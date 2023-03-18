Судьба "президента". Против кого сражается Света Тихановская?

17:39 18.03.2023

Против кого ведет свою "войну" Тихановская?

18.03.2023 -

Против кого ведет свою "войну" Тихановская? | Русская весна

Казалось бы, после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании террориста украинских спецслужб, причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи, и отдал указания "по всей стране провести жесточайшую зачистку", "пятая колонна" и ее лидеры, осевшие в Прибалтике и Польше, должны были, как минимум, присмиреть и затаиться.



Но нет, не живется им спокойно на деньги европейских налогоплательщиков. И если местные "барацьбиты" сидят тихо, как мыши, и трясутся в ожидании, когда за ними придут, то "лидеры в изгнании" (т. е. в зарубежье) ведут довольно-таки активный образ жизни.



Так, например, Светлана Тихановская на днях "приветствовала" новую резолюцию Европарламента, которую он принял 15 марта.



"Я решительно приветствую резолюцию по Беларуси, принятую Европарламентом сегодня. Он призывает официально оформить отношения с демократической Беларусью, ввести надежные санкции против режима, помочь белорусам в изгнании и возбудить дело о преступлениях Лукашенко против человечности", - написала она в своем аккаунте в День Конституции Республики Беларусь.



Вполне возможно, что этим реверансом беглая "оппозиционерка" хотела выразить свое почтение депутатам Европарламента, которые в свою очередь в обращении к президенту УЕФА (не допускать сборную Белоруссии на чемпионат Европы по футболу 2024 года) вспомнили о недавних заочных приговорах ей самой и Павлу Латушко - 15 и 19 лет колонии, соответственно (за госизмену и попытку захвата власти).



Но, вероятнее всего, это было лишь выполнение очередного указания, предписанного ей свыше.



Неделей ранее литовскую марионетку привлекли к участию во встрече послов и представителей посольств США, Канады, стран ЕС, Центральной и Южной Америки, которая прошла на территории посольства Литвы в Лондоне.



Встреча была посвящена "роли Беларуси в войне" (т. е. в спецоперации, - прим. ред.). Также особое внимание было уделено действиям "международного сообщества" и Международной организации труда по принятию санкций против "режима Лукашенко за репрессии в отношении рабочего движения".



Сама же Тихановская, которую на мероприятии именовали не иначе как "национальный лидер", просветила послов о "попытках режима вывести из-под санкций предприятия калийной отрасли под видом заботы о безопасности пищевых продуктов".



После чего оправдала ожидания собравшихся (в первую очередь канадцев) и своих кураторов, решительно заявив, что это недопустимо. Судя по всему, большинству присутствовавших на встрече понравилось, как воспитанница литовских спецслужб отыграла свой номер, потому как участники собрания договорились провести аналогичную встречу в Вашингтоне (наверное, это следует воспринимать как "продвижение" на более высокий уровень).



Как сообщил советник Тихановской Франак Вячорка, его "патронесса" посетит Соединенные Штаты в период с 21 по 28 марта по приглашению Конгресса США. По его словам, Тихановская встретится с руководством Конгресса, а также с экс-спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Вячорка утверждает, что Тихановская "намерена" обсудить "механизмы привлечения белорусских властей к ответственности".



Как видим, кураторы проекта "Светлана Тихановская" пока активно используют основного фигуранта и не дают ей возможности прийти в себя и осознать свое положение, как, впрочем, и то, что она говорит. А вот над этим стоило бы задуматься.



Слепленный из того, что было, "нацлидер" с пеной у рта настаивает на продвижении санкций против белорусского народа, за права которого она якобы борется, причем за рубежом. Так называемые "надежные санкции против режима" в первую очередь затрагивают экономические интересы всего белорусского государства и, соответственно, всех его граждан.



Взять, например, те же предприятия калийной отрасли, против вывода которых из-под западных санкций так отчаянно "борется" Тихановская. Градообразующее предприятие "Беларуськалий" (г. Солигорск) насчитывает 16,5 тыс. сотрудников, которых данное ОАО даже в условиях санкций обеспечивает достойной заработной платой. Это в первую очередь к ним в карман хочет залезть "лягушка-путешественница" из Вильнюса.



Беглая "оппозиционерка" даже не утруждает себя скрывать безразличие к бывшим соотечественникам, продолжающим спокойно жить и трудиться на благо реальной Белоруссии, поэтому и проговорилась, что она борется за помощь "белорусам в изгнании".



То есть по факту - за увеличение денежного и иного содержания себе любимой и своему ближайшему окружению. При этом Тихановская наверняка знает, что в вопросе с "Беларуськалием" она лоббирует интересы канадских производителей калийных удобрений (например, Nutrien или Mosaic, а может быть, K+S Potash), которые, без всяких сомнений, также оказывают ей за это "вспомоществование". Как говорится, "ничего личного, только бизнес".



То есть основная идея "санкционной борьбы с режимом" в исполнении управляемого "нацлидера" понятна: посредством создания экономических трудностей (или даже кризиса) спровоцировать снижение благосостояния простых граждан Белоруссии до критического уровня, а в дальнейшем - антиправительственные выступления и массовые беспорядки, способные перерасти в вооруженное противостояние органам правопорядка. Схема известная и давно уже отработана Соединенными Штатами и их вассалами во многих странах мира.



Здесь следовало бы самой Тихановской понять, что "поводыри" заставляют ее вести "войну" против Белоруссии таким способом, когда воздействие в первую очередь и напрямую оказывается на белорусский народ, а на государство - во вторую и опосредованно.



Хотя… чего можно ожидать от марионетки? Она по определению - кукла управляемая. Но все равно должна знать и помнить, что отвечать за содеянное придется.



Владимир Вуячич,