Гаагский Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

19:52 17.03.2023

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдали ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ напомнили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.



"17 марта 2023 года вторая досудебная палата МУС выдала ордеры на арест двух человек в связи с событиями на Украине: Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой", - говорится в сообщении суда.



В МУС поясняют, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о якобы "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".



"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", - написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.