У Сергея Бодрова ("Брата") родилась внучка

15:14 18.03.2023

У Сергея Бодрова родилась внучка



Телеведущая Екатерина Стриженова сообщила о пополнении в семье актера Сергея Бодрова - младшего, погибшего в 2002 году во время съемок в Кармадонском ущелье. Оказалось, что еще несколько месяцев назад дочь артиста родила ребенка.



Стриженова рассказала о радостной новости, когда поздравляла с днем рождения свою коллегу - Светлану Бодрову, вдову актера. Отметив личные качества именинницы и поблагодарив за совместную работу, Стриженова выдала "тайну".



"У Светланы недавно родилась внучка Любочка, так что Сергей Бодров стал дедушкой, - рассказала Стриженова в соцсети. - Вот так идет время и учит нас ценить каждый прожитый день!"



Ольга Бодрова пошла по стопам отца и выбрала профессию актрисы. О ее свадьбе стало известно в августе 2020 года. Избранником стал коллега, актер Театра им. Маяковского Сергей Быстров.



Марта Петрова