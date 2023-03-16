Бельгия подарила Бишкеку смурфиков. Своих мало?

18:12 17.03.2023

17 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Бельгия подарила Бишкеку смурфиков. Их установят в парке "Ынтымак-1"



В парке "Ынтымак-1" появились бельгийские комические персонажи - смурфики. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.



По ее данным, скульптура передана Королевством Бельгия в дар Бишкеку и приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.



Смурфики - это лесные жители, придуманные и нарисованные в 1958 году бельгийским художником Пьером Кюллифором, работавшим под псевдонимом Пейо. Смурфики - символ равенства и добра во всем мире, а также глубоких семейных связей.