 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.03.2023
18:20  Пакистанская полиция 2-й день штурмует дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана
17:41  Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления в Москве
17:39  Судьба "президента". Против кого сражается Света Тихановская?
17:35  КырРазборки. Чекисты-ташиевцы схватили шурина генпрокурора
15:58  Кыргызстан раздувает в регионе огонь опасной интриги, - Андрей Пулатов
15:14  У Сергея Бодрова ("Брата") родилась внучка
11:37  Схватка кыргызских силовиков: ГКНБ закусилась с Генпрокуратурой

11:07  "КурулTime". В Бишкеке проходит Второй курултай топовых блогеров
10:36  Лондон намерен помочь Астане в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
10:35  Что именно беспокоит США в китайском посредничестве на Ближнем Востоке? - Максим Сучков
09:55  Байден считает оправданным ордер на арест Путина
09:42  Аркадаг I-й выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира
09:14  Развитие Международного транспортного коридора "Север – Юг", - В.Чушкин
09:10  Украина становится репетиционной площадкой для войны Израиля с Ираном, - Саймон Ципис
09:00  Китай показал, на чьей он стороне: сенсация накануне приезда Си Цзиньпина, - М.Ростовский
08:39  4,8 в Кахраманмараше. В Турции утром 18 марта произошло новое землетрясение
00:45  США хотят поставлять оружие в ЦентрАзию, - Е.Короткова
00:08  Бессилие Кабула испытывает терпение Пекина, - Лариса Шашок
Пятница, 17.03.2023
22:16  5 - за "200". Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран бандеровца
22:00  Союзное государство Россия-Беларусь создает первое общее министерство
21:54  Путин наконец-то уволил одиозного губера Смоленской области Островского
19:54  Эрдоган использует тюркский союз для победы в выборах. Анкара собрала лидеров стран Центральной Азии
19:52  Гаагский Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
18:12  Бельгия подарила Бишкеку смурфиков. Своих мало?
16:42  Захватившие Молдавский парламент "сандунисты" переименовали-таки язык в румынский и готовят полное слияние с Бухарестом
14:22  Что не так с расширением городов Узбекистана. Обзор отчета Всемирного банка
14:21  Камчы Ташиев - теневой хан Киргизии, - "Intelligence"
14:18  Шеф Пентагона прощупал Израиль на предмет удара по Ирану?
14:17  В Kz без афер и подстав не могут избрать даже главу федерации допинг-штангистов
14:11  Выборы, выборы... кандидаты - пи... ЭлектоОральная весна в Kz, - Д.Ашимбаев, Н.Кузьмин
13:57  Тайвань вызывает огонь на себя, - Елена Пустовойтова
13:56  Как США союзников надули, - Андрей Соколов
13:32  Об имитации борьбы с трайбализмом в Казахстане, - Вл.Прохватилов
13:10  "Пальцами показывают что-то"... Двух замминистресс труда Киргизии Полотову и Алыбаеву уличили в проф-непригодности
11:54  Тайна яхты "Андромеда". Зачем США связали Украину и теракт на "Потоках"
11:42  Продолжаются перманентные аресты кыргызских коррупционеров. Задержан экс-глава "Кыргызнефтегаза" Бостонов
10:53  В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая
10:48  Где вы, комиссары Путина? России необходима ротация элит, - Валерий Коровин
10:05  Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции", - Айнур Курманов
09:46  В Казахстане ужесточили наказание за призыв к массовым беспорядкам
07:30  Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн
07:16  РосСенат озаботился информ-войной. Проснулись... мадам Нарусова и К
01:58  Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
01:57  Борьба за Имрана Хана: Пакистан между военным переворотом и союзом с Китаем
01:56  НАТО ближе: Турция приготовилась принять Финляндию в альянс
01:55  Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию, - И.Кармазин
01:01  Санкции против России подрывают европейский образ жизни
00:35  Кадыров пообещал наказать украинских военных, разжигавших костер Кораном
Четверг, 16.03.2023
22:48  Жест "доброй неволи". Зерновая сделка сводит на нет песко-захаровские пиар-усилия Кремля, - СП
22:14  Париж - в разнос. Власти Франции проходят испытания пенсионной реформой
21:58  Задержан за драку популярный узбекский вайнер Дильшод Уразбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Судьба "президента". Против кого сражается Света Тихановская?
17:39 18.03.2023

Против кого ведет свою "войну" Тихановская?
18.03.2023 -
Против кого ведет свою "войну" Тихановская? | Русская весна
Казалось бы, после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании террориста украинских спецслужб, причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи, и отдал указания "по всей стране провести жесточайшую зачистку", "пятая колонна" и ее лидеры, осевшие в Прибалтике и Польше, должны были, как минимум, присмиреть и затаиться.

Но нет, не живется им спокойно на деньги европейских налогоплательщиков. И если местные "барацьбиты" сидят тихо, как мыши, и трясутся в ожидании, когда за ними придут, то "лидеры в изгнании" (т. е. в зарубежье) ведут довольно-таки активный образ жизни.

Так, например, Светлана Тихановская на днях "приветствовала" новую резолюцию Европарламента, которую он принял 15 марта.

