 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 19.03.2023
00:59  Автогаз из России продолжают поставлять на Украину. На чьей стороне в СВО российское правительство?
00:58  Шавкат Мирзиеев дал старт строительству Нового Ташкента
00:22  Канцлер Шольц приветствовал решение МУС об "ордере на арест" Путина
00:03  Путин - вне закона. Гегемон вынуждает не-Запад определиться, - Федор Лукьянов
Суббота, 18.03.2023
22:05  В Афганистане запретили выращивание марихуаны. В который раз?
21:15  Скончался последний главком ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин
18:20  Пакистанская полиция 2-й день штурмует дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана

17:41  Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления в Москве
17:39  Судьба "президента". Против кого сражается Света Тихановская?
17:35  КырРазборки. Чекисты-ташиевцы схватили шурина генпрокурора
15:58  Кыргызстан раздувает в регионе огонь опасной интриги, - Андрей Пулатов
15:14  У Сергея Бодрова ("Брата") родилась внучка
11:37  Схватка кыргызских силовиков: ГКНБ закусилась с Генпрокуратурой
11:07  "КурулTime". В Бишкеке проходит Второй курултай топовых блогеров
10:36  Лондон намерен помочь Астане в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
10:35  Что именно беспокоит США в китайском посредничестве на Ближнем Востоке? - Максим Сучков
09:55  Байден считает оправданным ордер на арест Путина
09:42  Аркадаг I-й выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира
09:14  Развитие Международного транспортного коридора "Север – Юг", - В.Чушкин
09:10  Украина становится репетиционной площадкой для войны Израиля с Ираном, - Саймон Ципис
09:00  Китай показал, на чьей он стороне: сенсация накануне приезда Си Цзиньпина, - М.Ростовский
08:39  4,8 в Кахраманмараше. В Турции утром 18 марта произошло новое землетрясение
00:45  США хотят поставлять оружие в ЦентрАзию, - Е.Короткова
00:08  Бессилие Кабула испытывает терпение Пекина, - Лариса Шашок
Пятница, 17.03.2023
22:16  5 - за "200". Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран бандеровца
22:00  Союзное государство Россия-Беларусь создает первое общее министерство
21:54  Путин наконец-то уволил одиозного губера Смоленской области Островского
19:54  Эрдоган использует тюркский союз для победы в выборах. Анкара собрала лидеров стран Центральной Азии
19:52  Гаагский Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
18:12  Бельгия подарила Бишкеку смурфиков. Своих мало?
16:42  Захватившие Молдавский парламент "сандунисты" переименовали-таки язык в румынский и готовят полное слияние с Бухарестом
14:22  Что не так с расширением городов Узбекистана. Обзор отчета Всемирного банка
14:21  Камчы Ташиев - теневой хан Киргизии, - "Intelligence"
14:18  Шеф Пентагона прощупал Израиль на предмет удара по Ирану?
14:17  В Kz без афер и подстав не могут избрать даже главу федерации допинг-штангистов
14:11  Выборы, выборы... кандидаты - пи... ЭлектоОральная весна в Kz, - Д.Ашимбаев, Н.Кузьмин
13:57  Тайвань вызывает огонь на себя, - Елена Пустовойтова
13:56  Как США союзников надули, - Андрей Соколов
13:32  Об имитации борьбы с трайбализмом в Казахстане, - Вл.Прохватилов
13:10  "Пальцами показывают что-то"... Двух замминистресс труда Киргизии Полотову и Алыбаеву уличили в проф-непригодности
11:54  Тайна яхты "Андромеда". Зачем США связали Украину и теракт на "Потоках"
11:42  Продолжаются перманентные аресты кыргызских коррупционеров. Задержан экс-глава "Кыргызнефтегаза" Бостонов
10:53  В конце весны укры пойдут в решающий наступ, РФ его отобьет и... начнется большая война, - прогнозы от А.Бородая
10:48  Где вы, комиссары Путина? России необходима ротация элит, - Валерий Коровин
10:05  Астана готовит геополитический разворот от Москвы под прикрытием "тюркской интеграции", - Айнур Курманов
09:46  В Казахстане ужесточили наказание за призыв к массовым беспорядкам
07:30  Падет ли вместе с Бахмутом власть Зеленского: президента спасают от военных, - Е.Гамаюн
07:16  РосСенат озаботился информ-войной. Проснулись... мадам Нарусова и К
01:58  Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
01:57  Борьба за Имрана Хана: Пакистан между военным переворотом и союзом с Китаем
01:56  НАТО ближе: Турция приготовилась принять Финляндию в альянс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин - вне закона. Гегемон вынуждает не-Запад определиться, - Федор Лукьянов
00:03 19.03.2023

