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Китай показал, на чьей он стороне: сенсация накануне приезда Си Цзиньпина, - М.Ростовский
09:00 18.03.2023

Сделав визит лидера КНР в Москву "государственным", Пекин послал громкий сигнал Западу

"20–22 марта 2023 года по приглашению Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин" - в этом официальном заявлении Кремля содержится гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. О том, что свой первый зарубежный визит после переутверждения в должности высшего лидера Китая товарищ Си нанесет именно в Россию, мы благодаря утечке в агентство Reuters знали вот уже как несколько дней. Но знатоков заставит ахнуть "государственный" статус визита.

Сделав визит лидера КНР в Москву "государственным", Пекин послал громкий сигнал Западу

В романтических отношениях между людьми есть разные виды свиданий. Один мой знакомый, например, пригласил девушку на первое свидание к себе на работу и "угощал" ее там водой из кулера. А есть свидания в классическом варианте - с букетом цветов, кино, рестораном и так далее.

Аналогичная (ну ладно, не совсем аналогичная, но похожая) градация наличествует и в сфере визитов высших должностных лиц государств к своим иностранным коллегам. Самый распространенный вид таких поездок - так называемые рабочие визиты. Приехали, поговорили, пообщались, о чем-то договорились (или не договорились), уехали.

А вот "государственный визит" - это не просто визит. Это визит-символ. Визит-церемония. Визит - показатель того, что две страны расценивают друг друга как друзей и союзников и между ними нет значимых проблем.

На фоне продолжения СВО такой статус визита - это очевидный жест поддержки Москвы с китайской стороны. А еще сигнал Пекина Западу: вы создаете и совершенствуете систему антикитайских альянсов, втягивая в них, например, Австралию (блок AUKUS)? Нам, Китаю, тоже есть, чем вам ответить! Нам тоже есть, с кем построить альянс!

Естественно, государственный статус визита председателя Си в Россию не означает отказа Китая от внешне нейтрального статуса в украинском конфликте. Такой отказ не очень нужен даже России и, тем более, совсем не нужен самому Китаю.

Цитирую брифинг официального представителя МИД КНР в передаче агентства ТАСС. Данная поездка будет "визитом мира", - сообщил он на брифинге. - Что касается украинского кризиса, Китай будет занимать по нему объективную позицию, мы будем играть конструктивную роль для продвижения мирных переговоров".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин и Москва намерены укреплять сотрудничество, которое не будет нацелено против какой-либо третьей стороны. Он напомнил, что Китай и Россия не стремятся создавать союз и не будут содействовать усилению конфронтации с какими-либо другими странами.

Ван Вэньбинь также отметил, что КНР и РФ "содействуют демократизации международных отношений" и "вносят вклад в глобальное развитие, улучшая систему глобального управления".

МИД Китая назвал темы, которые Си Цзиньпин обсудит с Путиным

Как много округлых формулировок и фраз-подстраховок: "визит мира", "Россия и Китай не стремятся создать союз", "объективная позиция Китая по украинскому кризису".

Но вот что все равно вытекает из этой "китайской грамоты": несмотря на всю "объективность" позиции Пекина по украинскому кризису, в этой позиции наличествует явный крен в виде симпатии к российской стороне.

Снова прибегну к аналогии - на этот раз чуть более сложной - из области человеческих отношений. В начале XVIII века супруга британского дипломатического представителя при дворе турецкого султана Мэри Монтегю описала распространенный тогда в этой стране язык любовной переписки "селам", в котором чувства передавались с помощью упоминания различных цветов, предметов и растений: "Нет такой краски, цветов, сорной травы, фруктов, травы, камня, птичьего пера, которые не имели бы соответствующего им стиха, и вы можете ссориться, браниться, слать письма страсти, дружбы, любезности, или обмениваться новостями, при этом не испачкав свои пальцы".

В современной дипломатии тоже есть свой "селам". Вы (вы - в смысле высший лидер державы) не совершаете государственных визитов в страну, чьи действия вы категорически не одобряете. Вы не говорите, что "Россия вносит вклад в глобальное развитие, улучшая систему глобального управления", если политика Москвы по отношению к соседней стране вызывают у вас абсолютное и тотальное неприятие.

Конечно, слова ( даже на языке "селам") и действия - это не совсем одно и то же. Реальный политический курс Китая полон нюансов. То, что реально происходит между Москвой и Пекином, в очень значительной степени скрыто от глаз.

Помните, как товарищ Си недавно прилюдно отчитал на одном из международных форумов премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он слил в СМИ содержание их конфиденциальных переговоров? Китайская дипломатия особенно сильно любит тишину, темноту и секретность. Мы видим лишь надводную часть айсберга. Но даже эта надводная часть достаточно информативна. Под аккомпанемент разговоров о том, что "Китай и Россия не стремятся создавать союз", две эти мировые державы идут курсом на сближение.

Мих. Ростовский

Источник - МК
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