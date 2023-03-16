4,8 в Кахраманмараше. В Турции утром 18 марта произошло новое землетрясение

08:39 18.03.2023

В Турции утром 18 марта произошло новое землетрясение, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.



Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.



Эпицентр подземных толчков располагается в четырех километрах в юго-востоку от города Гексун. Очаг залегал на глубине двух километров.