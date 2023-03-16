В Афганистане запретили выращивание марихуаны. В который раз?

|22:16 5 - за "200". Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран бандеровца
22:00 Союзное государство Россия-Беларусь создает первое общее министерство
21:54 Путин наконец-то уволил одиозного губера Смоленской области Островского
19:54 Эрдоган использует тюркский союз для победы в выборах. Анкара собрала лидеров стран Центральной Азии
19:52 Гаагский Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
18:12 Бельгия подарила Бишкеку смурфиков. Своих мало?
16:42 Захватившие Молдавский парламент "сандунисты" переименовали-таки язык в румынский и готовят полное слияние с Бухарестом
14:22 Что не так с расширением городов Узбекистана. Обзор отчета Всемирного банка
14:21 Камчы Ташиев - теневой хан Киргизии, - "Intelligence"
14:18 Шеф Пентагона прощупал Израиль на предмет удара по Ирану?
14:17 В Kz без афер и подстав не могут избрать даже главу федерации допинг-штангистов
14:11 Выборы, выборы... кандидаты - пи... ЭлектоОральная весна в Kz, - Д.Ашимбаев, Н.Кузьмин
13:57 Тайвань вызывает огонь на себя, - Елена Пустовойтова
13:56 Как США союзников надули, - Андрей Соколов
13:32 Об имитации борьбы с трайбализмом в Казахстане, - Вл.Прохватилов
13:10 "Пальцами показывают что-то"... Двух замминистресс труда Киргизии Полотову и Алыбаеву уличили в проф-непригодности
11:54 Тайна яхты "Андромеда". Зачем США связали Украину и теракт на "Потоках"
11:42 Продолжаются перманентные аресты кыргызских коррупционеров. Задержан экс-глава "Кыргызнефтегаза" Бостонов
10:53 В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая
10:48 Где вы, комиссары Путина? России необходима ротация элит, - Валерий Коровин
10:05 Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции", - Айнур Курманов
09:46 В Казахстане ужесточили наказание за призыв к массовым беспорядкам
07:30 Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн
07:16 РосСенат озаботился информ-войной. Проснулись... мадам Нарусова и К
01:58 Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
01:57 Борьба за Имрана Хана: Пакистан между военным переворотом и союзом с Китаем
01:56 НАТО ближе: Турция приготовилась принять Финляндию в альянс
01:55 Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию, - И.Кармазин
01:01 Санкции против России подрывают европейский образ жизни
00:35 Кадыров пообещал наказать украинских военных, разжигавших костер Кораном
|В Афганистане запретили выращивание марихуаны. В который раз?
22:05 18.03.2023
Афганские власти запретили выращивание каннабиса (марихуаны) на всей территории Афганистана. Об этом говорится в указе, который подписал верховный лидер движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) Хибатулла Ахундзада.
Страна является крупнейшим производителем опия в мире и одним из крупных производителей каннабиса (марихуаны). Причем достоверные статистические данные об объемах производства каннабиса в Афганистане отсутствуют.
По оценкам экспертов ООН, которые были представлены еще в 2009 году, предполагалось, что площадь территорий, отведенных под культивирование каннабиса в Афганистане, составляет от 10 000 до 24 000 га.
Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА