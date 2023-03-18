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Автогаз из России продолжают поставлять на Украину. На чьей стороне в СВО российское правительство?
00:59 19.03.2023

Оливер Галич. 18.03.2023

Балтийские и польские трейдеры, продающие дешевый сжиженный углеродный газ (СУГ, автогаз) российского происхождения, продолжают овладевать украинским рынком, выталкивая других поставщиков. Об этом 18 марта сообщило профильное киевское издание enkorr.

Ранее СМИ в Польше сообщали, что на поставках российского автогаза зарабатывают польские государственные компании PKN Orlen и PKP Cargo, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Балтийские и польские трейдеры, продающие дешевый сжиженный углеродный газ (СУГ, автогаз) российского происхождения, продолжают...

За первые двенадцать дней марта 2023 года украинские компании растаможили 23 тысячи тонн СУГ. Приблизительно 16 тысяч тонн продукта из этого объема, по оценкам enkorr, имели российское происхождение. Причем везут его в основном в автомобильных цистернах, поскольку с начала года доля импорта СУГ железнодорожным транспортом снизилась с 40% до 25%.

"Поскольку сейчас 80% объема поставок – это ресурс российского происхождения, который едет с близких базисов (граница Белоруссии и Польши) или из стран Балтии (с необходимостью смены железнодорожного пути с 1520/1435/1520), то и потребности в поставках по железной дороге нет. Более того, в центральных и восточных областях Украины цена на автогаз такая же, как и на западе страны, потому что украинские производители пытаются конкурировать с российским продуктом. Поэтому поставки в эти регионы железнодорожным транспортом тоже нецелесообразны" – сказал в комментарии enkorr руководитель группы GT Владислав Колодяжный.

Ранее Колодяжный требовал ввести эмбарго на импорт автогаза на Украину не только с территории РФ, как сейчас, но и российского происхождения. При этом в Польше придерживаются иного мнения, и продолжают зарабатывать на поставках российского СУГ на Украину.

Как сообщил на днях польский портал Business Insider, российский автогаз покупает на польском рынке государственный нефтегазовый концерн PKN Orlen как более дешевую альтернативу СУГ с Запада. В свою очередь, государственная транспортная компания PKP Cargo зарабатывает на его перевалке. "Введение эмбарго на российский СУГ на национальном уровне породило бы серьезную угрозу для компаний и государственного бюджета", – пояснили Business Insider в Минклимата Польши.

Как сообщал "ПолитНавигатор", в январе 2023 года польский концерн PKN Orlen был крупнейшим получателем российской нефти среди всех компаний в ЕС.

Источник - politnavigator.net
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