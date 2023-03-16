Байден считает оправданным ордер на арест Путина

09:55 18.03.2023

Текст: Антон Антонов

Решение Международного уголовного суда в Гааге в отношении российского руководства является оправданным, заявил глава американского государства Джо Байден.



Байден при этом указал, что сами США не признают компетенцию МУС, но в отношении России позиция суда, по его версии, "достаточно сильна". Он заявил, что российская сторона якобы совершала военные преступления на Украине, передает РИА "Новости".



Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС "независим и принимает собственные процессуальные решения". Вашингтон выразил поддержку "привлечению к ответственности совершающих военные преступления".



Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кремль заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Львова-Белова назвала ордер МУС оценкой международным сообществом ее работы "по помощи детям нашей страны".