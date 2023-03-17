Канцлер Шольц приветствовал решение МУС об "ордере на арест" Путина

00:22 19.03.2023

Канцлер Германии Шольц: Никто не может быть выше закона



18 марта 2023, Вера Басилая

Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц о выдаче ордера на арест Путина.



Шольц, комментируя решение о выдаче "ордера на арест Путина", отметил, что МУС является "подходящим институтом для расследования военных преступлений". Канцлер отметил, что никто не может быть выше закона, передает РИА "Новости".



Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.



Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС "ордера на арест" Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.