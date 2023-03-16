КырРазборки. Чекисты-ташиевцы схватили шурина генпрокурора

17:35 18.03.2023

18 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Камчыбек Ташиев подтвердил задержание шурина генпрокурора Курманкула Зулушева



Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подтвердил, что среди задержанных таможенников и бизнесменов - шурин генпрокурора Курманкула Зулушева. И отметил, что при этом между ними нет разногласий.



Видеокомментарий опубликован на официальной странице "Седьмого канала".



"Я хочу дать объяснение насчет этого. Между мной и Курманкулом Токторалиевичем нет никаких разногласий. Мы законно, каждый в рамках своих полномочий проводим свою работу. Мы выявили коррупционную схему в таможенной системе, на этом основании ночью задержали восьмерых человек. Да, среди них есть шурин Курманкула Токторалиевича. Он сейчас дает показания. Но причастности самого Курманкула Токторалиевича нет. Если его шурин будет задержан, возместит ущерб и получит законное наказание. Если вину не докажут, то будет освобожден", - заявил Камчыбек Ташиев.



Он отметил, что случаи, когда задерживают близких высокопоставленных лиц, "бывают часто". Так, по словам главы спецслужб, не исключения и близкие президента, а также его. И подчеркнул, что если родственники высокопоставленных чиновников нарушают закон, то они их привлекут к ответственности, как и обычных граждан.



"Они отвечают по закону. Например, родной сват президента Садыра Нургожоевича был задержан, он отсидел свое. Свояк брата главы государства был начальником Погранслужбы на посту "Достук", он тоже был задержан. Получил свое наказание в рамках закона. То есть, если родственники высокопоставленных чиновников нарушают закон, они также будут привлечены к ответственности. Есть задача президента, на основании этого мы никого не станем жалеть. И не надо воспринимать это как разногласие. Это нормальное явление, так и дальше продолжится. При нарушении закона близкие чиновников будут задержаны, это и есть задача главы государства", - заключил Камчыбек Ташиев.



Напомним, сегодня пресс-центр ГКНБ сообщил о задержании таможенников и бизнесменов по подозрению в контрабанде товаров из Китая. Предварительный ущерб государству составил около 1 миллиарда сомов. В ведомстве заявили, что среди задержанных есть родственники высокопоставленных лиц.