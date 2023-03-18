Лондон намерен помочь Астане в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти

10:36 18.03.2023

18.03.2023

Даниил Шалонников



Лондон сотрудничает с Астаной в сфере диверсификации экономики Казахстана и маршрутов транспортировки ее углеводородов на мировые рынки. Об этом в субботу, 18 марта, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.



В ходе пресс-конференции после переговоров с руководством внешнеполитического ведомства Казахстана Клеверли подчеркнул, что стороны обсудили возможную помощь Великобритании в развитии проекта "Среднего коридора" (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) с целью поиска альтернативных путей экспорта казахстанских нефти и газа, пишет "Прайм".



Он подчеркнул, что Лондон продолжит сотрудничество с правительством Казахстана для изучения способов защиты и диверсификации казахстанской экономической базы. "Это в наших интересах, чтобы у Казахстана был ряд вариантов работы, со своими международными партнерами при помощи британского опыта, инвестиций", – сказал Клеверли.



Как сообщал Profile.ru, президент Казахстана в ноябре 2022 года заявил о том, что страна собирается до 2025 года привлечь $20 млрд инвестиций в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Глава государства назвал приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли.



Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море и идет далее в европейские страны. Членами ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута являются 20 компаний. Это порты, железнодорожные администрации, судоходные и логистические компании из восьми стран.