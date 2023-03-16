 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.03.2023
00:45  США хотят поставлять оружие в ЦентрАзию, - Е.Короткова
00:08  Бессилие Кабула испытывает терпение Пекина, - Лариса Шашок
Пятница, 17.03.2023
22:16  5 - за "200". Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран бандеровца
22:00  Союзное государство Россия-Беларусь создает первое общее министерство
21:54  Путин наконец-то уволил одиозного губера Смоленской области Островского
19:54  Эрдоган использует тюркский союз для победы в выборах. Анкара собрала лидеров стран Центральной Азии
19:52  Гаагский Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

18:12  Бельгия подарила Бишкеку смурфиков. Своих мало?
16:42  Захватившие Молдавский парламент "сандунисты" переименовали-таки язык в румынский и готовят полное слияние с Бухарестом
14:22  Что не так с расширением городов Узбекистана. Обзор отчета Всемирного банка
14:21  Камчы Ташиев - теневой хан Киргизии, - "Intelligence"
14:18  Шеф Пентагона прощупал Израиль на предмет удара по Ирану?
14:17  В Kz без афер и подстав не могут избрать даже главу федерации допинг-штангистов
14:11  Выборы, выборы... кандидаты - пи... ЭлектоОральная весна в Kz, - Д.Ашимбаев, Н.Кузьмин
13:57  Тайвань вызывает огонь на себя, - Елена Пустовойтова
13:56  Как США союзников надули, - Андрей Соколов
13:32  Об имитации борьбы с трайбализмом в Казахстане, - Вл.Прохватилов
13:10  "Пальцами показывают что-то"... Двух замминистресс труда Киргизии Полотову и Алыбаеву уличили в проф-непригодности
11:54  Тайна яхты "Андромеда". Зачем США связали Украину и теракт на "Потоках"
11:42  Продолжаются перманентные аресты кыргызских коррупционеров. Задержан экс-глава "Кыргызнефтегаза" Бостонов
10:53  В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая
10:48  Где вы, комиссары Путина? России необходима ротация элит, - Валерий Коровин
10:05  Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции", - Айнур Курманов
09:46  В Казахстане ужесточили наказание за призыв к массовым беспорядкам
07:30  Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн
07:16  РосСенат озаботился информ-войной. Проснулись... мадам Нарусова и К
01:58  Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
01:57  Борьба за Имрана Хана: Пакистан между военным переворотом и союзом с Китаем
01:56  НАТО ближе: Турция приготовилась принять Финляндию в альянс
01:55  Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию, - И.Кармазин
01:01  Санкции против России подрывают европейский образ жизни
00:35  Кадыров пообещал наказать украинских военных, разжигавших костер Кораном
Четверг, 16.03.2023
22:48  Жест "доброй неволи". Зерновая сделка сводит на нет песко-захаровские пиар-усилия Кремля, - СП
22:14  Париж - в разнос. Власти Франции проходят испытания пенсионной реформой
21:58  Задержан за драку популярный узбекский вайнер Дильшод Уразбаев
21:56  Арабо-иранская нормализация расширяет границы, - И.Субботин
21:51  Кризис в отношениях Еревана с ОДКБ: кто из кого выходит, - Г.Мирзаян
15:06  Выступая в Анкаре. Президент Токаев предложил Тюркским странам создать совместные силы органов ЧС
13:17  Ошский губер Жамалдинов в который раз обвинен (кырдепутатами) в аферах с землей
12:52  Возможно ли восстание на Украине? - Павел Шипилин
11:18  Артемовск - это стратегический тупик, - Игорь Стрелков
11:12  У Булата Назарбаева (братишка) по суду отбирают пакет акций Алма-Атинского тяжмаша (разворованного в хлам)
11:08  КазПравительство пытается распутать схемы крим-управления КазЭнергетикой от олигарха Машкевича и К
10:47  В Москве учредили "Международное движение русофилов". Дугин+Сигал+Малинов+Малофеев...
10:43  После 2-х лет согласований и трепа РосДума выходит на 2 чтение законопроекта О гражданстве соотечественникам
09:58  Казнить нельзя помиловать... В Бишкеке в который раз арестован за коррупцию известный политик (экс-вице-премьер) Зилалиев
08:59  А мы тогда на кой? КырПарламент дебатирует законопроект "О Народном Курултае"
08:56  Вице-президент Турции Актай награжден узбекским орденом "Дружбы"
08:54  Украина тянет Казахстан на войну, - И.Логинов
08:18  Пекин может оставить Тайвань без интернета, - Владимир Скосырев
08:15  "Бахмутская мясорубка": развязка близка, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Бессилие Кабула испытывает терпение Пекина, - Лариса Шашок
00:08 18.03.2023

О попытках террористов вытеснить Китай из Афганистана
Лариса Шашок
16.03.23

Спустя полтора года после того как Афганистан был захвачен движением "Талибан" (запрещено в РФ), страна столкнулась с новой террористической угрозой. Она сказалась, в частности, на положении Китая, которому становится все более рискованно и сложно действовать в регионе.

