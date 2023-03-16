Аркадаг I-й выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира

09:42 18.03.2023

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступая на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) предложил выдвинуть кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на соискание Нобелевской премии мира, передает "Анадолу".



Также туркменский политик выразил надежду на то, что Туркменистан в скором будущем станет полноправным членом ОТГ.



"Считаю, что в случае усовершенствования нашего законодательства Туркменистан может пополнить ряды тюркской семьи", - сказал он.



Бердымухамедов также предложил объявить культурной столицей тюркского мира в 2024 году город Мерв (Мары) в Туркменистане.



Говоря о февральских землетрясениях Бердымухамедов отметил важность единства тюркского мира. "В трудный день мы должны поддерживать друг друга, нам необходимо быть рядом в такой день", - сказал политик.



Он отметил, что страны-члены ОТГ расположены в сейсмически активных регионах. "Предлагаю заложить основы для сейсмического контроля в странах тюркского мира", - добавил он.



Кроме того, Бердымухамедов предложил улучшить ситуацию с обеспечением энергоресурсов между странами членами ОТГ.



Саммит на тему "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь" инициирован Азербайджаном на фоне последствий разрушительных февральских землетрясений в Турции.



Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в 2009 году. В ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле организация получила название Организация тюркских государств.



В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.