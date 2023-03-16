5 - за "200". Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран бандеровца

22:16 17.03.2023

17 марта 2023, Ольга Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.



"Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме", – написал он в своем Telegram-канале.



Ранее Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео "через наших воинов".