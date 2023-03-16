Путин наконец-то уволил одиозного губера Смоленской области Островского

21:54 17.03.2023

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области. Соответствующий документ опубликован.



Тем же указом с поста главы региона освобожден Алексей Островский, который руководил областью с 2012 года.



"Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.



Ранее Путин провел с Анохиным рабочую встречу. Глава государства отметил его опыт, в том числе работу непосредственно в Смоленской области, и дал напутствия.



О рабочей встрече

Путин в ходе разговора с Анохиным подчеркнул, что регион не является для его собеседника чужим. "Вы работали там не так давно, и на высоком уровне", - заметил президент, поинтересовавшись, как Анохин оценивает ситуацию в области с позиций своего опыта работы в центральных органах власти и в правительстве РФ.



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"Действительно, ситуация в регионе мне знакома. Я там работал, жил, я создал семью на Смоленщине, и курировал такие важные вопросы, как финансы и бюджет, развитие экономики, максимально прилагал усилия для того, чтобы обеспечить качественную и достойную жизнь смолян", - сказал Анохин.



Он сообщил, что в течение месяца будет подготовлен детальный план развития региона с привлечением всех инструментов инфраструктурного развития. Врио смоленского губернатора добавил, что в регионе высокое качество человеческого капитала. "Нет никаких сомнений, что я вас не подведу, и мы достигнем всех поставленных целей по развитию региона", - добавил он.



Врио губернатор также сообщил, что уделит особое внимание членам семей участников СВО.



"Понимаю, что еще очень много вопросов не решено, особенно наиболее насущные вопросы, которые сейчас беспокоят жителей региона - это вопросы здравоохранения, образования, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, а также социального обеспечения. В особенности мобилизованных граждан и членов их семей, на что я уделю первоочередное, особое внимание", - сказал он.



Выслушав планы Анохина, Путин подчеркнул, что тот обладает очень хорошим опытом работы в правительстве РФ, "причем на таких важнейших направлениях, как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка". "В последнее время вы директор департамента регионального развития Российской Федерации, и, конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания и, прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят вам эффективно решать стоящие перед областью задачи", - добавил президент.



samolet.ru

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Он согласился с оценкой Анохина по поводу конкурентных преимуществ Смоленской области. "Действительно, это люди, которые преданы своей малой Родине, любят ее. Это хорошего качества и подготовки люди. Это западные рубежи Российской Федерации, и это тоже имеет особое значение, поэтому я очень рассчитываю, что на новом месте работы с большим уровнем ответственности вы все эти обстоятельства учтете, а самые свои лучшие качества реализуете на благо смолян", - напутствовал Путин. Он пожелал врио губернатора успехов и удачи. "При первой же возможности, а она представится сразу же после того, как вы сделаете шаги в этой работе, мы поговорим лично и обсудим то, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы все задачи, которые стоят в плане развития области, были реализованы", - заключил российский лидер.



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