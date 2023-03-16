В Афганистане запретили выращивание марихуаны. В который раз?

22:05 18.03.2023

Афганские власти запретили выращивание каннабиса (марихуаны) на всей территории Афганистана. Об этом говорится в указе, который подписал верховный лидер движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) Хибатулла Ахундзада.



Страна является крупнейшим производителем опия в мире и одним из крупных производителей каннабиса (марихуаны). Причем достоверные статистические данные об объемах производства каннабиса в Афганистане отсутствуют.



По оценкам экспертов ООН, которые были представлены еще в 2009 году, предполагалось, что площадь территорий, отведенных под культивирование каннабиса в Афганистане, составляет от 10 000 до 24 000 га.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА