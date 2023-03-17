Предательство Турции и будущее Эрдогана

00:52 19.03.2023

Подтвердилась информация, что Турция отказалась обслуживать и заправлять российские самолеты американского производства.







Ранее стало известно, что турки "закрыли дыры", через которые в Россию поступала санкционированная на Западе продукция.



Но Эрдогана можно понять – его дела плохи, он рискует потерять пост президента через два месяца.



Поэтому огорчаться рано.