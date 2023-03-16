Бессилие Кабула испытывает терпение Пекина, - Лариса Шашок

00:08 18.03.2023

О попытках террористов вытеснить Китай из Афганистана

Лариса Шашок

16.03.23



Спустя полтора года после того как Афганистан был захвачен движением "Талибан" (запрещено в РФ), страна столкнулась с новой террористической угрозой. Она сказалась, в частности, на положении Китая, которому становится все более рискованно и сложно действовать в регионе.



Хотя "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) ослабло в глобальном масштабе после своего территориального поражения в 2019 году, его региональное подразделение продолжает процветать в Афганистане. В февральском отчете ООН об исходящей от ИГ угрозе говорится, что его крыло, известное под названием "ИГ-Хорасан" (запрещено в РФ), фактически зарекомендовало себя в качестве "главного конкурента" талибов.



Группировка "ИГ-Хорасан" продолжает ежемесячно совершать теракты в Афганистане, причем в последнее время они приобретают все более разрушительный масштаб. За прошедшие несколько месяцев "ИГ-Хорасан" совершила серию нападений, в результате которых десятки человек погибли и получили ранения. В их числе – взрыв смертника у здания Министерства иностранных дел в Кабуле в январе нынешнего года, в результате которого пострадали более 50 человек.



По прошествии полутора лет становится совершенно очевидно, что движение "Талибан" не в состоянии обеспечить безопасность афганских граждан перед лицом террористической угрозы. То обстоятельство, что "ИГ-Хорасан" нацелилась на внешнеполитическое ведомство Исламского Эмирата, указывает на стратегические просчеты в политике правительства талибов. И это несмотря на частые сообщения о том, что за последний год боевики "Талибана" ликвидировали убежища "ИГ-Хорасан" на всей территории Афганистана.



Но еще важнее то, что группировка "ИГ-Хорасан" теперь пытается вбить клин между талибами и странами, которые хоть и не признают их режим, но поддерживают контакты с новым правительством в Кабуле. В первую очередь это проявилось в нападении боевиков "ИГ-Хорасан" на дипломатические миссии России и Пакистана, в сентябре и декабре 2022 года соответственно. Также существуют многочисленные свидетельства, что группировка активно нацеливается на разрушение отношений с Китаем, который особенно сблизился с режимом талибов.



Действительно, движение "Талибан" рассматривает Пекин как потенциальный источник экономических инвестиций после ухода США из Афганистана. Китай несколько раз подкреплял надежды руководства талибов, предлагая увеличить свое участие не только в экономических проектах, но и в решении вопросов сферы безопасности.



Нацеленность "ИГ-Хорасан" на Китай можно проследить в пропаганде, получившей распространение в экстремистских кругах еще несколько лет назад. В 2015 году группировка выпустила обращение на китайском языке, призывая китайских мусульман вступать в ее ряды.



С тех пор как к власти в Афганистане пришли талибы, регион стал свидетелем активного продвижения силами "ИГ-Хорасан" антикитайской пропаганды. В прошлом году региональные СМИ со ссылкой на сведения ООН писали о том, что террорист-смертник, напавший на шиитскую мечеть в Кундузе в октябре 2021 года, был этническим уйгуром из Синьцзяна.



Интернет-пропаганда "ИГ-Хорасан" в последние месяцы все более ориентирована на Китай. Группировка недавно провозгласила освобождение уйгуров одной из своих главных целей, одновременно угрожая нападениями на интересы Китая, США и России в Афганистане.



Подтверждая эти намерения, в декабре 2022 года боевики "ИГ-Хорасан" напали на популярный среди граждан Китая отель в центре Кабула, ранив по меньшей мере пятерых человек.



Разумно предположить, что повышенное внимание, уделяемое "ИГ-Хорасан" антикитайской деятельности, коренится в общей благоприятной среде для исламистов, которую в настоящее время создает Афганистан. Проблемы режима талибов в сфере безопасности позволяют группировке сотрудничать с другими экстремистскими организациями на территории страны. Еще в прошлом году ООН сообщала, что "ИГ-Хорасан" активно вербует боевиков из Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ, запрещено в РФ) под руководством "уйгурского крыла".



В самом последнем отчете ООН ясно указывает на потенциальное сотрудничество между "ИГ-Хорасан" и ИДВТ – организацией, к деятельности которой Китай исторически относится с большим опасением. В документе отмечается, что группировки выпускали совместные пропагандистские материалы на уйгурском языке, обменивались личным составом, проводили консультации, а также планировали совместные нападения и закупки оружия. Это особенно важно иметь в виду, с учетом того, что ИДВТ подозревается в связях с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которая также является конкурентом "ИГ-Хорасан" в регионе.



Существует еще одна потенциальная проблема, которая может заставить Китай дважды подумать о своих обязательствах перед Афганистаном, и эта проблема – Пакистан.



Исламабад, похоже, движется к глубокому экономическому кризису и обострению ситуации в сфере безопасности, не в последнюю очередь связанному с приходом талибов к власти в соседнем Афганистане. Тесные связи Китая с Пакистаном и его крупные инвестиции в проект Китайско-Пакистанского экономического коридора делают Пекин уязвимым перед любой нестабильностью в регионе.



А в сценарии, при котором Пакистан станет еще более дестабилизирован, Афганистан еще сильнее пострадает от региональных последствий и еще глубже погрузится в кризис.