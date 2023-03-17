Правительство Казахстана подает в пост-выборную отставку

11:00 19.03.2023

Правительство Казахстана подало в отставку Фото: пресс-служба премьер-министра

Правительство Казахстана уйдет в отставку, заявил премьер-министр Алихан Смаилов представителям СМИ на избирательном участке 111 в Национальной академической библиотеке, сообщает Zakon.kz.

"Перед вновь избранным Мажилисом Правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку. До тех пор, пока не будет сформировано новое Правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром – это решать президенту и Мажилису. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий. Мы всегда готовы работать на благо государства", – сказал Смаилов.

Он отметил, что в прошлом году правительство было в очень сложных условиях.



"Тем не менее мы сумели обеспечить реальный рост экономики на 3,2%. При этом два международных агентства подтвердили наш суверенный инвестиционный рейтинг, даже улучшили прогноз. В целом считаю, что в прошлом году, несмотря на сложные условия, экономика наша смогла устойчиво развиваться", – резюмировал премьер.



19 марта в Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихаты. Президент Казахстана отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби.



Мария Мельникова