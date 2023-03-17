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|"Спасибо за победу!" - жители Мариуполя пообщались с Путиным
11:55 19.03.2023
Как сообщала "Русская Весна", президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, где, кроме поездки за рулем автомобиля по улицам города в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина, еще и пообщался с горожанами.
Из соображений безопасности о визите президента не сообщалось заранее, поэтому удивление мариупольцев неподдельно.
"Вообще не ожидал! Можно с вами хоть поздороваться?" - говорит шокированный мужчина.
Кто-то благодарил за победу, кто-то показывал новое жилье, а кто-то сообщил, что ему исполнится 70 лет через 15 дней после дня рождения президента.
Напомним, сразу после Мариуполя глава государства направился в Ростов, где провел совещание в командном пункте СВО и заслушал доклады военачальников.