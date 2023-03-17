 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шавкат Мирзиеев дал старт строительству Нового Ташкента
00:58 19.03.2023

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 18 марта дал старт строительству Нового Ташкента, сообщает его пресс-служба.

Он заложил капсулу, знаменующую начало строительства Нового Ташкента.

"В преддверии светлого праздника мы с добрыми надеждами начинаем строительство. Это будет новой страницей в истории Нового Узбекистана", -сказал глава государства.

Проект генерального плана Ташкента до 2045 года был разработан совместно со специалистами Великобритании, Сингапура и Турции. Он предусматривает создание благоприятных условий для населения, осуществление строительства за пределами города, обеспечение чистоты окружающей среды, сохранение архитектурного облика Ташкента.

Планируется постепенное расширение территории столицы за счет приграничных районов Ташкентской области, а между реками Чирчик и Карасу построить Новый Ташкент.

В рамках проекта "Новый Ташкент" на территории в 6 тысяч гектаров будут созданы благоприятные условия для проживания 1 миллиона человек с обеспечением соответствующей инфраструктуры. В частности, на первом этапе будут построены многоквартирные дома на 60 тысяч жителей, 30 школ, 20 детских садов, многопрофильная больница и 5 семейных поликлиник. Здесь же разместятся Университет Нового Узбекистана, новое здание Национальной библиотеки, театр, школы творчества, объекты торговли и сервиса.

При реализации проекта будут использованы современные подходы к урбанизации. Например, будет реорганизована транспортная система. Общественный транспорт Нового Ташкента будет состоять только из электробусов. При этом, исходя из принципа "зеленый и безопасный город", будут созданы комфортные условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов.

В новом городе будет создано 200 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест на базе инновационных технологий. Для этого будут созданы новые технопарки, IT-парк, образовательные и медицинские кластеры.

Источник - CentralAsia
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