"Спасибо за победу!" - жители Мариуполя пообщались с Путиным

11:55 19.03.2023

Как сообщала "Русская Весна", президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, где, кроме поездки за рулем автомобиля по улицам города в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина, еще и пообщался с горожанами.



