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Пакистанская полиция 2-й день штурмует дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана
18:20 18.03.2023

Полиция ворвалась в дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана Фото: скриншот видео
Полиция Пакистана ворвалась в резиденцию бывшего премьер-министра Имрана Хана в восточном городе Лахор в субботу и арестовала 30 человек, сообщает Zakon.kz.
По сообщению местной полиции, во время обстрела слезоточивым газом кто-то открыл огонь с крыши здания, передает mint.

Старший офицер полиции Сухейл Сухера, который возглавляет операцию в престижном районе Лахора, сказал, что полиция приняла меры для устранения посягательств и блокады, воздвигнутой партией Хана Техрик-и-Инсаф и его сторонниками.

Footage of Imran Khan's residency, where Police broke the main door and entered the property. pic.twitter.com/YfTga8lSUD

- Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 18, 2023
Он сказал, что сторонники Хана с дубинками пытались оказать сопротивление полиции, бросая камни и бутылки с зажигательной смесью, но полицейские продолжали движение, пока мужчина на крыше резиденции Хана не открыл огонь. Никто не пострадал.

Представители полиции заявили, что они изъяли из дома 16 винтовок, но добавили, что оружие оказалось "официальным", пишет samaa.

Более 1000 сотрудников службы безопасности приняли участие в масштабной операции, проводившейся после предыдущих неудачных обстрелов места задержания Имрана Хана.

Police violence inside Imran Khan's residence in Zaman Park after breaking gates. pic.twitter.com/CPbgAUfFrr

- Khaleej Mag (@KhaleejMag) March 18, 2023
Сам экс-премьер не присутствовал в своей резиденции, так как он направляется в Исламабад, чтобы предстать перед судом в связи с делом Toshakhana Reference.

Мухит Турсынали
Пакистан

Источник - Zakon.kz
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