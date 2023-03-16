 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 16.03.2023
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"КурулTime". В Бишкеке проходит Второй курултай топовых блогеров
11:07 18.03.2023

Юрий КОПЫТИН

В Бишкеке в АУЦА проходит Второй курултай топовых блогеров и инфлюэнсеров Кыргызстана и Казахстана "КурулTime". Об этом сообщают организаторы мероприятия.



"КурулTime" - это место сбора известных блогеров и инфлюэнсеров страны, где обсуждаются актуальные вопросы медиарынка. Программа включает в себя самые интересные и актуальные темы: тренды и вызовы, риски и возможности для блогосферы, монетизацию блога, а также навыки и инструменты, необходимые для профессионального роста. На курултае вы не только познакомитесь с топовыми блогерами, но и сможете задать им интересующие вас вопросы, поделиться собственным опытом с широкой аудиторией и обсудить будущее блогосферы в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

Среди прочих ожидается выступление популярного казахстанского блогера Жеки Фэтбэлли (Женис Омаров). Он поделится секретами продвижения и тем, как оставаться актуальным блогером на протяжении 10 лет.

Источник - 24.kg
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