Гегемон вынуждает не-Запад определиться
Федор Лукьянов
главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"
18 марта 2023,
В связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) сейчас будет звучать много трескучих заявлений со всех сторон – триумфы и отлупы. Если абстрагироваться от сиюминутных обстоятельств, казус интересный.

МУС – апофеоз универсалистского подхода эпохи либеральной глобализации, попытка создать транснациональную юстицию, которая находилась бы над любыми национальными суверенитетами. Отдельные случаи были – трибуналы по конкретным эпизодам, но всеобъемлющий институт учредили впервые. Полной поддержкой начинание не пользовалась никогда, многие ведущие мировые державы Статут МУС не подписали либо не ратифицировали. Однако оспаривание самой идеи универсального правосудия считалось в конце ХХ – начале XXI века как будто бы неудобным для приличного общества.

Сейчас международные институты вообще и институты международного права, в частности, переживают глубокий кризис – под сомнением целесообразность институционального дизайна мира, созданного во второй половине ХХ века и развитого в начале XXI-го. Этот кризис обусловил процесс борьбы за переустройство на других основаниях, которые, вероятнее всего, институтов международного управления по типу упомянутых вообще не предусматривают. Политико-правовое пространство будет структурироваться как-то иначе.

Универсальная транснациональная юстиция возможна только при наличии неоспоримого гегемона, а его исчезновение делает саму идею нереализуемой. (Показательно, конечно, что сам гегемон к МУС так и не присоединился, то есть подчиняться универсальным нормам отказался, поддерживая их для остальных.)

Нынешняя коллизия показательна. Так сложилось, что Владимир Путин стал олицетворением несогласия с "порядком, основанным на правилах" (ПОП, а проще говоря – гегемонией) и бросил ему вызов, хотя нет гарантии, что Россия окажется в числе главных выгодополучателей следующей композиции мира. И, в принципе, закономерно, что орган, претендующий на то, чтобы быть квинтэссенцией этого порядка, вознамерился привлечь его к уголовной ответственности. Ставка повышена практически максимально, теперь вопрос, что дальше.

Попытка объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к "бунту". Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме.

Предыдущее предложение успеха не возымело, коалиция тех, кто ввел санкции против России, состоит только из официальных союзников США, остальные страны предпочитают уклоняться. Теперь уклонение, а оно будет выражаться в продолжении взаимодействия с человеком, подлежащим, согласно выданному ордеру, водворению на скамью подсудимых, будет носить еще более демонстративный характер. Если данная мера давления сработает, и вокруг российского президента возникнет разреженное пространство, значит хоронить ПОП преждевременно. А если этого не произойдет, можно будет говорить об ускорении заката прежней системы.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679173380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон о новых механизмах социальной поддержки граждан
- Меры по развитию АО "Казпочта" рассмотрены в Правительстве
- Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ
- О текущем моменте и стратегии президента
- Ерлан Кошанов призвал зарубежных коллег укреплять межпартийный диалог
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Новым школам не хватит учителей
- Автопробег "С "Ак жолом" - по светлому пути!" прошел во всех городах страны
- AMANAT в Актюбинской области: строительство 40 школ и 42 медобъектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  