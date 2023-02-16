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Эрдоган использует тюркский союз для победы в выборах. Анкара собрала лидеров стран Центральной Азии
19:54 17.03.2023

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре президентов тюркоязычных стран.
В Анкаре 16 марта состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Официальная повестка заседания, на которое президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал глав государств – членов ОТГ – Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, а также стран наблюдателей – Туркменистана и Венгрии, обсуждение последствий землетрясения в Турции, которое унесло почти 50 тыс. жизней. Заявленная тема заседания – только повод, чтобы обсудить и другие насущные вопросы. Например, развитие экономических связей и активизацию транспортно-логистических проектов в рамках организации.
Перед началом саммита Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с каждым из президентов стран ОТГ отдельно "за закрытыми дверями", сообщила его пресс-служба. Состоялась также церемония награждения вице-президента Турции Фуата Актая орденом Дустлик (Дружбы) за развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Турцией. Вручил орден президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Пока главы государств ОТГ общались в неформальной обстановке, прошло заседание Совета глав МИД ОТГ, предваряющее саммит. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с коллегами заявил, что "ОТГ была общей мечтой тюркоязычных государств, и она воплотилась в жизнь". По его словам, Турция выступает за укрепление единства и сотрудничества в тюркском мире. "Турция сегодня переживает большое горе… Наши друзья не только выразили соболезнования Турции, но и проявили солидарность во время случившейся катастрофы. В зону бедствия были оперативно направлены бригады спасателей, развернуты полевые госпитали. Поддержка, оказанная Турции, вновь доказала, что наша сила – в единстве", – сказал Чавушоглу.

О единстве и сплоченности говорил и хозяин саммита Реджеп Тайип Эрдоган. Он привлек внимание к последствиям разрушительного землетрясения 6 февраля. "Благодаря поддержке дружественных и братских стран мы в максимально короткие сроки восстановим зону бедствия", – сказал Эрдоган, напомнив, что призыв к помощи Турции был озвучен на уровне ООН еще 16 февраля. Он подчеркнул, что первыми на помощь пришли тюркоязычные страны. Население зоны бедствия в Турции достигает 14 млн. "Поисково-спасательные работы завершены. На данном этапе ведется расчистка завалов. Стартовало строительство новых домов. В течение года планируем передать жителям зоны бедствия 319 тыс. жилых построек. А в целом запланировано строительство 650 тыс. домов", – сообщил президент. 20 марта состоится международная донорская конференция, посвященная проблемам жителей зоны бедствия. Эрдоган отметил значимость формирования механизма по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

После вступительной части разговор плавно перешел на обсуждение геополитических процессов и их влияния на страны ОТГ. Эрдоган выразил уверенность в том, что страны организации "сыграют стратегическую роль не только в вопросах расширения транспортных маршрутов и цепочек поставок, но и в контексте энергетической безопасности". В качестве успешного взаимодействия тюркских стран он привел в пример сотрудничество в рамках нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) Трансанатолийского газопровода (TANAP). Анкара хотела бы расширить взаимодействие в этом направлении, с тем чтобы увеличить поставки каспийского газа по TANAP. Меморандум о сотрудничестве был подписан между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном.

Касаясь кризиса вокруг Украины, турецкий лидер заверил, что "Анкара продолжит усилия по возобновлению переговоров между Москвой и Киевом".

Эрдоган указал также на значимость поддержки Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), имеющей статус наблюдателя в ОТГ. "Страны ОТГ конкретизировали шаги по активной поддержке турок-киприотов. Борьба за признание ТРСК и устранение ограничений продолжится", – заверил Эрдоган.

Напомним, что статус наблюдателя имеют также Туркменистан и Венгрия. Интерес последней к Центрально-Азиатскому региону, точнее, к его тюркским странам, а также к участию в таких структурах, как ОТГ и Международная организация тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, проявился у Будапешта несколько лет назад. Инициатором сближения стран стал премьер-министр Виктор Орбан. Часть венгров находит себя потомками гуннов, а название "мадьяр" связывают с племенем мажар, которое до сих пор остается среди тюркских племен, в первую очередь среди казахов. Хотя венгерский относится к группе финно-угорских языков, но из-за многочисленных заимствований из тюркского венгры считаются близкими к тюркским народам Центральной Азии.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин сказал "НГ", что Эрдоган решил использовать внешнюю ситуацию под президентские выборы в Турции, которые пройдут 14 мая. Он продемонстрировал солидарность тюркоязычных государств, их помощь и готовность в любой момент экстренно собираться, поддерживать Анкару. Это преподносится как свидетельство правильной внешнеполитической модели Эрдогана. Он при этом начал умело отыгрывать ситуацию с последствиями землетрясения, что крайне необходимо, поскольку выявились просчеты властей и бизнеса, которому они покровительствуют. "Турция работает на то, чтобы институализировать ОТГ, создать реальную организацию, которая будет иметь полномочия. Другое дело, что цели у стран – участниц организации разные. Для центральноазиатских государств Турция – это еще одна возможность в политике многовекторности", – считает Притчин.

16.02.23

Источник - НГ
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