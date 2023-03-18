Развитие Международного транспортного коридора "Север – Юг", - В.Чушкин

09:14 18.03.2023 ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 18.03.2023 |



Одним из важнейших вызовов для Евразии являются проблемы транспортной связанности и доступа на рынки. Континентальное расположение, особенно стран Центральной Азии, увеличивает издержки транспортировки, делает нерентабельными производства, снижает прибыль компаний и благосостояние населения. Внешнеэкономические связи между государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечиваются всеми видами транспорта, обслуживающего практически все виды экономической деятельности. Международный транспортный коридор (МТК) "Север – Юг", который является ключевым элементом транспортного каркаса Евразии (сети международных транспортных коридоров на евразийском пространстве по осям Восток-Запад и Север – Юг), стыкуется с большинством широтных транспортных коридоров, используемых для международных перевозок грузов в евроазиатском сообщении, обеспечивая кратчайшие расстояния перевозок грузов между странами ЕАЭС и Южной Азией, Восточной Африкой и Ближним Востоком.



МТК "Север – Юг" дает возможность логистического выбора одного из трех маршрутов доставки, он включает инфраструктуру железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного транспорта, морские порты на Каспии (Астрахань, Оля, Махачкала, Баку,/Алят, Актау,/Курык, Туркменбаши, Энзели, Ноушехр, Амирабад), порты Персидского залива (Бендер-Аббас и Чабахар), автомобильные (АПП) и железнодорожные пункты пропуска, а также международные аэропорты.



Развитие международных транспортных коридоров является одним из ключевых инструментов по развитию торговли, экономического сотрудничества между странами, а также стимулом для укрепления региональной экономической интеграции. Юридической базой создания коридора "Север – Юг" явилось подписание 12 сентября 2000 года тремя странами – Республикой Индия, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией – межправительственного Соглашения о международном транспортном коридоре "Север – Юг" (в 2003 году к этому Соглашению присоединился Казахстан, в 2004 году – Республика Беларусь и Султанат Оман, в 2005 году – Республика Таджикистан, в 2006 году – Республика Азербайджан, Республика Армения и Сирийская Арабская Республика, а Республика Болгария с 2006 года является наблюдателем). Участниками соглашения стали четыре из пяти государств – членов ЕАЭС. В Соглашении пока не участвует Туркменистан, несмотря на то что через его территорию проходит открытая в 2014 году новая линия Жанаозен – Кызылкая – Берекет – Этрек – Горган, соединяющая Казахстан, Туркменистан и Иран и являющаяся фактически одним из маршрутов МТК "Север – Юг", проходящим по восточной стороне Каспийского моря.



Главным преимуществом МТК "Север – Юг" перед другими маршрутами, в том числе перед морским маршрутом через Суэцкий канал, является значительное сокращение временных затрат на осуществление перевозок. Так, срок доставки грузов из Мумбаи (Индия) в Санкт-Петербург по традиционному маршруту, проходящему через Суэцкий канал, составляет от 30 до 45 дней, а срок отправки грузов из Мумбаи в Россию по сухопутному маршруту МТК "Север – Юг" может варьироваться от 15 до 24 дней. Доставка же грузов по Восточной ветви коридора, проходящей через Казахстан и Туркменистан, сокращает срок доставки до 15–18 дней. После ввода в эксплуатацию железнодорожного участка Астара – Решт на территории Ирана время доставки грузов по МТК "Север – Юг" дополнительно сократится.



Сокращение срока доставки является критичным для целого ряда товаров, которые могут перевозиться по коридору (продовольствия, изделий из текстиля, бытовой техники, электротехники). Реализация крупных инфраструктурных проектов в транспортной сфере не только позволяет сократить время в пути и эксплуатационные расходы перевозчиков, но и через косвенные эффекты способствует устойчивому развитию.



