 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.03.2023
22:16  5 - за "200". Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран бандеровца
22:00  Союзное государство Россия-Беларусь создает первое общее министерство
21:54  Путин наконец-то уволил одиозного губера Смоленской области Островского
19:54  Эрдоган использует тюркский союз для победы в выборах. Анкара собрала лидеров стран Центральной Азии
19:52  Гаагский Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
18:12  Бельгия подарила Бишкеку смурфиков. Своих мало?
16:42  Захватившие Молдавский парламент "сандунисты" переименовали-таки язык в румынский и готовят полное слияние с Бухарестом

14:22  Что не так с расширением городов Узбекистана. Обзор отчета Всемирного банка
14:21  Камчы Ташиев - теневой хан Киргизии, - "Intelligence"
14:18  Шеф Пентагона прощупал Израиль на предмет удара по Ирану?
14:17  В Kz без афер и подстав не могут избрать даже главу федерации допинг-штангистов
14:11  Выборы, выборы... кандидаты - пи... ЭлектоОральная весна в Kz, - Д.Ашимбаев, Н.Кузьмин
13:57  Тайвань вызывает огонь на себя, - Елена Пустовойтова
13:56  Как США союзников надули, - Андрей Соколов
13:32  Об имитации борьбы с трайбализмом в Казахстане, - Вл.Прохватилов
13:10  "Пальцами показывают что-то"... Двух замминистресс труда Киргизии Полотову и Алыбаеву уличили в проф-непригодности
11:54  Тайна яхты "Андромеда". Зачем США связали Украину и теракт на "Потоках"
11:42  Продолжаются перманентные аресты кыргызских коррупционеров. Задержан экс-глава "Кыргызнефтегаза" Бостонов
10:53  В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая
10:48  Где вы, комиссары Путина? России необходима ротация элит, - Валерий Коровин
10:05  Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции", - Айнур Курманов
09:46  В Казахстане ужесточили наказание за призыв к массовым беспорядкам
07:30  Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн
07:16  РосСенат озаботился информ-войной. Проснулись... мадам Нарусова и К
01:58  Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
01:57  Борьба за Имрана Хана: Пакистан между военным переворотом и союзом с Китаем
01:56  НАТО ближе: Турция приготовилась принять Финляндию в альянс
01:55  Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию, - И.Кармазин
01:01  Санкции против России подрывают европейский образ жизни
00:35  Кадыров пообещал наказать украинских военных, разжигавших костер Кораном
Четверг, 16.03.2023
22:48  Жест "доброй неволи". Зерновая сделка сводит на нет песко-захаровские пиар-усилия Кремля, - СП
22:14  Париж - в разнос. Власти Франции проходят испытания пенсионной реформой
21:58  Задержан за драку популярный узбекский вайнер Дильшод Уразбаев
21:56  Арабо-иранская нормализация расширяет границы, - И.Субботин
21:51  Кризис в отношениях Еревана с ОДКБ: кто из кого выходит, - Г.Мирзаян
15:06  Выступая в Анкаре. Президент Токаев предложил Тюркским странам создать совместные силы органов ЧС
13:17  Ошский губер Жамалдинов в который раз обвинен (кырдепутатами) в аферах с землей
12:52  Возможно ли восстание на Украине? - Павел Шипилин
11:18  Артемовск - это стратегический тупик, - Игорь Стрелков
11:12  У Булата Назарбаева (братишка) по суду отбирают пакет акций Алма-Атинского тяжмаша (разворованного в хлам)
11:08  КазПравительство пытается распутать схемы крим-управления КазЭнергетикой от олигарха Машкевича и К
10:47  В Москве учредили "Международное движение русофилов". Дугин+Сигал+Малинов+Малофеев...
10:43  После 2-х лет согласований и трепа РосДума выходит на 2 чтение законопроекта О гражданстве соотечественникам
09:58  Казнить нельзя помиловать... В Бишкеке в который раз арестован за коррупцию известный политик (экс-вице-премьер) Зилалиев
08:59  А мы тогда на кой? КырПарламент дебатирует законопроект "О Народном Курултае"
08:56  Вице-президент Турции Актай награжден узбекским орденом "Дружбы"
08:54  Украина тянет Казахстан на войну, - И.Логинов
08:18  Пекин может оставить Тайвань без интернета, - Владимир Скосырев
08:15  "Бахмутская мясорубка": развязка близка, - СП
08:06  В Бишкеке задержан главный врач Национального госпиталя. Обирал сестер
02:48  На что Запад потратит средства российских олигархов? Зловещий план глобальных элит, - А.Фурсов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин наконец-то уволил одиозного губера Смоленской области Островского
21:54 17.03.2023

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области. Соответствующий документ опубликован.

