"КурулTime". В Бишкеке проходит Второй курултай топовых блогеров

11:07 18.03.2023

Юрий КОПЫТИН



В Бишкеке в АУЦА проходит Второй курултай топовых блогеров и инфлюэнсеров Кыргызстана и Казахстана "КурулTime". Об этом сообщают организаторы мероприятия.







"КурулTime" - это место сбора известных блогеров и инфлюэнсеров страны, где обсуждаются актуальные вопросы медиарынка. Программа включает в себя самые интересные и актуальные темы: тренды и вызовы, риски и возможности для блогосферы, монетизацию блога, а также навыки и инструменты, необходимые для профессионального роста. На курултае вы не только познакомитесь с топовыми блогерами, но и сможете задать им интересующие вас вопросы, поделиться собственным опытом с широкой аудиторией и обсудить будущее блогосферы в Кыргызстане", - говорится в сообщении.



Среди прочих ожидается выступление популярного казахстанского блогера Жеки Фэтбэлли (Женис Омаров). Он поделится секретами продвижения и тем, как оставаться актуальным блогером на протяжении 10 лет.