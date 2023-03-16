 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.03.2023
18:20  Пакистанская полиция 2-й день штурмует дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана
17:41  Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления в Москве
17:39  Судьба "президента". Против кого сражается Света Тихановская?
17:35  КырРазборки. Чекисты-ташиевцы схватили шурина генпрокурора
15:58  Кыргызстан раздувает в регионе огонь опасной интриги, - Андрей Пулатов
15:14  У Сергея Бодрова ("Брата") родилась внучка
11:37  Схватка кыргызских силовиков: ГКНБ закусилась с Генпрокуратурой

11:07  "КурулTime". В Бишкеке проходит Второй курултай топовых блогеров
10:36  Лондон намерен помочь Астане в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
10:35  Что именно беспокоит США в китайском посредничестве на Ближнем Востоке? - Максим Сучков
09:55  Байден считает оправданным ордер на арест Путина
09:42  Аркадаг I-й выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира
09:14  Развитие Международного транспортного коридора "Север – Юг", - В.Чушкин
09:10  Украина становится репетиционной площадкой для войны Израиля с Ираном, - Саймон Ципис
09:00  Китай показал, на чьей он стороне: сенсация накануне приезда Си Цзиньпина, - М.Ростовский
08:39  4,8 в Кахраманмараше. В Турции утром 18 марта произошло новое землетрясение
00:45  США хотят поставлять оружие в ЦентрАзию, - Е.Короткова
00:08  Бессилие Кабула испытывает терпение Пекина, - Лариса Шашок
Пятница, 17.03.2023
22:16  5 - за "200". Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран бандеровца
22:00  Союзное государство Россия-Беларусь создает первое общее министерство
21:54  Путин наконец-то уволил одиозного губера Смоленской области Островского
19:54  Эрдоган использует тюркский союз для победы в выборах. Анкара собрала лидеров стран Центральной Азии
19:52  Гаагский Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
18:12  Бельгия подарила Бишкеку смурфиков. Своих мало?
16:42  Захватившие Молдавский парламент "сандунисты" переименовали-таки язык в румынский и готовят полное слияние с Бухарестом
14:22  Что не так с расширением городов Узбекистана. Обзор отчета Всемирного банка
14:21  Камчы Ташиев - теневой хан Киргизии, - "Intelligence"
14:18  Шеф Пентагона прощупал Израиль на предмет удара по Ирану?
14:17  В Kz без афер и подстав не могут избрать даже главу федерации допинг-штангистов
14:11  Выборы, выборы... кандидаты - пи... ЭлектоОральная весна в Kz, - Д.Ашимбаев, Н.Кузьмин
13:57  Тайвань вызывает огонь на себя, - Елена Пустовойтова
13:56  Как США союзников надули, - Андрей Соколов
13:32  Об имитации борьбы с трайбализмом в Казахстане, - Вл.Прохватилов
13:10  "Пальцами показывают что-то"... Двух замминистресс труда Киргизии Полотову и Алыбаеву уличили в проф-непригодности
11:54  Тайна яхты "Андромеда". Зачем США связали Украину и теракт на "Потоках"
11:42  Продолжаются перманентные аресты кыргызских коррупционеров. Задержан экс-глава "Кыргызнефтегаза" Бостонов
10:53  В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая
10:48  Где вы, комиссары Путина? России необходима ротация элит, - Валерий Коровин
10:05  Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции", - Айнур Курманов
09:46  В Казахстане ужесточили наказание за призыв к массовым беспорядкам
07:30  Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн
07:16  РосСенат озаботился информ-войной. Проснулись... мадам Нарусова и К
01:58  Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
01:57  Борьба за Имрана Хана: Пакистан между военным переворотом и союзом с Китаем
01:56  НАТО ближе: Турция приготовилась принять Финляндию в альянс
01:55  Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию, - И.Кармазин
01:01  Санкции против России подрывают европейский образ жизни
00:35  Кадыров пообещал наказать украинских военных, разжигавших костер Кораном
Четверг, 16.03.2023
22:48  Жест "доброй неволи". Зерновая сделка сводит на нет песко-захаровские пиар-усилия Кремля, - СП
22:14  Париж - в разнос. Власти Франции проходят испытания пенсионной реформой
21:58  Задержан за драку популярный узбекский вайнер Дильшод Уразбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырРазборки. Чекисты-ташиевцы схватили шурина генпрокурора
17:35 18.03.2023

18 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Камчыбек Ташиев подтвердил задержание шурина генпрокурора Курманкула Зулушева

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подтвердил, что среди задержанных таможенников и бизнесменов - шурин генпрокурора Курманкула Зулушева. И отметил, что при этом между ними нет разногласий.

Видеокомментарий опубликован на официальной странице "Седьмого канала".

"Я хочу дать объяснение насчет этого. Между мной и Курманкулом Токторалиевичем нет никаких разногласий. Мы законно, каждый в рамках своих полномочий проводим свою работу. Мы выявили коррупционную схему в таможенной системе, на этом основании ночью задержали восьмерых человек. Да, среди них есть шурин Курманкула Токторалиевича. Он сейчас дает показания. Но причастности самого Курманкула Токторалиевича нет. Если его шурин будет задержан, возместит ущерб и получит законное наказание. Если вину не докажут, то будет освобожден", - заявил Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что случаи, когда задерживают близких высокопоставленных лиц, "бывают часто". Так, по словам главы спецслужб, не исключения и близкие президента, а также его. И подчеркнул, что если родственники высокопоставленных чиновников нарушают закон, то они их привлекут к ответственности, как и обычных граждан.

"Они отвечают по закону. Например, родной сват президента Садыра Нургожоевича был задержан, он отсидел свое. Свояк брата главы государства был начальником Погранслужбы на посту "Достук", он тоже был задержан. Получил свое наказание в рамках закона. То есть, если родственники высокопоставленных чиновников нарушают закон, они также будут привлечены к ответственности. Есть задача президента, на основании этого мы никого не станем жалеть. И не надо воспринимать это как разногласие. Это нормальное явление, так и дальше продолжится. При нарушении закона близкие чиновников будут задержаны, это и есть задача главы государства", - заключил Камчыбек Ташиев.

Напомним, сегодня пресс-центр ГКНБ сообщил о задержании таможенников и бизнесменов по подозрению в контрабанде товаров из Китая. Предварительный ущерб государству составил около 1 миллиарда сомов. В ведомстве заявили, что среди задержанных есть родственники высокопоставленных лиц.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679150100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон о новых механизмах социальной поддержки граждан
- Меры по развитию АО "Казпочта" рассмотрены в Правительстве
- Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ
- О текущем моменте и стратегии президента
- Ерлан Кошанов призвал зарубежных коллег укреплять межпартийный диалог
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Новым школам не хватит учителей
- Автопробег "С "Ак жолом" - по светлому пути!" прошел во всех городах страны
- AMANAT в Актюбинской области: строительство 40 школ и 42 медобъектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  