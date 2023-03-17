В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

08:09 19.03.2023

В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане в воскресенье. В 7:00 открылись большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.



Эти выборы отличаются тем, что в один день будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, при этом одновременно используется две системы – пропорциональная (по партийным спискам) и мажоритарная (по одномандатным избирательным округам). Ранее в истории Казахстана уже проводились выборы по смешанной системе в Мажилис Парламента.



В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов



Казахстанцы изберут 98 депутатов Мажилиса, из них 69 – по партийным спискам, 29 – по одномандатным округам.



На выборы в Мажилис 19 марта 2023 года допущены семь политических партий, от них баллотируются 283 кандидата.



По одномандатным округам – 435 кандидатов, их имена внесены в другие бюллетени, в каждом округе – свои кандидаты.



В избирательный бюллетень для голосования включаются наименования партий в порядке, который ранее был определен жеребьевкой.



Наименования партий в бюллетене расположились в таком порядке:



Партия Amanat.

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (НДПП "Ауыл").

Партия Respublica.

Народная партия Казахстана (НПК).

Казахстанская партия зеленых "Байтак".

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (ДПК "Ак жол").

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

В маслихаты всех уровней (регионов, городов республиканского значения и столицы, городов и районов) будут избраны 3415 депутатов.



В представительных органах областей, городов республиканского значения и столицы 50% депутатов избираются по партийным спискам, 50% – по одномандатным территориальным округам. А в маслихаты городов и районов депутаты избираются исключительно по мажоритарной системе, то есть по округам.



В итоге 3081 место из 3415 получают депутаты, избранные по одномандатным территориальным округам (по мажоритарной системе). Это 50% состава маслихатов областных, городов республиканского значения и столицы, а также 100% депутатов маслихатов городов и районов. 334 депутата в маслихаты будут избраны по партийным спискам.



В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

Фото: Zakon.kz



В Маслихаты по 118 партийным спискам 1447 кандидатов на 334 места.



По одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они будут бороться за 3081 мандат, средняя конкуренция – более трех претендентов на один мандат.



Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрирован 12 451 кандидат.



Голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов проходит в традиционном формате – только бумажными бюллетенями. Для того, чтобы выдали бюллетень для голосования, казахстанцу, достигшему 18 лет, нужно иметь при себе удостоверение личности.



цветовая дифференциация бюллетеней

Фото: Zakon.kz



На избирательных участках пять видов бюллетеней разных цветов. В этот раз в Центризбиркоме решили ввести "цветовую дифференциацию" бюллетеней:



первый – голубой – для избрания депутатов Мажилиса по партийным спискам. На первой стороне изображен герб РК и наименование бюллетеня. На второй – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени;

второй – зеленый – для голосования за кандидатов в Мажилис по одномандатным территориальным округам. Зеленые бюллетени будут вдобавок разного размера, потому что в них, в зависимости от округа, может быть от 5 до 42 кандидатов, плюс графа "Против всех";

третий – пурпурный – для избрания по партийным спискам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы;

четвертый – оранжевый – предназначен для избрания в маслихаты того же уровня, что и пурпурный, только уже по одномандатным округам;

пятый – серый – для голосования по одномандатным округам за кандидатов в маслихаты городов и районов.

Одно из обязательных требований выборов – таинство голосования. Процедура голосования проходит в закрытой кабинке, где, кроме голосующего, никого быть не должно. Подглядывать также запрещено.



Избирателям нужно воздержаться от ведения прямого эфира в социальных сетях и селфи с бюллетенями. Вести фото- и видеосъемку на избирательных участках разрешено только аккредитованным журналистам.



Вместе с тем сотрудники ЦОНов в день выборов будут регистрировать казахстанцев, не имеющих прописку. Оформляться регистрация избирателей будет по адресу, где находится избирательный участок, и только на день выборов – 20 марта человек будет автоматически выписан.



Граждане Казахстана смогут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.



Оксана Житникова