"Я решительно приветствую резолюцию по Беларуси, принятую Европарламентом сегодня. Он призывает официально оформить отношения с демократической Беларусью, ввести надежные санкции против режима, помочь белорусам в изгнании и возбудить дело о преступлениях Лукашенко против человечности", - написала она в своем аккаунте в День Конституции Республики Беларусь.

Вполне возможно, что этим реверансом беглая "оппозиционерка" хотела выразить свое почтение депутатам Европарламента, которые в свою очередь в обращении к президенту УЕФА (не допускать сборную Белоруссии на чемпионат Европы по футболу 2024 года) вспомнили о недавних заочных приговорах ей самой и Павлу Латушко - 15 и 19 лет колонии, соответственно (за госизмену и попытку захвата власти).

Но, вероятнее всего, это было лишь выполнение очередного указания, предписанного ей свыше.

Неделей ранее литовскую марионетку привлекли к участию во встрече послов и представителей посольств США, Канады, стран ЕС, Центральной и Южной Америки, которая прошла на территории посольства Литвы в Лондоне.

Встреча была посвящена "роли Беларуси в войне" (т. е. в спецоперации, - прим. ред.). Также особое внимание было уделено действиям "международного сообщества" и Международной организации труда по принятию санкций против "режима Лукашенко за репрессии в отношении рабочего движения".

Сама же Тихановская, которую на мероприятии именовали не иначе как "национальный лидер", просветила послов о "попытках режима вывести из-под санкций предприятия калийной отрасли под видом заботы о безопасности пищевых продуктов".

После чего оправдала ожидания собравшихся (в первую очередь канадцев) и своих кураторов, решительно заявив, что это недопустимо. Судя по всему, большинству присутствовавших на встрече понравилось, как воспитанница литовских спецслужб отыграла свой номер, потому как участники собрания договорились провести аналогичную встречу в Вашингтоне (наверное, это следует воспринимать как "продвижение" на более высокий уровень).

Как сообщил советник Тихановской Франак Вячорка, его "патронесса" посетит Соединенные Штаты в период с 21 по 28 марта по приглашению Конгресса США. По его словам, Тихановская встретится с руководством Конгресса, а также с экс-спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Вячорка утверждает, что Тихановская "намерена" обсудить "механизмы привлечения белорусских властей к ответственности".

Как видим, кураторы проекта "Светлана Тихановская" пока активно используют основного фигуранта и не дают ей возможности прийти в себя и осознать свое положение, как, впрочем, и то, что она говорит. А вот над этим стоило бы задуматься.

Слепленный из того, что было, "нацлидер" с пеной у рта настаивает на продвижении санкций против белорусского народа, за права которого она якобы борется, причем за рубежом. Так называемые "надежные санкции против режима" в первую очередь затрагивают экономические интересы всего белорусского государства и, соответственно, всех его граждан.

Взять, например, те же предприятия калийной отрасли, против вывода которых из-под западных санкций так отчаянно "борется" Тихановская. Градообразующее предприятие "Беларуськалий" (г. Солигорск) насчитывает 16,5 тыс. сотрудников, которых данное ОАО даже в условиях санкций обеспечивает достойной заработной платой. Это в первую очередь к ним в карман хочет залезть "лягушка-путешественница" из Вильнюса.

Беглая "оппозиционерка" даже не утруждает себя скрывать безразличие к бывшим соотечественникам, продолжающим спокойно жить и трудиться на благо реальной Белоруссии, поэтому и проговорилась, что она борется за помощь "белорусам в изгнании".

То есть по факту - за увеличение денежного и иного содержания себе любимой и своему ближайшему окружению. При этом Тихановская наверняка знает, что в вопросе с "Беларуськалием" она лоббирует интересы канадских производителей калийных удобрений (например, Nutrien или Mosaic, а может быть, K+S Potash), которые, без всяких сомнений, также оказывают ей за это "вспомоществование". Как говорится, "ничего личного, только бизнес".

То есть основная идея "санкционной борьбы с режимом" в исполнении управляемого "нацлидера" понятна: посредством создания экономических трудностей (или даже кризиса) спровоцировать снижение благосостояния простых граждан Белоруссии до критического уровня, а в дальнейшем - антиправительственные выступления и массовые беспорядки, способные перерасти в вооруженное противостояние органам правопорядка. Схема известная и давно уже отработана Соединенными Штатами и их вассалами во многих странах мира.

Здесь следовало бы самой Тихановской понять, что "поводыри" заставляют ее вести "войну" против Белоруссии таким способом, когда воздействие в первую очередь и напрямую оказывается на белорусский народ, а на государство - во вторую и опосредованно.

Хотя… чего можно ожидать от марионетки? Она по определению - кукла управляемая. Но все равно должна знать и помнить, что отвечать за содеянное придется.

Владимир Вуячич,

Источник - БелВПО
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679150340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон о новых механизмах социальной поддержки граждан
- Меры по развитию АО "Казпочта" рассмотрены в Правительстве
- Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ
- О текущем моменте и стратегии президента
- Ерлан Кошанов призвал зарубежных коллег укреплять межпартийный диалог
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Новым школам не хватит учителей
- Автопробег "С "Ак жолом" - по светлому пути!" прошел во всех городах страны
- AMANAT в Актюбинской области: строительство 40 школ и 42 медобъектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  