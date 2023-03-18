Европе предстоит жесткая конкуренция с Китаем за СПГ, - Игорь Юшков

08:46 19.03.2023

Елена Острякова. 18.03.2023, Москва



Европейские страны вынуждены выбирать из подземных хранилищ газ, который им удалось сэкономить за теплую зиму, потому что Китай вышел из ковидных ограничений и сейчас создает серьезную конкуренцию рынке сжиженного газа (СПГ).



Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Европейские страны вынуждены выбирать из подземных хранилищ газ, который им удалось сэкономить за теплую...



"В целом по Европе в марте ежесуточные объемы отбора были рекордными за этот отопительный сезон. Я думаю, это объясняется тем, что Китай все-таки начал оттягивать СПГ на себя. Весь 2023 год в Азии цены более привлекательные, чем в Европе. И туда уже уходит весь СПГ. А Европа со своей стороны пока не пытается конкурировать за эти объемы и платить больше, а просто отбирает газ из подземных хранилищ. Тем более, там много осталось", – сказал Юшков.



Он полагает, что рано или поздно Европе придется вступить в жесткую конкуренцию с Китаем за СПГ.



"Чем дольше они оттягивают этот момент, тем сложнее им будет. Потому что непонятно, какое лето будет. В прошлом году лето было с засухой, ветра не было, гидро остановилось, потому что воды не было. Даже АЭС останавливались из-за того, что водохранилища, призванные остужать атомные реакторы, пересыхали. Что будет этим летом, неясно. Китай набирает обороты экономического роста, больше на себя газа оттягивает. Я думаю, если они будут оставлять на июль-август закачку в подземные хранилища и откладывать конкуренцию по ценам, тем болезненнее для них это может оказаться. Европейцам расслабляться рано", – сказал Юшков.



Игорь Юшков