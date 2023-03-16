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США хотят поставлять оружие в ЦентрАзию, - Е.Короткова
00:45 18.03.2023

16.03.2023

США рассматривают возможность поставок оружия странам Центральной Азии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал в регионе не только зеленую повестку

Об авторе: Елена Александровна Короткова – сотрудник медиацентра "Россия" (Киргизская Республика).
Встреча Энтони Блинкена с Касым-Жомартом Токаевым оказалась результативной.
Страны Центральной Азии обсуждают возможность приобретения оружия у США. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США 9 марта, отметив, что Штаты имеют "замечательное партнерство со странами Центральной Азии" в сфере обороны. Такой сценарий стал возможным после недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в регион, который обсудил укрепление партнерства, демократию, стабильность, процветание и зеленую экономику. Однако истинная повестка могла быть гораздо шире и глубже, если исходить из некоторых событий после завершения переговоров.

Так, после первого визита в Казахстан госсекретаря США Блинкена, его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведения саммита "С5+1" на казахской площадке неожиданно был исключен из санкционных списков SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США Bereke Bank. Он же – бывшая "дочка" Сбербанка в Казахстане. Работать Bereke Bank продолжал и под санкциями – но с ограничением по валютным операциям в долларах США и евро, взаимодействию с иностранными сервисами и корреспондентскими банковскими отношениями. "Это исторический момент для всего финансового рынка страны. Со стороны акционера, Национального банка и регулятора были приложены колоссальные усилия для снятия санкций с Bereke Bank. Большая поддержка была оказана со стороны МИДа и посольства Казахстана в США", – отметил председатель правления банка Андрей Тимченко.

В соседнем Узбекистане Блинкен тоже побывал впервые. Кроме встречи с президентом Шавкатом Мирзиеевым, и.о. главы МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым и пресс-конференции для СМИ и блогеров госсекретарь США побывал в Узбекском государственном университете мировых языков. Там с ноября 2022 года работает один из 17 центров изучения английского языка Access, открытых за много лет в Узбекистане под эгидой посольства США. По данным пресс-службы американской дипмиссии в Ташкенте, с 2018 года на развитие и популяризацию английского языка, приобретение новых учебников Вашингтон выделил более 25 млн долл. Блинкен убедился, что деньги расходуются не зря. Студенты на встрече рассказали ему все, что знают об американском празднике под названием День президента, поделились краткими историями о себе, своих хобби и любимой еде. К слову, кроме Access США с 2020 года реализуют в Узбекистане еще одну программу под названием English Speaking Nation. Благодаря ей более 15 тыс. узбекских педагогов обучаются у своих американских коллег и тренеров новым методикам преподавания английского языка.

Киргизия, похоже, тоже может стать участником программы English Speaking Nation в недалеком будущем. Менее чем через неделю после завершения астанинского "C5+1", 3 марта, спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев встретился с не так давно назначенным послом США в Киргизии Лесли Вигери. Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что Шакиев изъявил желание от имени Киргизии нарастить отношения с США, основанные на "взаимном доверии". "Особое значение имеет развитие отношений между парламентом и Конгрессом США, которые ослабли из-за пандемии в последние годы. Поэтому в качестве первого шага мы хотели бы создать группу друзей Кыргызстана при Конгрессе США в рамках деятельности комиссии "Партнерство во имя демократии". Также необходимо активизировать взаимные визиты парламентских делегаций и совместную работу в этом направлении", – приводит слова Шакиева ведомство.

Вигери с собеседником согласился, заверив, что в Вашингтоне намерены активизировать отношения с Бишкеком, в приоритете будут экономика, образование и защита окружающей среды. Наращивать взаимодоверительные отношения с США Шакиев планирует на фоне выживания из республики официального русского языка проектом конституционного закона "О государственном языке" и сокращения часов его преподавания в школах в сочетании с постепенным ростом часов в республиканских школах языка английского. Примечательно, что состав у депутатской группы дружбы по сотрудничеству с Россией и депутатской группы дружбы по сотрудничеству со странами Северной, Центральной и Южной Америки в парламенте Киргизии практически идентичен. В стане дружащих с США на межпарламентском уровне – 62 человека, в стане дружащих с Россией – 50 человек. Заместитель руководителя группы дружбы со странами Северной, Центральной и Южной Америки Айбек Маткеримов входит и в российскую группу дружбы, но как обычный участник. Кроме него в обе группы входят еще 33 депутата Жогорку Кенеша.

Наконец, любопытными оказались итоги переговоров по направлению укрепления безопасности в Центральной Азии. Как следует из резолюции, участники "C5+1" говорили о важности "усиления дипломатического взаимодействия" в этом формате для стабильности в Центральной Азии и диалога как гарантии мира. Также обсуждались "пути обеспечения безопасности и мирного будущего для населения Центральной Азии в контексте развивающихся глобальных кризисов", борьба с терроризмом и наркотрафиком, обеспечение региональной безопасности границ и безопасная миграция в формате "C5+1". Однако, по версии США, в "пути обеспечения безопасности" входит возможное приобретение американского вооружения странами региона – куда входят и страны ОДКБ. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США 9 марта, отметив, что Штаты имеют "замечательное партнерство со странами Центральной Азии" в сфере обороны. Оно может пригодиться в контексте того, что страны эти расположены рядом с Афганистаном, и в какой-то момент они "могут неожиданно столкнуться с дефицитом самолетов или патронов". Россия же, на которую, как отметил Лу, страны полагаются, сейчас не сможет им помочь, а вот США, Южная Корея или Япония вполне с этим справятся.

"Исторически этот регион (Центральная Азия. – "НГ") был весьма чувствителен к действиям иностранных военных, но наши программы партнерства очень успешны во всем регионе. Что касается взаимодействия в сфере безопасности, то все мы знаем, что Россия потребляет много военного снаряжения и боеприпасов в Украине. Ей будет трудно восстановить свои собственные запасы и тем более осуществлять экспорт в другие страны", – сказал он.

Впрочем, экспертное сообщество региона еще с лета 2022 года не исключает возможности открытия "второго фронта" в центральноазиатском тылу России. В качестве исполнителей маневров, отвлекающих Москву от СВО, могут быть либо силы представителей международных террористических организаций, противостоящие де-факто официальным властям Кабула в виде талибов, либо представители групп, отколовшихся от самого "Талибана" из-за идеологических разногласий.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679089500


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