Так, помимо увеличения объемов торговли, развитие МТК содействует строительству индустриальных парков, специальных экономических зон вдоль транзитного пути, а также развитию кооперации в сфере производства товаров и услуг и выстраиванию новых производственно-логистических цепочек между государствами – членами ЕАЭС и крупными развивающимися странами Персидского залива и Индийского океана, включая Иран, Индию и Пакистан. Соответственно, создаются новые рабочие места, улучшаются перспективы экономического роста и растет благосостояние населения в регионе. Импульсом для повышения значимости транспортных маршрутов по оси "Север – Юг" в последние годы стали активное взаимодействие ЕАЭС с Индией и Ираном в рамках реализации концепции Большой Евразии, а также активизация Туркменистана и других стран региона по вопросам развития транзита и мультимодальных коридоров. В мае 2018 года ЕАЭС подписал с Ираном временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Проводятся переговоры по заключению договора о создании ЗСТ между ЕАЭС и Индией.



ЕАЭС, понимая стратегическую необходимость интеграции в мировые рынки и международные производственные цепочки, активно использует инструмент ЗСТ. Соответственно, транспортные коридоры, связывающие Европу и ЕАЭС со странами, расположенными в южной части Евразийского континента, все в большей степени включаются в сеть основных транспортных маршрутов на обширном евразийском пространстве.



В 2021 году Евразийский банк развития (ЕАБР) провел исследование, в котором указывается на огромный нереализованный потенциал коридора не только в развитии меридиональных транспортных связей между Северо-Восточной Европой и Южной Азией, но и в создании новых транспортно-логистических цепочек на сопрягающихся евроазиатских МТК, в частности между Россией и Турцией через Азербайджан, а также между Китаем и Ираном через Казахстан и Туркменистан. Исследование показало возможности повышения эффективности транспортно-экономических связей в Евразии путем более широкого вовлечения в систему международных перевозок транспортных коммуникаций стран региона, особенно не имеющих выхода к морю, для которых Евразийский транспортный каркас является ключом, открывающим доступ на международные рынки.



В силу того, что Евразийский транспортный каркас "дотягивается" до Китая, Индии и Европейского союза, он может выступить материальной основой для Большой Евразии. Несмотря на то, что МТК "Север – Юг" успешно функционирует на ряде участков, таких как Россия – Азербайджан, Казахстан – Туркменистан – Иран, а также во внутренних сообщениях этих стран, реализации его трансконтинентального потенциала от Балтики до Индийского океана препятствует множество барьеров инфраструктурного, тарифного и нетарифного характера.



Дальнейшее развитие коридора связано как с осуществлением инвестиционных проектов, направленных на развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры, так и на реализацию мер в области мягкой инфраструктуры, включающих устранение барьеров, создание благоприятных условий для осуществления международных перевозок и пересечения государственных границ. Инвестиционным потенциалом в разной степени обладают все три маршрута МТК "Север - Юг" и все виды транспорта как в части магистральной, так и вспомогательной инфраструктуры, флота морских и речных судов, парка автомобилей, железнодорожного подвижного состава и контейнеров. Интерес к развитию МТК "Север - Юг" как элементу "новой логистики" продолжает расти.



Руководители таможенных органов Азербайджана, Ирана и России 22 августа 2022 года подписали меморандум об упрощении транзитных перевозок. В июле 2022 года успешно запущен новый контейнерный сервис из России в Индию через Казахстан, Туркменистан и Иран по Восточному маршруту коридора. Вместе с тем успешному развитию МТК "Север - Юг" препятствуют более 40 различных барьеров в области как физической, так и мягкой инфраструктуры. В целях ликвидации инфраструктурных барьеров на всех трех маршрутах коридора реализуются или запланированы к реализации проекты строительства, реконструкции и модернизации транспортной инфраструктуры международного значения. Общий объем инвестиций на их реализацию составляет 38,2 млрд долл. США, из которых 35% и 34% соответственно необходимы для развития транспортной инфраструктуры МТК "Север - Юг" в России и Иране. На Казахстан приходится 16,5% от общей стоимости проектов по развитию МТК "Север - Юг". Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679120040





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы приняли Закон о новых механизмах социальной поддержки граждан

- Меры по развитию АО "Казпочта" рассмотрены в Правительстве

- Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ

- О текущем моменте и стратегии президента

- Ерлан Кошанов призвал зарубежных коллег укреплять межпартийный диалог

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Новым школам не хватит учителей

- Автопробег "С "Ак жолом" - по светлому пути!" прошел во всех городах страны

- AMANAT в Актюбинской области: строительство 40 школ и 42 медобъектов

