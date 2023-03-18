Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления в Москве

17:41 18.03.2023

Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления

18.03.2023

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Москве подпишут два совместных заявления, всего планируется подписать более 10 документов. Об этом журналистам сообщил в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков.



"Состоится подписание совместных документов, лидеры непосредственно подпишут два главных документа этого визита: совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху - такая декларация совместная, она уже в высокой степени проработки, досогласовываются отдельные слова", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что второй документ, который скрепят подписями Путин и Си Цзиньпин, - совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.



"Помимо этих двух документов в проработке еще много документов по совершенно различным отраслям сотрудничества - больше 10 документов, они в разной степени готовности и будут подписаны, как говорят, на полях визита", - уточнил Ушаков.



Представитель Кремля подчеркнул, что "Китай является крупнейшим торговым партнером России, объем торговли по итогам 2022 года составил около $185 млрд, его ежегодный прирост на протяжении двух предыдущих лет - порядка 30%". "При этом увеличивается доля расчетов в национальных валютах", - добавил он. Ушаков считает, что "с учетом таких темпов поставленная двумя руководителями цель достичь товарооборота в $200 млрд будет реализована не в 2024 году, как планировалось, а в 2023 году". На его взгляд, планируемое к подписанию экономическое заявление - "это еще один стимул для развития торгово-экономических связей по всем направлениям".



"Несмотря на пандемию и санкционное давление со стороны Запада, продолжается реализация большинства российско-китайских программ и проектов, прежде всего в сфере энергетики, существенно увеличились объемы поставок российских углеводородов в Китай", - констатировал Ушаков.