не подключили. В результате предприятие вынуждено вывозить очищенную воду в специальных грузовиках, что значительно увеличивает ее расходы.



Доступ к земле с инфраструктурой и налоговые льготы привлекают инвесторов в города среднего размера с выгодным расположением. Но пример Ахангарана говорит о том, что поддерживаемые правительством СЭЗ и МПЗ не обеспечены инфраструктурой. Примерно половина СЭЗ и более 18% МПЗ в стране не имеют соответствующей инфраструктуры. Решение этих вопросов затягивается, из-за чего уходят инвесторы.



Пример Пскента говорит о том, что местная администрация не способна использовать возможности экономического развития. Город удален от магистральной дороги, поэтому торговля и услуги в нем развиты слабо.



Однако один из берегов так называемого Ташморя находится в Пскентском районе. Здесь нет инфраструктуры, поэтому этот район не привлекателен для инвесторов. Однако популярность другого берега водоема среди жителей Ташкента говорит о высоком туристическом потенциале Пскента. Хокимият мог бы использовать это и создать здесь центр развлекательной индустрии и отдыха. Но таких планов у муниципалитета нет.



Это говорит о том, что местным органам власти не хватает квалификации и ресурсов для роста местной экономики. Развитие региона полностью зависит от национальных программ, которые могут не соответствовать местным потребностям.



Города Узбекистана растут неправильно из-за миграционных ограничений, слабо развитых рынков земли, неэффективного землепользования и недостаточной квалификации местных органов власти. Как города могут расти эффективно и устойчиво - в следующем разборе "Газеты.uz" отчета Всемирного банка. Источник - Газета.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679052120





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