Хотя "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) ослабло в глобальном масштабе после своего территориального поражения в 2019 году, его региональное подразделение продолжает процветать в Афганистане. В февральском отчете ООН об исходящей от ИГ угрозе говорится, что его крыло, известное под названием "ИГ-Хорасан" (запрещено в РФ), фактически зарекомендовало себя в качестве "главного конкурента" талибов.

Группировка "ИГ-Хорасан" продолжает ежемесячно совершать теракты в Афганистане, причем в последнее время они приобретают все более разрушительный масштаб. За прошедшие несколько месяцев "ИГ-Хорасан" совершила серию нападений, в результате которых десятки человек погибли и получили ранения. В их числе – взрыв смертника у здания Министерства иностранных дел в Кабуле в январе нынешнего года, в результате которого пострадали более 50 человек.

По прошествии полутора лет становится совершенно очевидно, что движение "Талибан" не в состоянии обеспечить безопасность афганских граждан перед лицом террористической угрозы. То обстоятельство, что "ИГ-Хорасан" нацелилась на внешнеполитическое ведомство Исламского Эмирата, указывает на стратегические просчеты в политике правительства талибов. И это несмотря на частые сообщения о том, что за последний год боевики "Талибана" ликвидировали убежища "ИГ-Хорасан" на всей территории Афганистана.

Но еще важнее то, что группировка "ИГ-Хорасан" теперь пытается вбить клин между талибами и странами, которые хоть и не признают их режим, но поддерживают контакты с новым правительством в Кабуле. В первую очередь это проявилось в нападении боевиков "ИГ-Хорасан" на дипломатические миссии России и Пакистана, в сентябре и декабре 2022 года соответственно. Также существуют многочисленные свидетельства, что группировка активно нацеливается на разрушение отношений с Китаем, который особенно сблизился с режимом талибов.

Действительно, движение "Талибан" рассматривает Пекин как потенциальный источник экономических инвестиций после ухода США из Афганистана. Китай несколько раз подкреплял надежды руководства талибов, предлагая увеличить свое участие не только в экономических проектах, но и в решении вопросов сферы безопасности.

Нацеленность "ИГ-Хорасан" на Китай можно проследить в пропаганде, получившей распространение в экстремистских кругах еще несколько лет назад. В 2015 году группировка выпустила обращение на китайском языке, призывая китайских мусульман вступать в ее ряды.

С тех пор как к власти в Афганистане пришли талибы, регион стал свидетелем активного продвижения силами "ИГ-Хорасан" антикитайской пропаганды. В прошлом году региональные СМИ со ссылкой на сведения ООН писали о том, что террорист-смертник, напавший на шиитскую мечеть в Кундузе в октябре 2021 года, был этническим уйгуром из Синьцзяна.

Интернет-пропаганда "ИГ-Хорасан" в последние месяцы все более ориентирована на Китай. Группировка недавно провозгласила освобождение уйгуров одной из своих главных целей, одновременно угрожая нападениями на интересы Китая, США и России в Афганистане.

Подтверждая эти намерения, в декабре 2022 года боевики "ИГ-Хорасан" напали на популярный среди граждан Китая отель в центре Кабула, ранив по меньшей мере пятерых человек.

Разумно предположить, что повышенное внимание, уделяемое "ИГ-Хорасан" антикитайской деятельности, коренится в общей благоприятной среде для исламистов, которую в настоящее время создает Афганистан. Проблемы режима талибов в сфере безопасности позволяют группировке сотрудничать с другими экстремистскими организациями на территории страны. Еще в прошлом году ООН сообщала, что "ИГ-Хорасан" активно вербует боевиков из Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ, запрещено в РФ) под руководством "уйгурского крыла".

В самом последнем отчете ООН ясно указывает на потенциальное сотрудничество между "ИГ-Хорасан" и ИДВТ – организацией, к деятельности которой Китай исторически относится с большим опасением. В документе отмечается, что группировки выпускали совместные пропагандистские материалы на уйгурском языке, обменивались личным составом, проводили консультации, а также планировали совместные нападения и закупки оружия. Это особенно важно иметь в виду, с учетом того, что ИДВТ подозревается в связях с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которая также является конкурентом "ИГ-Хорасан" в регионе.

Существует еще одна потенциальная проблема, которая может заставить Китай дважды подумать о своих обязательствах перед Афганистаном, и эта проблема – Пакистан.

Исламабад, похоже, движется к глубокому экономическому кризису и обострению ситуации в сфере безопасности, не в последнюю очередь связанному с приходом талибов к власти в соседнем Афганистане. Тесные связи Китая с Пакистаном и его крупные инвестиции в проект Китайско-Пакистанского экономического коридора делают Пекин уязвимым перед любой нестабильностью в регионе.

А в сценарии, при котором Пакистан станет еще более дестабилизирован, Афганистан еще сильнее пострадает от региональных последствий и еще глубже погрузится в кризис.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679087280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон о новых механизмах социальной поддержки граждан
- Меры по развитию АО "Казпочта" рассмотрены в Правительстве
- Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ
- О текущем моменте и стратегии президента
- Ерлан Кошанов призвал зарубежных коллег укреплять межпартийный диалог
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Новым школам не хватит учителей
- Автопробег "С "Ак жолом" - по светлому пути!" прошел во всех городах страны
- AMANAT в Актюбинской области: строительство 40 школ и 42 медобъектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  