Тем же указом с поста главы региона освобожден Алексей Островский, который руководил областью с 2012 года.

"Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин провел с Анохиным рабочую встречу. Глава государства отметил его опыт, в том числе работу непосредственно в Смоленской области, и дал напутствия.

О рабочей встрече
Путин в ходе разговора с Анохиным подчеркнул, что регион не является для его собеседника чужим. "Вы работали там не так давно, и на высоком уровне", - заметил президент, поинтересовавшись, как Анохин оценивает ситуацию в области с позиций своего опыта работы в центральных органах власти и в правительстве РФ.

Читайте также
Что известно о врио губернатора Смоленской области Василии Анохине

"Действительно, ситуация в регионе мне знакома. Я там работал, жил, я создал семью на Смоленщине, и курировал такие важные вопросы, как финансы и бюджет, развитие экономики, максимально прилагал усилия для того, чтобы обеспечить качественную и достойную жизнь смолян", - сказал Анохин.

Он сообщил, что в течение месяца будет подготовлен детальный план развития региона с привлечением всех инструментов инфраструктурного развития. Врио смоленского губернатора добавил, что в регионе высокое качество человеческого капитала. "Нет никаких сомнений, что я вас не подведу, и мы достигнем всех поставленных целей по развитию региона", - добавил он.

Врио губернатор также сообщил, что уделит особое внимание членам семей участников СВО.

"Понимаю, что еще очень много вопросов не решено, особенно наиболее насущные вопросы, которые сейчас беспокоят жителей региона - это вопросы здравоохранения, образования, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, а также социального обеспечения. В особенности мобилизованных граждан и членов их семей, на что я уделю первоочередное, особое внимание", - сказал он.

Выслушав планы Анохина, Путин подчеркнул, что тот обладает очень хорошим опытом работы в правительстве РФ, "причем на таких важнейших направлениях, как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка". "В последнее время вы директор департамента регионального развития Российской Федерации, и, конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания и, прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят вам эффективно решать стоящие перед областью задачи", - добавил президент.

samolet.ru
реклама
Подробнее
Он согласился с оценкой Анохина по поводу конкурентных преимуществ Смоленской области. "Действительно, это люди, которые преданы своей малой Родине, любят ее. Это хорошего качества и подготовки люди. Это западные рубежи Российской Федерации, и это тоже имеет особое значение, поэтому я очень рассчитываю, что на новом месте работы с большим уровнем ответственности вы все эти обстоятельства учтете, а самые свои лучшие качества реализуете на благо смолян", - напутствовал Путин. Он пожелал врио губернатора успехов и удачи. "При первой же возможности, а она представится сразу же после того, как вы сделаете шаги в этой работе, мы поговорим лично и обсудим то, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы все задачи, которые стоят в плане развития области, были реализованы", - заключил российский лидер.

________________________

Островский - выдающийся представитель и воплощение худших качеств действующей полит-элиты России, о деяниях которого в Смоленске и области еще напишут новые Салтыковы-Щедрины. Город Глупов - отдыхает...

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679079240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон о новых механизмах социальной поддержки граждан
- Меры по развитию АО "Казпочта" рассмотрены в Правительстве
- Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ
- О текущем моменте и стратегии президента
- Ерлан Кошанов призвал зарубежных коллег укреплять межпартийный диалог
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Новым школам не хватит учителей
- Автопробег "С "Ак жолом" - по светлому пути!" прошел во всех городах страны
- AMANAT в Актюбинской области: строительство 40 школ и 42 медобъектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  