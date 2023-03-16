Схватка кыргызских силовиков: ГКНБ закусилась с Генпрокуратурой

11:37 18.03.2023

Какого-либо противостояния ГКНБ с Генеральной прокуратурой нет и не может быть, заявили в ГКНБ, комментируя сообщения в социальных сетях о том, что в последние дни якобы началось противостояние между двумя структурами.



18 марта ГКНБ сообщил о раскрытии коррупционной схемы по контрабанде товаров из Китая при участии группы должностных лиц таможенной службы, которые в сговоре с частными компаниями организовали устойчивый канал незаконного ввоза товаров посредством т.н. "лже-транзита".



Так, отдельные компании, пользуясь покровительством должностных лиц таможни, оформляли транзит товаров из Китая через Кыргызстан в Узбекистан. Однако товар без таможенной очистки разгружался на территории Кыргызстана, а в Узбекистан заезжали уже пустые фуры, опломбированные поддельными ГТД и средствами таможенной идентификации.



По данному уголовному делу 16 и 17 марта 2023 года были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ 6 должностных лиц Таможенной службы и 3 представителя частных компаний. По предварительным данным, ущерб по этому делу может составить около 1 миллиарда сомов. "Необходимо отметить, что среди задержанных сотрудников ГТС и представителей частных компаний имеются родственники высокопоставленных лиц", - сообщили в ГКНБ.



В спецслужбах подчеркивают, что все следственные действия санкционированы и проводятся под процессуальным контролем Генеральной прокуратуры КР.



Расследование уголовного дела проводится под личным контролем председателя ГКНБ К.Ташиева.